СКА впервые проиграл на «СКА-Арене» – 0:3 «Северстали». У команды Ротенберга 1-е поражение за 6 матчей

Прервалась серия побед СКА.

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга уступил « » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (0:3).

Команда Романа Ротенберга потерпела поражение впервые за 6 матчей. Кроме того, это первый проигрыш петербуржцев на «СКА-Арене».

В данный момент СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 93 очка после 66 матчей.