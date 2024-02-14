Ротенберг о продлении бана России: «Не ведемся на провокации. ИИХФ управляется финнами, поэтому все это предсказуемо. Надо разделять спорт и политику. Вернемся еще сильнее»
Роман Ротенберг высказался о продлении бана России на международной арене.
Международная федерация хоккея ранее сообщила, что сборные России и Беларуси пропустят международный сезон-2024/25.
Напомним, сборные были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года.
– Россию снова отстранили, теперь от чемпионата мира 2025 года. Причем нашего представителя в ИИХФ Павла Буре просто отключили от зума. Как реагировать?
– Это провокация. А мы на них не ведемся. Международная федерация хоккея полностью управляется финнами. А вы знаете политическую позицию Финляндии, которая закрывает границы с Россией. Поэтому все это предсказуемо.
Надо разделять спорт и политику. Все будет хорошо, все нормализуется. На это нужно время, а мы вернемся еще сильнее. И посмотрите, сколько молодых ребят сейчас проявили себя в лиге в этом сезоне! Это же здорово.
А нам не нужны какие-то второсортные иностранцы. Нам нужны наши ребята. В том же Тольятти ходят болельщики на наших пацанов. И каждому менеджеру и тренеру очень важно развивать своих игроков.
Конечно, легче взять готового хоккеиста из АХЛ. А зачем он нужен? Лучше брать россиян и воспитывать их, выводя на новый уровень. Работа сложнее, но так намного интереснее.
А когда мы вернемся на международную арену, и все нормализуется – мы можем пересмотреть эти правила еще раз, чтобы была конкуренция. На сегодняшний день для нас всех это лучший вариант. Это признают все. Надо работать честно и по-настоящему.
А что касается политики, то мы это не комментируем. Смысла нет. И не ведемся на провокации, – заявил главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Так заврался, что не заметил нестыковки
Вот тут согласен. Всякие второсортные финоротенберги нам не нужны. Долой их
- Ротенберг - финн
Следовательно:
РОТЕНБЕРГ ОТСТРАНИЛ РОССИЮ!
Надо всех финнов из нашего хоккея вычеркнуть с конфискацией!
- Кто финн?
- Ну... он.... финн.
- Кто?
- Яаааа! "
©Особенности национальной охоты.
Ждут давно чужие земли нас.
Там Джейк-он пёс,
И Финн-парнишка,
Всегда здесь хорошо,идите к нам! (С)
Ну, тогда, может договорится по-братски?