Кожевников о Курьянове как тренере: «Знаю только одного генменеджера, который рискнул, спустился из офиса и пошел в бой – это молодой Ротенберг. Смелый поступок!»
Александр Кожевников оценил перспективы Антона Курьянова в качестве тренера.
– В предыдущем интервью вы сказали, что и дальше будете за «Авангардом» внимательно следить. Некоторые омичи восприняли это как угрозу.
– (смеется) Наоборот, двумя руками голосую за два сибирских клуба. Первый – «Авангард» – в последнее время адекватностью как раз больше радует.
Сломалось у команды большинство – на лед тут же вышел молодой генменеджер Антон Курьянов, показал, подтянул. Кто-то стал лениться – тут же на драфт отказов. Идет работа!
– Самые креативные репортеры видят в Курьянове нового тренера. Что скажете?
– Работа главного тренера – это раскаленная сковородка.
Знаю только одного генменеджера, который рискнул, спустился из офиса на лавку и с радостью пошел в бой – это молодой Ротенберг. Смелый поступок!
Курьянов – омская легенда, игровичок, вместе с Рябыкиным накидывал идеи тому же Хартли.
У Курьянова получается в офисе. Не уверен, что на постоянной основе он спустится вниз, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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