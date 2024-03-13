Макдэвид про Овечкина: «Величайший снайпер нашего поколения, а может быть, и всех времен»

Теги Вашингтон Эдмонтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид назвал Александра Овечкина лучшим снайпером поколения.

Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (840 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). 

«Конечно, у него есть шанс [догнать Гретцки]. Он определенно величайший снайпер нашего поколения, а может быть, и всех времен.

У него классный бросок. Когда бросаешь шайбу так, как делает он, когда ты такой же большой и сильный, как он, ты можешь играть долго и забивать много голов», – сказал форвард и капитан «Эдмонтона» Макдэвид.

«Эдмонтон» сыграет с «Вашингтоном» в ночь со среды на четверг.

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Щас местные эксперты расскажут Маку, что он ничего не понимает в хоккее
+58
-11
+47
Коннор, ну зачем ты так знатно подпалил ягодицы Саниных хейтеров?
+46
-13
+33
Величайший снайпер на сегодняшний день. Недавно показывали голы Гретцки вратарям в начале 80-х, это вообще смех
+31
-6
+25
Ответ MikhaL
Хороший акцент сделан на слове снайпер.
просто это бесспорно
+19
0
+19
Ответ MikhaL
Хороший акцент сделан на слове снайпер.
А на чем он должен был сделать акцент ещё? Что Саша хороший отец двух детей или, что он любит играть в футбол в межсезонье? Мысль где?
+11
0
+11
По факту )
+13
-3
+10
Ответ PolarBear
Комментарий скрыт
По личным трофеям все в пользу Овечкина (Колдер очно отнял у него), в том числе есть Конн Смайт - самый сложный и крутой личный трофей в хоккее, как мне кажется. Все остальное - командные достижения, которые зависели в большинстве случаев не от самого Кросби.
+15
-5
+10
Респект Коннору
+8
0
+8
Величайший плеймейкер хвалит величайшего бомбардира, все как и должно быть
+10
-4
+6
Ответ Jenqa123
Коннор, ну зачем ты так знатно подпалил ягодицы Саниных хейтеров?
В чем он подпалил то? По-моему он подпалил вас. Был вопрос, был ответ, отражающий действительность, что кому не так то?
+8
-2
+6
Ответ Свидетели Овцовы
Комментарий скрыт
до "элитного центра" он забивал и набирал баллов гораздо больше) а вот "элитный" без него совсем худ
+4
0
+4
Ответ Свидетели Овцовы
Комментарий скрыт
А у его были элитные центры? Фёдорова на закате карьеры я не считаю, они мало поиграли. Бэкстрем? Его даже шведы элитным не считают. 1097 игр, (271+761 ) 1032 очка. Сборная 42 игры (10+25) 35. Меньше очка за игру играя с одним из лучших снайперов в истории НХЛ. Про Кузю тоже промолчим, он сейчас финтит в Каролине, очков не набирает, но катается классно. А кто ещё? В дебютном сезоне Овечкин играл без Бэкса и выбил 50+ шайб и 100+ очков. Вторым бомбардиром команды был Зубрус, и это не шутка. И теперь на закате карьеры ему опять приходится играть с очень средними партнёрами по звену. Даже удивительно, что в этом году он не борется за Ришар😁.
+3
0
+3
Ну а кого Макдэвиду еще хвалить? Кросби?😂😂🤣
+6
-3
+3
Ответ Как дела на заводе
а что, надо было не забивать голов вообще в 80-ые Гретцки ?)
Но ведь действительно куча эпизодов, когда вратари тех времен, на прямых ногах пропускают чуть ли не от синей линии.
Я думаю про такие голы речь.
+3
0
+3
Ответ Свидетели Овцовы
Комментарий скрыт
Ты про период его игры с Зубрусом и Кларком, когда он те же 50 забивал?
Вот, ознакомься с тем, как проседал элитный центр вне звена с Овечкиным https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nhlforyou/2913816.html
+2
0
+2
Ответ Свидетели Овцовы
Комментарий скрыт
Бекс был обычеым центром немногим выше среднего
+2
0
+2
Ответ PolarBear
Комментарий скрыт
Скорее бы перестать читать не очень умные комментарии.
+2
0
+2
Ответ MikhaL
Хороший акцент сделан на слове снайпер.
а он что, вратарь что ли ???
+1
0
+1
Макдэвид просто комменты Духа увидел
+1
0
+1
Ответ Bartez1986
Щас местные эксперты расскажут Маку, что он ничего не понимает в хоккее
Ови надо собраться и доделать то, за чем стремился. И тогда все вопросы отпадут, как у Месси )
+6
-5
+1
Ответ Evgenii Tim
Ови и не лучший всех времен далеко не рядом) Снайпер - да, возможно, лучший в истории.
Именно снайпер ) То, что он в тройной клуб не войдет, конечно, очень печально.
+3
-2
+1
Ответ PolarBear
Комментарий скрыт
а что не так с трофеями? у Овечкина инд.трофеев больше и что важно, они все заслужены. Кросби никогда не тащил на себе всю команду, в отличии от Восьмого, взявшего этот груз с первой игры и до сих пор
+3
-2
+1
Ответ PolarBear
Комментарий скрыт
Сравнил с вашими, прослезился.
+1
0
+1
Ответ Игорь Горшков
Сравнил с вашими, прослезился.
51-е место по "Русскому медвежонку" тоже есть не у каждого)
+1
0
+1
Ответ Звезда Мага
Величайший снайпер на сегодняшний день. Недавно показывали голы Гретцки вратарям в начале 80-х, это вообще смех
ну лет через 50 будут смеяться над нынешним хоккеем)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий