Овечкин остался без очков впервые за 6 игр. У него 2 броска, 2 хита и «минус 1» за 19:14 в матче с «Виннипегом»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Виннипег Хоккей

Александр Овечкин остался без очков впервые за 6 игр.

«Вашингтон» уступил «Виннипегу» (0:3) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ

В активе 38-летнего россиянина 48 (18+30) очков в 60 играх в текущем сезоне при полезности «минус 22». Он завершил результативную серию из 5 матчей (2+4 на отрезке). 

Сегодня Александр (19:14, 2:00 – в единственном для «Кэпиталс» большинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и 2 мимо, применил 2 силовых приема и сделал 1 блок. 

Этот матч стал для Овечкина 1407-м за карьеру в НХЛ в рамках регулярок. На его счету 840 шайб, он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх). 

21 комментарий
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Тень отца Гамлета, ещё немного, ещё чуть-чуть
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+5
Ответ Ilya Kalechyts
Кто в теме расскажите почему Вашингтон так безобразно подобрал состав исполнителей , где проспекты перспективные ? Почему до сих пор все на Овечкине завязано? Он конечно еще могет но это ж не 2010ые
2,3 и 4е звено тоже на Овечкине завязано?
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Не игра , а мучение. Так это выглядит со стороны.
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Ответ VVUBWD
Друг, мне 39. Каждое утро, как новое испытание. Так, что смотрим и ждем. В любом случае он величайший снайпер.
Что за испытания у тебя каждое утро в твои 39?
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+3
Хватит писать про него. Надоело
+3
-1
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Ответ Ilya Kalechyts
Кто в теме расскажите почему Вашингтон так безобразно подобрал состав исполнителей , где проспекты перспективные ? Почему до сих пор все на Овечкине завязано? Он конечно еще могет но это ж не 2010ые
Слишком хорошо играли, высоко стояли в регулярке и были фаворитами Кубка Стенли. Отсюда низкие пики и отдача их и проспектов за усиление здесь и сейчас. Плюс хорошее отношение к ветеранам, которым дали большие контракты, объективно не соответсвующие текущему уровню игры, как компенсацию скидок по предыдущим контрактам, позволившим собрать суперкрманду в середине десятых.
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18 в 60 ... жесть
Никак не привыкнуть к такой статистике от Ови.
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Ответ Ilya Kalechyts
Кто в теме расскажите почему Вашингтон так безобразно подобрал состав исполнителей , где проспекты перспективные ? Почему до сих пор все на Овечкине завязано? Он конечно еще могет но это ж не 2010ые
Потому что долго претендовал на победы, раздавал пики и проспектов, а те, что были были низкими. Бедард к нам не поедет, как говорится. Только в последние годы смогли взять Макмайкла, Лаперьера, Мирошниченко, никто из них звездой не станет и близко, даже до уровня Свечникова 19-летнего всем им как до луны. Самый перспективный-Райан Ленард-мощный силовой форвард, пылит в NCAA, но какая у него будет стата вне имбового Бостонского колледжа-большой вопрос. Нет у Овечкина своих Хинца и Робертсона, как у Павелски.
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Если провалят выезд на запад, то сезон можно заканчивать. Думаю с нефтью будут играть намного лучше.
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После этого матча уже 8е не занять место
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Опять постарел. Да что ж такое
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Ответ Евгений Воскобойник
2,3 и 4е звено тоже на Овечкине завязано?
Завязано, да. Не конкретное звено, а вообще команда. Да, завязана на Овечкине, в топ-6 без потери качества в атаке его заменить некем. Было бы возможно опустить его в 3 звено, уменьшив игровое время в равных составах и оставив большинство, было бы прекрасно просто, но состав не позволяет.
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