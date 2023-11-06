Кожевников о Курьянове как тренере: «Знаю только одного генменеджера, который рискнул, спустился из офиса и пошел в бой – это молодой Ротенберг. Смелый поступок!»

Александр Кожевников оценил перспективы Антона Курьянова в качестве тренера.

– В предыдущем интервью вы сказали, что и дальше будете за «Авангардом» внимательно следить. Некоторые омичи восприняли это как угрозу.

– (смеется) Наоборот, двумя руками голосую за два сибирских клуба. Первый – «Авангард» – в последнее время адекватностью как раз больше радует.

Сломалось у команды большинство – на лед тут же вышел молодой генменеджер Антон Курьянов, показал, подтянул. Кто-то стал лениться – тут же на драфт отказов. Идет работа!

– Самые креативные репортеры видят в Курьянове нового тренера. Что скажете?

– Работа главного тренера – это раскаленная сковородка.

Знаю только одного генменеджера, который рискнул, спустился из офиса на лавку и с радостью пошел в бой – это молодой Ротенберг. Смелый поступок!

Курьянов – омская легенда, игровичок, вместе с Рябыкиным накидывал идеи тому же Хартли.

У Курьянова получается в офисе. Не уверен, что на постоянной основе он спустится вниз, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.