Верба об игровой практике при Ги Буше: «10 матчей – восторг, искра, буря, безумие, а потом просто как отрезало»

Марк Верба высказался об отношении к тренеру Ги Буше.

В прошлом сезоне нападающий сыграл 22 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ за «Авангард » и набрал 5 (1+4) очков.

В плей-офф хоккеист провел две игры в серии против «Металлурга», набрав пять минут штрафа.

Канадский тренер возглавил клуб в декабре 2024 года. Верба сыграл впервые под его руководством в середине января.

«Нормально все было, десять игр – восторг, искра, буря, безумие, а потом просто как отрезало», – сказал Марк Верба в разговоре с Алексеем Шевченко.

После завершения сезона «Авангард» сообщил о непродлении контракта с Вербой.