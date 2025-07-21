Кожевников об отставке Козлова: «Тренер должен быть воспитателем – возиться с молодыми, вытирать им сопли. От правды они убегут – как Рябкин и Чернышов. Ну и кому от этого лучше?»

Александр Кожевников прокомментировал отставку Вячеслава Козлова из «Сочи».

– Этим летом не повезло не только Виктору Козлову, но и его однофамильцу Вячеславу. Пришло новое руководство, заработала новая метла. Тут все логично – честнее убирать сейчас, чем «сжигать» в ходе сезона.

Учтите, «Сочи» – это не «Авангард», «Трактор» или «Локомотив». Нужно крутиться с утра до вечера – без всякой гарантии результата. Возможно, для новичка Козлова такой исход – только в плюс, в первый же сезон не загубит свою карьеру.

– Почему?

– Не уверен, что он с нулевым опытом главного был готов к такой «пожарной» работе. В «Динамо» Вячеслав неплохо помогал Кудашову в атаке, но из молодых талантов там в системе никто не выстрелил – ни Рябкин, ни Чернышов, это показатель.

Более того, в одном интервью Козлов жестко прошел по молодым – мол, они избалованы и не готовы выживать так, как в свое время в советском хоккее выживали мы.

– Разве это неправда?

– Наоборот, полная правда!

Вот только сегодня российский тренер должен быть и воспитателем, и дипломатом – возиться с молодыми, вытирать им сопли, рисовать красивые истории. А от правды они только убегут – как и произошло с Рябкиным и Чернышовым. Ну и кому от этого лучше?

В «Сочи» нужен опытный, фундаментальный тренер, который будет направлять молодых, знает все ходы и выходы.

Жаль, в свое время не хватило терпения со Светловым, а ведь ему удалось подзапустить, например, Мичкова и Плешкова. Но и Крикунов – логичный выбор, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.