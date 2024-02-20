СКА впервые проиграл на «СКА-Арене» – 0:3 «Северстали». У команды Ротенберга 1-е поражение за 6 матчей

Теги Северсталь СКА КХЛ Роман Ротенберг СКА-Арена Хоккей

Прервалась серия побед СКА.

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга уступил «Северстали» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (0:3). 

Команда Романа Ротенберга потерпела поражение впервые за 6 матчей. Кроме того, это первый проигрыш петербуржцев на «СКА-Арене». 

В данный момент СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 93 очка после 66 матчей. 

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62 комментария
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Череповец с победой!Северсталь сегодня была быстрее, лучше и просто сильнее. СКА получил заслуженную первую пробоину на новой арене...
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С новым рекордом, Роман Борисыч! Ска еще не проигрывал 0-3 Северстали на новой арене.
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У Северстали 15 побед в последних 20 матчах, но вряд ли мы увидим такую новость.
+36
-3
+33
Ответ 1905vb
Череповец с победой!Северсталь сегодня была быстрее, лучше и просто сильнее. СКА получил заслуженную первую пробоину на новой арене...
И не последнюю.
Аминь)
+35
-5
+30
Ромчик,ты бедолага.Как и твой 🤡 Никишин,который две кучи оставил и два гола привез 😂 в своем фирменном стиле.
Северсталь с таким бюджетом уничтожает в ноль сосиску на самом большом стадионе(а нет,не на самом).
Северсталь ставит рекорд по сухим победам в новом дворце!
Такая же участь ждет питер и в плей офф
А все потому что обманывать хоккей ты конечно можешь,но справедливость раьотает чуть иначе…
+37
-7
+30
Ответ 1905vb
Череповец с победой!Северсталь сегодня была быстрее, лучше и просто сильнее. СКА получил заслуженную первую пробоину на новой арене...
Спасибо Череповцу! Ждём письма ветеранов и заявление Вротенберга!
+32
-3
+29
Ждём послематчевое интервью, кого чуть не убили, кого поломали, где судьи штраф не свистели
+12
-2
+10
Абсолютно заслуженная победа Северстали. Великолепно поставлена игра в пас, взаимодействие игроков отменное. Видна тренерская рука, Козыреву респект. Играют очень красиво. Ска выглядел бледно на фоне череповчан.Могут очень серьезно пошуметь в плей офф.
+10
0
+10
Всю Севу по запросу Ромки уже дисквалифицировали на плей-офф?
+9
-1
+8
Система дала сбой
+7
-1
+6
Ответ 1905vb
Череповец с победой!Северсталь сегодня была быстрее, лучше и просто сильнее. СКА получил заслуженную первую пробоину на новой арене...
Надеюсь не поледнию, 21тысяча болел плакали, ветераны письма писать будут спасибо сталеварам за победу.
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0
+6
С этой Севой в ПО будет всем трудно...
+7
-1
+6
Поражением системы удовлетворён. Ждём плов !
+6
0
+6
Вот вам и тренер Козырев. 3:0 в гостях на новой арене!
А тренер Ларионов с 3:0 на 3:7 устроился в Москве...
+8
-2
+6
три лунки в антарктическом льду
+6
-1
+5
Отлично! Надеюсь будет ЦСКА - скэ, и вынести это недоразумение!
+7
-2
+5
Череп, спасибо
+6
-1
+5
Ответ КараТэ
Ромчик,ты бедолага.Как и твой 🤡 Никишин,который две кучи оставил и два гола привез 😂 в своем фирменном стиле. Северсталь с таким бюджетом уничтожает в ноль сосиску на самом большом стадионе(а нет,не на самом). Северсталь ставит рекорд по сухим победам в новом дворце! Такая же участь ждет питер и в плей офф А все потому что обманывать хоккей ты конечно можешь,но справедливость раьотает чуть иначе…
А мне нравится то, что диктор по-прежнему ещё говорит "самая большая арена в мире")) ну комплексы, чего с них взять
+4
0
+4
Игроки Северстали вручили игрокам Ска после игры победного своего "сухаря ", первого на новой арене -молодчики ! От стартового свистка матча ,до финального игра прошла под игровую диктовку игроков Северстали !
+4
0
+4
Ответ КараТэ
Ромчик,ты бедолага.Как и твой 🤡 Никишин,который две кучи оставил и два гола привез 😂 в своем фирменном стиле. Северсталь с таким бюджетом уничтожает в ноль сосиску на самом большом стадионе(а нет,не на самом). Северсталь ставит рекорд по сухим победам в новом дворце! Такая же участь ждет питер и в плей офф А все потому что обманывать хоккей ты конечно можешь,но справедливость раьотает чуть иначе…
Никишин на самом деле топ(кроме того случая,когда он пафосно полез в драку и ему наваляли в каком-то матче)
Ему в НХЛ пора
+6
-2
+4
Ответ Russ Ivan
С этой Севой в ПО будет всем трудно...
Интересная серия со Спартаком намечается.
+4
0
+4
Очередной рекорд на самой...самой...арене во вселенной.
+4
0
+4
ска просто боится, что цска наберет форму и найдет свою игру через плейофф)) вот решили их никаких в первом раунде похоронить)) с другой стороны там амур разгонится))
+4
0
+4
Тааааак крутим барабан. Как сегодня йозик будет мазаться и ныть))
+2
0
+2
Шансы попасть на ЦСКА в первом раунде что-то вырастают. Ну Северсталь сегодня по делу нас разделала
+2
0
+2
Ох, сегодня глянем победную гостевую раздевалку в паблике Севы!
+2
0
+2
Третьяк и ко перекроили плей-офф КХЛ, чтобы скацска поиграли в финале. А Теперь расклад такой, что они могут встреться в первом раунде. Иронично (с)
+2
0
+2
Череп сила
+2
0
+2
Ответ Всё знаю
один денежный мешок против другого) Кто из них конкретно недоразумение?)
ЦСКА играет одним составом.... А ска играет официально тремя командами... По этому в этой серии я за Москву!!!
+1
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+1
Рекорд посещаемости для матчей Северстали побит, так что Ромка не останется без рекорда.
+1
0
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