НХЛ. «Вашингтон» примет «Нью-Джерси», «Рейнджерс» сыграют с «Далласом», «Питтсбург» – с «Айлендерс», «Миннесота» против «Виннипега» 

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«Вашингтон» примет «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Флорида» сыграет с «Оттавой», «Рейнджерс» – с «Далласом», «Питтсбург» – с «Айлендерс», «Миннесота» будет противостоять «Виннипегу». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Флорида – Оттава
Дата проведения
21 февраля, 03.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Даллас
Дата проведения
21 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Айлендерс
Дата проведения
21 февраля, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Нью-Джерси
Дата проведения
21 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Миннесота
Дата проведения
21 февраля, 04.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Ванкувер
Дата проведения
21 февраля, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Нэшвилл
Дата проведения
21 февраля, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Коламбус
Дата проведения
21 февраля, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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47 комментариев
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Овечкин дубль сделает
+12
-4
+8
На сегодня в ворота "Нью Джерси" Овечкин забил 39 шайб, одна шайба отделяет его от единоличного лидерства в матчах 40 + шайб разным командам в РС. Сейчас он делит первое место с Филом Эспозито по 10 команд, Уэйн Гретцки четвёртый 7 команд.
Дома "Нью Джерси" Александр забросил 24 шайбы, 23 передачи, +13, 157 бросков, в 40 матчах из 40 - ка возможных. 22 победы у Вашингтона", 18 побед у " Нью Джерси ", 12 раз по шайбе, 3 дубля и два трюка со шляпой.
24 - ю (772-ю), 26. 03. 2022 года, в большинстве 5* 4, с передачи Евгения Кузнецова. Овечкину забить, команде победить.
+14
-7
+7
Ответ Кино Музыка
Пока не началось, вопрос. Никому не приходилось видеть что-нибудь странное в жизни? Я, например, когда собирал грибы, видел в лесу прозрачного человека. Высокий, на расстоянии в 20 метрах примерно. Две недели не решался на то место ходить. Другим что-то подобное попадалось?
Зачем ты зимой пошел собирать грибы?
+6
0
+6
Панаре игры с очками!
+4
0
+4
Прошлая игра Оттавы и Флориды была очень горячей. Две пятерки получили по 10 минут штрафа😂Надеюсь, братья не подведут и в этот раз.
+5
-1
+4
Овечкину забить!
+9
-5
+4
Удачи великому Сашику!
+7
-3
+4
Если кому интересно: Детройт Расмуссена продлил на 4 года с кэпхитом 3,2 млн. в год.
+4
0
+4
Ответ Кино Музыка
Пока не началось, вопрос. Никому не приходилось видеть что-нибудь странное в жизни? Я, например, когда собирал грибы, видел в лесу прозрачного человека. Высокий, на расстоянии в 20 метрах примерно. Две недели не решался на то место ходить. Другим что-то подобное попадалось?
https://images4.imagebam.com/4f/33/22/MES4N0U_o.jpg
+6
-3
+3
Ответ TBFTT
Нью Джерси устроят взбучку Вашингтону!Флорида расправится с Оттавой!
Джо Павелски 11 игр без голов, прокомментируй любимчика
+3
-1
+2
Выпьет Саня рассолу ведро,
Газа пустит струю из сопла.
Заросло пусть щетиной икло,
Но за спиною два белых крыла.

Как ракета крылатая он
Возмёт резво с места в карьер,
Загудит на весь штат стадион,
Когда насадит Нью-Джерси на **р.
+3
-1
+2
Ответ Кино Музыка
Пока не началось, вопрос. Никому не приходилось видеть что-нибудь странное в жизни? Я, например, когда собирал грибы, видел в лесу прозрачного человека. Высокий, на расстоянии в 20 метрах примерно. Две недели не решался на то место ходить. Другим что-то подобное попадалось?
Хорошие грибы.😂
+4
-2
+2
Ответ Direct free kick
Хочется новую голевую серию и это возможно
Ну или один хет-трик, чтоб показать местным что есть ещё и порох в пороховницах и ягоды в ягодницах )
+1
0
+1
Ответ Pink Floyd1276
Тебе бы не картины, начальник! Тебе бы книжки писать ...
Талантливый человек талантлив во всём. Прочитал и тоже рассолу захоытелось.
+1
0
+1
Ответ Gospel of Matthew(s)
А что, без этого он уже не тянет? Во дела! Я даже не знаю кто ему из чертей вдует, видимо кто-то из защиты, там сплошь гренадеры.
Тогда держите руку на пульсе - или на чём она там у вас... Когда узнаете, обязательно сообщите, я буду с нетерпением ждать.
+1
0
+1
Ответ Direct free kick
Джо Павелски 11 игр без голов, прокомментируй любимчика
Джо Па!
+1
0
+1
Ответ Пинающий Достоинства
Ну или один хет-трик, чтоб показать местным что есть ещё и порох в пороховницах и ягоды в ягодницах )
Сезон конечно никуда не годиться в целом. Однако есть такой момент - все людские пороки вылезли наружу. Маски сняты. Всех запомнили, потом не смогут примазаться к успеху.
Теперь о конкретном: если до 8 марта 20 шайб не добить, будет совсем печально - потом Вашингтон по сути лишиться шансов на плей-офф и вообще будет докатывать сезон, а в таких условиях в этом месте стата почти никогда не набивалась
+1
0
+1
Ответ Кино Музыка
Пока не началось, вопрос. Никому не приходилось видеть что-нибудь странное в жизни? Я, например, когда собирал грибы, видел в лесу прозрачного человека. Высокий, на расстоянии в 20 метрах примерно. Две недели не решался на то место ходить. Другим что-то подобное попадалось?
Завязывай с грибами)
+1
0
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Флорида-Оттава, Колорадо-Ванкувер🔥
+1
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Отдохнувший Ови - страшная сила.
+11
-10
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Сантёру вдуть.
+1
0
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пора все таки вводить правило, 10-20 % от оклада игроков кладутся в общий фонд перед игрой, и получает его победитель. 80 или 120 тыс баксов, есть разница. А то уже почти по Ларионову - выходи и получай удовольствие. Ему то можно было, - он играл с Макаровым и Крутовым, я тоже от них до сих пор балдею. И ему повезло, что он не тренер по боксу. Расширенный Harlem Globetrotters , это неплохое шоу, под названием НБА, но скоро в это превратится и вся регулярка НХЛ ( после вчерашней игры Тампы и проигравшей перед этим, прямым конкурентам за первый посев на драфте Чикаго и Анахайму, - Оттавой )
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Ответ Пинающий Достоинства
Овечкин дубль сделает
Хочется новую голевую серию и это возможно
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Кингз дальше побеждать, но не прям много матчей, чтоб так и остаться на 7 месте
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Парни набрали хороший ход. Осталось накатить на финиш!
Не сомневаюсь что получится.
Let’s go Devils!
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Ответ Direct free kick
Сезон конечно никуда не годиться в целом. Однако есть такой момент - все людские пороки вылезли наружу. Маски сняты. Всех запомнили, потом не смогут примазаться к успеху. Теперь о конкретном: если до 8 марта 20 шайб не добить, будет совсем печально - потом Вашингтон по сути лишиться шансов на плей-офф и вообще будет докатывать сезон, а в таких условиях в этом месте стата почти никогда не набивалась
Вот как раз пока есть шансы на плей-офф, будут играть в анти хоккей Шарлатана, а когда шансы кончатся могут и начать играть в «7-4»….
Никаких предпосылок к 20 шайб к 8 марту я не вижу, увы, но это хоккей!
+1
-1
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Ответ Пинающий Достоинства
Вот как раз пока есть шансы на плей-офф, будут играть в анти хоккей Шарлатана, а когда шансы кончатся могут и начать играть в «7-4»…. Никаких предпосылок к 20 шайб к 8 марту я не вижу, увы, но это хоккей!
Нет никаких шансов на плей-офф, если только вся восточная конфа не ляжет с тропической лихорадкой и будет выпускать составы из АХЛ и это справедливо
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Саня нужна победа отступать не куда да и забить надо.
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Ответ bes_na_tatami
Кингз дальше побеждать, но не прям много матчей, чтоб так и остаться на 7 месте
На кого, хочешь, чтобы попали?
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Ответ Cube Litening C:68X
На кого, хочешь, чтобы попали?
любая, кроме Вегаса и Эдмонтона.
с нефтью не складывается и уже не интересно, Вегас "исторически" неудобный соперник
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