Овечкин, Фетисов, Немов, Ковальчук, Зайцева, Хоркина, Морозов высадили Аллею легенд в Туле – саженцы елей
Александр Овечкин и Илья Ковальчук посадили саженцы на Аллеи легенд в Туле.
В Туле на территории ледового дворца именитые спортсмены высадили Аллею легенд.
Саженцы елей посадили Борис Михайлов, Александр Якушев, Владимир Мышкин, Сергей Макаров, Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Валерий Каменский, Алексей Морозов, Андрей Коваленко, Борис Миронов, Алексей Гуськов, Андрей Потайчук, Ильдар Мухометов, биатлонистка Ольга Зайцева, гимнасты Алексей Немов и Светлана Хоркина.
Им помогали юные тульские хоккеисты.
«Этот проект, который можно распространить по всей стране. Мы с детьми выполняем очень важную миссию, а для ребят это еще и событие, которое они запомнят на всю жизнь», – сказал Вячеслав Фетисов.
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