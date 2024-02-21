НХЛ. «Вашингтон» примет «Нью-Джерси», «Рейнджерс» сыграют с «Далласом», «Питтсбург» – с «Айлендерс», «Миннесота» против «Виннипега»
«Вашингтон» примет «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Флорида» сыграет с «Оттавой», «Рейнджерс» – с «Далласом», «Питтсбург» – с «Айлендерс», «Миннесота» будет противостоять «Виннипегу».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 февраля, 03.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 21 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 21 февраля, 03.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 21 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 21 февраля, 04.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 21 февраля, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 21 февраля, 06.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 21 февраля, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Дома "Нью Джерси" Александр забросил 24 шайбы, 23 передачи, +13, 157 бросков, в 40 матчах из 40 - ка возможных. 22 победы у Вашингтона", 18 побед у " Нью Джерси ", 12 раз по шайбе, 3 дубля и два трюка со шляпой.
24 - ю (772-ю), 26. 03. 2022 года, в большинстве 5* 4, с передачи Евгения Кузнецова. Овечкину забить, команде победить.
Газа пустит струю из сопла.
Заросло пусть щетиной икло,
Но за спиною два белых крыла.
Как ракета крылатая он
Возмёт резво с места в карьер,
Загудит на весь штат стадион,
Когда насадит Нью-Джерси на **р.
Теперь о конкретном: если до 8 марта 20 шайб не добить, будет совсем печально - потом Вашингтон по сути лишиться шансов на плей-офф и вообще будет докатывать сезон, а в таких условиях в этом месте стата почти никогда не набивалась
Не сомневаюсь что получится.
Let’s go Devils!
Никаких предпосылок к 20 шайб к 8 марту я не вижу, увы, но это хоккей!
с нефтью не складывается и уже не интересно, Вегас "исторически" неудобный соперник