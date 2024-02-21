НХЛ. «Вашингтон» примет «Нью-Джерси», «Рейнджерс» сыграют с «Далласом», «Питтсбург» – с «Айлендерс», «Миннесота» против «Виннипега» 

«Вашингтон» примет «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ.

« » сыграет с «Оттавой», « » – с « », « » – с «Айлендерс», « » будет противостоять «Виннипегу».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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