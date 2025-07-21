Ковальчук назвал «Спартак» претендентом на Кубок Гагарина: «КХЛ стала очень равной, любая команда может победить»

Илья Ковальчук назвал «Спартак» претендентом на Кубок Гагарина.

«Спартак » движется в правильном направлении.

Они еще несколько лет назад не попадали в плей-офф, но в последние два года на их матчи ходит полный стадион, команда борется за финал своей конференции.

Думаю, нужно сделать небольшие изменения, какие-то новые подписания, и у «Спартака» будут отличные возможности на хороший результат по итогам нового сезона.

«Спартак» будет бороться за победу в Кубке Гагарина.

Лига у нас в последние сезоны стала очень равной, поэтому в целом любая команда может победить», – сказал бывший нападающий «Спартака» Илья Ковальчук .