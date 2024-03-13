Макдэвид про Овечкина: «Величайший снайпер нашего поколения, а может быть, и всех времен»
Коннор Макдэвид назвал Александра Овечкина лучшим снайпером поколения.
Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (840 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Конечно, у него есть шанс [догнать Гретцки]. Он определенно величайший снайпер нашего поколения, а может быть, и всех времен.
У него классный бросок. Когда бросаешь шайбу так, как делает он, когда ты такой же большой и сильный, как он, ты можешь играть долго и забивать много голов», – сказал форвард и капитан «Эдмонтона» Макдэвид.
«Эдмонтон» сыграет с «Вашингтоном» в ночь со среды на четверг.
Я думаю про такие голы речь.
Вот, ознакомься с тем, как проседал элитный центр вне звена с Овечкиным https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nhlforyou/2913816.html