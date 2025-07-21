Верба об игровой практике при Ги Буше: «10 матчей – восторг, искра, буря, безумие, а потом просто как отрезало»
Марк Верба высказался об отношении к тренеру Ги Буше.
В прошлом сезоне нападающий сыграл 22 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ за «Авангард» и набрал 5 (1+4) очков.
В плей-офф хоккеист провел две игры в серии против «Металлурга», набрав пять минут штрафа.
Канадский тренер возглавил клуб в декабре 2024 года. Верба сыграл впервые под его руководством в середине января.
«Нормально все было, десять игр – восторг, искра, буря, безумие, а потом просто как отрезало», – сказал Марк Верба в разговоре с Алексеем Шевченко.
После завершения сезона «Авангард» сообщил о непродлении контракта с Вербой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «СЭ Хоккейный» на YouTube
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