Ковальчук назвал «Спартак» претендентом на Кубок Гагарина: «КХЛ стала очень равной, любая команда может победить»
Илья Ковальчук назвал «Спартак» претендентом на Кубок Гагарина.
«Спартак» движется в правильном направлении.
Они еще несколько лет назад не попадали в плей-офф, но в последние два года на их матчи ходит полный стадион, команда борется за финал своей конференции.
Думаю, нужно сделать небольшие изменения, какие-то новые подписания, и у «Спартака» будут отличные возможности на хороший результат по итогам нового сезона.
«Спартак» будет бороться за победу в Кубке Гагарина.
Лига у нас в последние сезоны стала очень равной, поэтому в целом любая команда может победить», – сказал бывший нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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