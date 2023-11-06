Кожевников о Курьянове как тренере: «Знаю только одного генменеджера, который рискнул, спустился из офиса и пошел в бой – это молодой Ротенберг. Смелый поступок!»

Теги Авангард СКА Антон Курьянов КХЛ Александр Кожевников Роман Ротенберг Хоккей

Александр Кожевников оценил перспективы Антона Курьянова в качестве тренера.

– В предыдущем интервью вы сказали, что и дальше будете за «Авангардом» внимательно следить. Некоторые омичи восприняли это как угрозу.

– (смеется) Наоборот, двумя руками голосую за два сибирских клуба. Первый – «Авангард» – в последнее время адекватностью как раз больше радует.

Сломалось у команды большинство – на лед тут же вышел молодой генменеджер Антон Курьянов, показал, подтянул. Кто-то стал лениться – тут же на драфт отказов. Идет работа!

– Самые креативные репортеры видят в Курьянове нового тренера. Что скажете?

– Работа главного тренера – это раскаленная сковородка.

Знаю только одного генменеджера, который рискнул, спустился из офиса на лавку и с радостью пошел в бой – это молодой Ротенберг. Смелый поступок!

Курьянов – омская легенда, игровичок, вместе с Рябыкиным накидывал идеи тому же Хартли.

У Курьянова получается в офисе. Не уверен, что на постоянной основе он спустится вниз, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

17 комментариев

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Саша Васильев
Рома скоро в тулет по большому не сможет сходить. Ему всю дырку Кожева и ко зализали...
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Sergey Smolensky
Да-да, а Фёдоров - это дипломированный тренер был до этого бгг.
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Максим Столбов
Ротенберг просто закомплексованные ребенок в теле здорового мужика, который не знает как себя реализовать. По его реакции на неудачи все предельно ясно.
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Vovan 78
Наверное Ромка ему за бутылкой сбегал
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Назар Игорь
Ротенберг тренер только номинально, он администратор, игрой команды и тренировочным процессом руководят Зубов, Корешков и Юрзинов.
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Alex Skavrov
Знаю только одного генменеджера, который рискнул, спустился из офиса на лавку и с радостью пошел в бой – это молодой Ротенберг*
АХАХАХАХАХ АХАХАХАХАХ
КОЖА ПОДЛИЗАЛ ТАК ПОДЛИЗАЛ
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Melnikov1968
Ни одного вью без упоминания Хартли. Таких людей как Кожевников, на Земле больше нет:)))
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kpjqqcjnkr
Отлично лизнул
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slipar
Это каким же подхалимом надо быть, чтобы сравнить профессионального игрока, который всю жизнь играл на высоком уровне и папенькиного сынка Ротенберга? Просто позор.
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Sever12
сколько насыпали?
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Andrey Wolf
Бгг, язык этого выпивохи не знает устали, трудится так, что наверное уже давно не шершавый, гладкий как стекло
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Paha Harosh
🤮
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Антон Некрасов
пфффф БУГАГА🐔🐔🐔🐔🐔
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Банзай
и в Хартли плюнул и Роту попутно лизнул
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Серый
да, что бы никчёмный Хартли делал без великих Рябыкина и Курьянова
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Саша Васильев
Ответ Александр Невский
Кожевников легенда , следит за каждым клубом , все кто пишет гадости про него и ногтя не стоят его .
скажика,а оценка Кожевой Хартли тоже по делу и без предвзятостей ?
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