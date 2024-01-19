Задоров подрался с лидером сезона НХЛ по штрафу О’Брайеном в матче «Ванкувер» – «Аризона»
Никита Задоров подрался с лидером сезона НХЛ по штрафу Лиэмом О’Брайеном.
Эпизод произошел в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувером» и «Аризоной» (2:1).
Оба игрока получили по 5 минут штрафа. По мнению большинства посетителей портала HockeyFights, россиянин одержал победу.
Для защитника «Кэнакс» драка стала 4-й в сезоне, для его соперника – 7-й.
Отметим, что О’Брайен является текущим лидером чемпионата НХЛ по числу штрафных минут (105 в 43 играх). Задоров делит 14-е место (56 в 41).
Сегодня Никита (15:26, 0:26 – в большинстве, 1:16 – в меньшинстве, «0») нанес 1 бросок мимо створа, применил 2 силовых приема и совершил 2 потери.
в общем грамотно 👍