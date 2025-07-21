Быков про 3:7 на ОИ-2010: «Психоэмоциональная составляющая канадцев была выше, чем наша. Без горящих глаз не может быть ничего, даже если знаете, как играть»

Вячеслав Быков поделился размышлениями о поражении от Канады на Олимпиаде-2010.

На олимпийском хоккейном турнире в Ванкувере сборная Канады обыграла сборную России (7:3) в четвертьфинальном матче. Быков возглавлял российскую команду в той игре.

– Вы понимаете, откуда взялись те 3:7 в четвертьфинале с Канадой?

– Смотрю на это чисто психологически. Даже, может быть, психоэмоционально. Вы знаете, что такое для Канады хоккей. Спорт номер один.

– Более того, религия.

– Согласен. Так вот, представьте, на домашней Олимпиаде и в такой атмосфере вы только что проиграли в группе американцам, до того лишь по буллитам обыграли Швейцарию.

И вот идете играть в плей-офф с Россией, исторически самым принципиальным соперником. Если вы проиграете, то станете для своей страны даже не знаю кем. Какими-то исчадиями ада.

И вот в этом залог их победы и содержался. Потому что для них проигрыш – именно России, именно после поражения от Штатов – стал бы кошмаром. Для каждого из них это было бы национальное горе, которое могло бы срикошетить на их дальнейшие карьеры. Вот они и вытащили из себя все.

Многие коллеги со мной не соглашались, говорили, мол, надо было сыграть по-другому, делать иные наложения звеньев и так далее.

Но еще тренеры предыдущего поколения нас учили: без горящих глаз не может быть ничего, даже если вы прекрасно знаете, как играть.

– А почему у нашей команды их не было?

– Значит, я не нашел правильных слов. Потому что не хочу сбрасывать это на ребят, это было бы неправильно.

– Вы тогда и на пресс-конференции сказали: «Кидайте все камни в меня».

– И до сих пор так говорю. А главное – думаю. Просто считаю, что психоэмоциональная составляющая у канадцев в тот конкретный момент была выше, чем наша.

– Где-то, может, две победы подряд над «Кленовыми листьями» в финалах чемпионатов мира в Квебеке и Берне злую шутку сыграли, немножко самоуспокоили?

– Возможно, в какой-то степени и это могло повлиять.

Но моей персональной профессиональной задачей было психологически, тактически и технически подготовить команду для того, чтобы в этом матче выйти и обыграть соперника.

Мы должны были все это предвидеть и сделать все возможное, чтобы в начале матча не позволить этому смерчу нас закрутить. То, что это не удалось, – моя личная трагедия.

– Это самый тяжелый момент за всю вашу тренерскую, а может, и всю хоккейную карьеру?

– Скорее всего, да, – сказал Вячеслав Быков .