Задоров подрался с Рисом Джонсоном, вступившись за Петтерссона в матче с «Чикаго». Никите дали 17 минут штрафа как зачинщику

Никита Задоров подрался с Рисом Джонсоном, вступившись за Элиаса Петтерссона.

Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата между « » и « » (4:3).

Форвард «Блэкхокс» Рис Джонсон применил силовой прием против нападающего «Кэнакс» .

Российский защитник в этой же смене затеял драку с Джонсоном и быстро повалил его на лед. В итоге ему выписали 17 минут штрафа как зачинщику.

Сегодня Никита (13:41, 1:23 – в меньшинстве, «+3») отметился 2 бросками в створ. Драка стала для него 3-й в этом сезоне.

В 29 матчах за «Калгари» и «Ванкувер» у игрока 7 (1+6) очков при полезности «минус 1», 47 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:17.