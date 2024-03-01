Вместимость «СКА-Арены» выросла еще на 200 человек – до 22 500: «Увидели дополнительный потенциал»
«СКА-Арена» сможет вместить еще больше зрителей, чем прежде.
«СКА-Арена» вмещает 21 500 зрителей. Но к плей‑офф клуб увеличил количество посадочных мест на 800 человек. А во время работ по увеличению вместимости в клубе увидели дополнительный потенциал. Это не места на трибунах, а за стеклом – те же ложи, ресторан и бизнес‑клуб. Там были установлены еще 200 дополнительных мест.
Теперь вместимость «СКА-Арены» составляет 22 500 человек», – сообщили в клубе.
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