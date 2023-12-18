Задоров подрался с Рисом Джонсоном, вступившись за Петтерссона в матче с «Чикаго». Никите дали 17 минут штрафа как зачинщику
Никита Задоров подрался с Рисом Джонсоном, вступившись за Элиаса Петтерссона.
Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувером» и «Чикаго» (4:3).
Форвард «Блэкхокс» Рис Джонсон применил силовой прием против нападающего «Кэнакс» Элиаса Петтерссона.
Российский защитник в этой же смене затеял драку с Джонсоном и быстро повалил его на лед. В итоге ему выписали 17 минут штрафа как зачинщику.
Сегодня Никита (13:41, 1:23 – в меньшинстве, «+3») отметился 2 бросками в створ. Драка стала для него 3-й в этом сезоне.
В 29 матчах за «Калгари» и «Ванкувер» у игрока 7 (1+6) очков при полезности «минус 1», 47 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:17.