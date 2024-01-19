Задоров подрался с лидером сезона НХЛ по штрафу О’Брайеном в матче «Ванкувер» – «Аризона»

Никита Задоров подрался с лидером сезона НХЛ по штрафу Лиэмом О’Брайеном.

Эпизод произошел в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между « » и «Аризоной» (2:1).

Оба игрока получили по 5 минут штрафа. По мнению большинства посетителей портала HockeyFights, россиянин одержал победу.

Для защитника «Кэнакс» драка стала 4-й в сезоне, для его соперника – 7-й.

Отметим, что О’Брайен является текущим лидером чемпионата по числу штрафных минут (105 в 43 играх). Задоров делит 14-е место (56 в 41).

Сегодня Никита (15:26, 0:26 – в большинстве, 1:16 – в меньшинстве, «0») нанес 1 бросок мимо створа, применил 2 силовых приема и совершил 2 потери.