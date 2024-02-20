СКА впервые проиграл на «СКА-Арене» – 0:3 «Северстали». У команды Ротенберга 1-е поражение за 6 матчей
Прервалась серия побед СКА.
Сегодня клуб из Санкт-Петербурга уступил «Северстали» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (0:3).
Команда Романа Ротенберга потерпела поражение впервые за 6 матчей. Кроме того, это первый проигрыш петербуржцев на «СКА-Арене».
В данный момент СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 93 очка после 66 матчей.
Аминь)
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