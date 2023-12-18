Задоров подрался с Рисом Джонсоном, вступившись за Петтерссона в матче с «Чикаго». Никите дали 17 минут штрафа как зачинщику

Теги судьи драки Чикаго Ванкувер НХЛ Никита Задоров Элиас Петтерссон Рис Джонсон Хоккей

Никита Задоров подрался с Рисом Джонсоном, вступившись за Элиаса Петтерссона.

Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувером» и «Чикаго» (4:3). 

Форвард «Блэкхокс» Рис Джонсон применил силовой прием против нападающего «Кэнакс» Элиаса Петтерссона

Российский защитник в этой же смене затеял драку с Джонсоном и быстро повалил его на лед. В итоге ему выписали 17 минут штрафа как зачинщику. 

Сегодня Никита (13:41, 1:23 – в меньшинстве, «+3») отметился 2 бросками в створ. Драка стала для него 3-й в этом сезоне. 

В 29 матчах за «Калгари» и «Ванкувер» у игрока 7 (1+6) очков при полезности «минус 1», 47 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:17.

5 комментариев
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достали начинать драки после чистых силовых приёмов. лиге надо начать дискву выдавать за такое.
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Ну ничнтакого этот Джонсон не сделал. Что теперь за каждое прикосновение, драку затевать
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Так вроде хит нормальный был. Чего задоров полез? Или к звездам вообще нельзя подъезжать ?
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Задор конечно выглядит неуклюже и непонятно зачем полез драться, вроде нормальный силовой был.
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Ответ vulturecrow
достали начинать драки после чистых силовых приёмов. лиге надо начать дискву выдавать за такое.
типа если готов хитовать, то и будь готов ответить, все по олдскулу)
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