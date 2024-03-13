Макдэвид про Овечкина: «Величайший снайпер нашего поколения, а может быть, и всех времен»

Коннор Макдэвид назвал Александра Овечкина лучшим снайпером поколения.

занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории (840 шайб), уступая лишь (894).

«Конечно, у него есть шанс [догнать Гретцки]. Он определенно величайший снайпер нашего поколения, а может быть, и всех времен.

У него классный бросок. Когда бросаешь шайбу так, как делает он, когда ты такой же большой и сильный, как он, ты можешь играть долго и забивать много голов», – сказал форвард и капитан « » .

«Эдмонтон» сыграет с « » в ночь со среды на четверг.