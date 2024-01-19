Задоров подрался с лидером сезона НХЛ по штрафу О’Брайеном в матче «Ванкувер» – «Аризона»

Теги драки Ванкувер Аризона НХЛ Никита Задоров Лиэм О’Брайен Хоккей

Никита Задоров подрался с лидером сезона НХЛ по штрафу Лиэмом О’Брайеном.

Эпизод произошел в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувером» и «Аризоной» (2:1). 

Оба игрока получили по 5 минут штрафа. По мнению большинства посетителей портала HockeyFights, россиянин одержал победу

Для защитника «Кэнакс» драка стала 4-й в сезоне, для его соперника – 7-й.

Отметим, что О’Брайен является текущим лидером чемпионата НХЛ по числу штрафных минут (105 в 43 играх). Задоров делит 14-е место (56 в 41). 

Сегодня Никита (15:26, 0:26 – в большинстве, 1:16 – в меньшинстве, «0») нанес 1 бросок мимо створа, применил 2 силовых приема и совершил 2 потери. 

28 комментариев
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нормал Никита отлупил патлатого)
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-3
+34
выиграл
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-2
+23
Хорошо Никита провел бой
+23
-3
+20
Краса. Уделал оппонента! Без шансов.
+12
-2
+10
Ответ slavick
даже питyшкaм понравился бой
То есть, тебе зашло?
+12
-2
+10
Ждём экспертного мнения от фанатов Кожевникова, а именно: почему Задоров - мешок, который не умеет ни играть в хоккей, ни драться.
+16
-6
+10
Ответ Maxim Shumov
Ждём экспертного мнения от фанатов Кожевникова, а именно: почему Задоров - мешок, который не умеет ни играть в хоккей, ни драться.
Фанаты Кожевникова существуют? Они вообще существовали хах?
+8
0
+8
Уверенно по очкам)
+8
-1
+7
Никитос победил. По очкам.
+5
0
+5
Реализовал преимущество в габаритах
+4
0
+4
Не, ну вот тут вроде на драку что-то и похоже.
+3
0
+3
Михеев рядом стоит и болеет за земляка. Никита красавец, сделал более удачный захват и выиграл всухую
+3
-1
+2
По массе синенький явно больше. да и позицию неплохо улучшил, перед активной фазой.
в общем грамотно 👍
+2
0
+2
Никита нормально так ему по шее и затылку настучал 👊🏻 Win 🥇
+3
-2
+1
Да, настучал патлатому по черепушке на радость мамашам и детишкам, а потом назвал его желтой рыбой и земляным червяком, вероятно)))
+1
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+1
Ответ kazbek.sultanbek
Хорошо Никита провел бой
Это да, но на что рассчитывал волосатис, с руками в полтора раза короче (акромегалию Задорова никто не отменял) - непонятно
+1
0
+1
Ответ Олег Василевский
Это да, но на что рассчитывал волосатис, с руками в полтора раза короче (акромегалию Задорова никто не отменял) - непонятно
О’Брайен отличный боец, но по тафгайским меркам полутяж. А Задоров огромный парень, но по бойцовским навыкам похуже.
+1
0
+1
Ещё и флажками махали ЛГБТ что за люди , нельзя пускать на арены ЛГБТ.
+13
-12
+1
Ответ Олег Василевский
Их сотни, если не тысячи. Любое мнение двухкратного олимпийского чемпиона собирает огненное количество комментариев. Кожевникову бы задуматься о шоубизе: стартовые позиции явно лучше, чем у Бузовой, да и бизнес-коуч в семье есть...
Неплохая шутка. Это ведь шутка,да?)
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Ответ dosatuy
Хорошо надавал Ник ему. А то как-то была драка там Задоров как девочка был. Типа Семина в свое время.
Нормально он драться умеет, от соперника зависит
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Ответ slavick
даже питyшкaм понравился бой
латентный?
0
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Единогласным решением судей
+1
-1
0
Хорошо надавал Ник ему. А то как-то была драка там Задоров как девочка был. Типа Семина в свое время.
+1
-1
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