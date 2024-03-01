Вместимость «СКА-Арены» выросла еще на 200 человек – до 22 500: «Увидели дополнительный потенциал»

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«СКА-Арена» сможет вместить еще больше зрителей, чем прежде.

«СКА-Арена» вмещает 21 500 зрителей. Но к плей‑офф клуб увеличил количество посадочных мест на 800 человек. А во время работ по увеличению вместимости в клубе увидели дополнительный потенциал. Это не места на трибунах, а за стеклом – те же ложи, ресторан и бизнес‑клуб. Там были установлены еще 200 дополнительных мест.

Теперь вместимость «СКА-Арены» составляет 22 500 человек», – сообщили в клубе.

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30 комментариев
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Какие же комплексы всё-таки у кое-кого
+38
-1
+37
Значит маленький писюн
+25
0
+25
Ответ Роман Кириченко
Какие же комплексы всё-таки у кое-кого
Я имел в виду спорткомплексы, конечно же.
+23
-1
+22
0:2 и арена просто молчит.
Что показывает, что публика в основном глорье и ходят только на победы.
+14
-1
+13
А ротенберг рекордсмен среди тренеров по количеству хромосом
+10
-2
+8
На подсчет зрителей для рекорда одолжили калькулятор у Памфиловой.
+5
-1
+4
Стадион растет на глазах , роды закончились , а плод растет самостоятельно, такими темпами до тридцатки вырастит.
+5
-2
+3
Трепещите, буржуи! К старту следующего сезона КХЛ вместимость СКА-Арены дорастет до 120 тысяч и стараниями нашего эффективнейшего менеджера рекорд Энн-Арбор 2014 уже в скором будущем будет побит!
+4
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Да поставьте уже там везде лавочки, вместо кресел и стульев, объявите, что на арену пришел миллион зрителей и успокойтесь!!! Не клуб, а позорище!!! Фу такими быть
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Ахалай-Махалай, Роман Ротенберг
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Она растягивается?
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С кабинок туалетов сняли двери ?
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Правильно, побольше людей сейчас увидит слив системы, Профессор продолжай давить!)
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Ясно , победитель кубка Гагарина известен по ходу)
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Табуретки поставили?
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Клоуны
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при этом на трибунах всё равно есть места в продаже
https://tickets.ska.ru/view-available-zones/2025
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Стулья не помогают уже. Тут хороший психолог нужен. Или даже психиатр.
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На коленки сажают
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С вертолетов тоже можно смотреть...
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Можно ещё в раздевалках и туалетах места найти.
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В погоне за Мараканой!
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