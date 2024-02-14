Ротенберг о продлении бана России: «Не ведемся на провокации. ИИХФ управляется финнами, поэтому все это предсказуемо. Надо разделять спорт и политику. Вернемся еще сильнее»

Теги СКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Финляндии по хоккею Павел Буре КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг лимит на легионеров Политика Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о продлении бана России на международной арене.

Международная федерация хоккея ранее сообщила, что сборные России и Беларуси пропустят международный сезон-2024/25.

Напомним, сборные были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года. 

– Россию снова отстранили, теперь от чемпионата мира 2025 года. Причем нашего представителя в ИИХФ Павла Буре просто отключили от зума. Как реагировать?

– Это провокация. А мы на них не ведемся. Международная федерация хоккея полностью управляется финнами. А вы знаете политическую позицию Финляндии, которая закрывает границы с Россией. Поэтому все это предсказуемо.

Надо разделять спорт и политику. Все будет хорошо, все нормализуется. На это нужно время, а мы вернемся еще сильнее. И посмотрите, сколько молодых ребят сейчас проявили себя в лиге в этом сезоне! Это же здорово.

А нам не нужны какие-то второсортные иностранцы. Нам нужны наши ребята. В том же Тольятти ходят болельщики на наших пацанов. И каждому менеджеру и тренеру очень важно развивать своих игроков.

Конечно, легче взять готового хоккеиста из АХЛ. А зачем он нужен? Лучше брать россиян и воспитывать их, выводя на новый уровень. Работа сложнее, но так намного интереснее.

А когда мы вернемся на международную арену, и все нормализуется – мы можем пересмотреть эти правила еще раз, чтобы была конкуренция. На сегодняшний день для нас всех это лучший вариант. Это признают все. Надо работать честно и по-настоящему.

А что касается политики, то мы это не комментируем. Смысла нет. И не ведемся на провокации, – заявил главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

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31 комментарий
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Роман Борисыч забыл что СКА тоже финнами управляется
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Если ИИХФ управляется финнами, а Ротенберг по паспорту финн, то почему он не может ничего сделать?🤔

Так заврался, что не заметил нестыковки
+20
-2
+18
Ответ Savardus
Если ИИХФ управляется финнами, а Ротенберг по паспорту финн, то почему он не может ничего сделать?🤔 Так заврался, что не заметил нестыковки
Он принял Албанство в подворотнях Хельсинки
+9
-1
+8
Астане и Минску пора бежать из КХЛ, пока в этой лиге нет никакого спортивного принципа, равенства, и все прикорытные поклоняются подобным фрикам-шизоидам. Ромка даже не представляет, насколько он хуже делает лиге тем, что судьи уже трясутся при очередном нытье мажорчика. Вот какой шанс на то, что Минск пройдет газовую бочку в первом раунде? Да никаких и никогда не будет, там даже если что не по плану пойдет - зашуганные полосатики поправят. Хотя, что может пойти не по плану имея пять составов? Вопрос риторический. В итоге за кубок опять будут бороться самые большие концерны, а все остальные - социально-политические проекты для развлечения электората на периферии. Тупиковый путь.
+8
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+7
Немного забыл, что сам финн)))
+6
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+5
"А нам не нужны какие-то второсортные иностранцы"

Вот тут согласен. Всякие второсортные финоротенберги нам не нужны. Долой их
+4
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Ответ Гекдениз Кардениз
Так он же сам фин
Об этом и есть комментарий выше)
+3
0
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- ИИХФ управляется финнами
- Ротенберг - финн

Следовательно:
РОТЕНБЕРГ ОТСТРАНИЛ РОССИЮ!
+3
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+2
Вернуться то вернёмся. Только сколько турниров пропустят спортсмены из-за единоличного решения одного персонажа от 24.02.2022 года...
+2
-1
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мне кажется, здравый смысл окончательно покинул пределы РФ. Финн, который мажорит в РФ и вообще может делать ЧТО УГОДНО жалуется, что финны не любят РФ
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Эти финны специально обыгрывали нас на домашних ЧМ2007, Сочи2014 и даже перед хозяином Си на играх опозорили.
Надо всех финнов из нашего хоккея вычеркнуть с конфискацией!
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"- Так он же финн.
- Кто финн?
- Ну... он.... финн.
- Кто?
- Яаааа! "
©Особенности национальной охоты.
+2
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А у нас всякие финны ничем не управляют, да? 🤡
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англо-саксы, оказывается, передали руль угро-финнам!
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Ребята! Приключений час!
Ждут давно чужие земли нас.
Там Джейк-он пёс,
И Финн-парнишка,
Всегда здесь хорошо,идите к нам! (С)
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У одних горе патриотов американцами, у других финнами. Может это вообще вымышленная организация?
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Роман , а игроки в вашей команде- Моисевич, Сапега , Фалковский , Рендулич разве не из других Стран ?
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Пластинку заело, но Ротенберга это не смущает. Главное крутится. И ведь не скажут, что он дебил.
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Откажись от финского паспорта!!!
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Когда не помнишь своих корней.
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Финнами!?
Ну, тогда, может договорится по-братски?
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У него финны счета заблокировали и недвижимость конфисковали? Что-то слишком часто обиженно набрасывается на них в последнее время.
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Это называется агония. А при ней кирдык неизбежен.
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ИИХФ управляется финнами.... а вы, батенька, кто таков будете? Вавилонянин что ли? Паспорт-то финский наверное остался?
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Ответ dmitry.shine@gmail.com
Роман Борисыч забыл что СКА тоже финнами управляется
Так он же сам фин
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Настолько мерзкий и неадекватный тип, что даже если он когда нибудь скажет что-то хорошее и правильное, то это сложно будет воспринять.
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и про своих же подружек....
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Ответ осетов - пилот болида смерти
🤡 куда им бежать, кому они нужны? великие гранды, которым судьи прервут поход к кубку Гагарина, бгг
Судьи - часть экосистемы КХЛ, которая вообще не про спорт сейчас. Политика, разборки концернов, ублажение детей олигархов, лизоблюдство и прочее. Зачем Минску и Астане участвовать в лиге, в которой они даже чисто теоретически не смогут прикоснуться к медалям? Абсурд. Лучше развивать внутренний чемпионат Беларуси и Казахстана, а олигархи пускай рубятся между собой до посинения.
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Ответ Гаврило Принцип
Судьи - часть экосистемы КХЛ, которая вообще не про спорт сейчас. Политика, разборки концернов, ублажение детей олигархов, лизоблюдство и прочее. Зачем Минску и Астане участвовать в лиге, в которой они даже чисто теоретически не смогут прикоснуться к медалям? Абсурд. Лучше развивать внутренний чемпионат Беларуси и Казахстана, а олигархи пускай рубятся между собой до посинения.
чтобы расти, конкурируя с теми, кто сильнее. а Барыс ничем не улучшит и не разовьёт дворовую лигу казахстана в одиночку, гений
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