Овечкин, Фетисов, Немов, Ковальчук, Зайцева, Хоркина, Морозов высадили Аллею легенд в Туле – саженцы елей

Александр Овечкин и Илья Ковальчук посадили саженцы на Аллеи легенд в Туле.

В Туле на территории ледового дворца именитые спортсмены высадили Аллею легенд.

Саженцы елей посадили , Александр Якушев, Владимир Мышкин, , , Вячеслав Фетисов, , , Валерий Каменский, Алексей Морозов, Андрей Коваленко, Борис Миронов, Алексей Гуськов, Андрей Потайчук, Ильдар Мухометов, биатлонистка Ольга Зайцева, гимнасты Алексей Немов и Светлана Хоркина.

Им помогали юные тульские хоккеисты.

«Этот проект, который можно распространить по всей стране. Мы с детьми выполняем очень важную миссию, а для ребят это еще и событие, которое они запомнят на всю жизнь», – сказал Вячеслав Фетисов.