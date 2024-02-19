Вячеслав Фетисов: «Ранние переходы ребят в столичные команды – проблема. Чем болельщики в Челябинске, Владивостоке хуже, чем в Москве? Нужен лимит: сыграл лет 6-8 за свой клуб – переходи»

Теги переходы болельщики Вячеслав Фетисов Владимир Путин Государственная дума КХЛ Политика детский хоккей Хоккей

Вячеслав Фетисов против ранних переходов воспитанников в столичные команды.

«Есть еще проблема в хоккее – ранние переходы воспитанников клубов, юных ребят забирают столичные команды, за свой город они сыграть вообще не успевают.

А чем болельщики в Челябинске или Владивостоке хуже, чем в Москве? Понятно, они идут за деньгами. Но ты сначала отыграй, порадуй свою публику. Спортсмены моего поколения по 10-15-20 лет за родную команду отыграли.

И сейчас нужен лимит: сыграл лет шесть или восемь за свой клуб – можешь переходить. Чтобы фанаты ходили на тебя смотреть, мальчишки учились и гордились.

Да много еще о чем говорили [с президентом Владимиром Путиным]. Хоккеисты – ребята самодостаточные, у них тоже свои темы были», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

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39 комментариев
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Нужно крепостное право
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🤡🤡🤡
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То есть проблема не в том, что бюджеты столичных команд больше, чем всех остальных клубов лиги вместе взятых, а в 18 летних пацанах, которые вместо того, чтобы радовать 8 лет болельщиков Владивостока, хотят зарабатывать деньги и делать карьеру. Поэтому радовать болельщиков Владивостока мы будем с помощью крепостного права. Окей.
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Как изо всех сил они мочат свободу на всех уровнях.
Человек захотел и ушел! Нравится город, родные там, друзей больше, менталитет и темп жизни подходит. Нужно у кого-то спросить, как своей жизнью распоряжаться? Идиот, простите уж.
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Ты что, против Ротенберга? А как же система? Какое же болото в нашем хоккее.
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Все новое -- хорошо забытое старое!
Национализация, крепостное право, Юрьев День.
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Он прав" вот воспитанники ЦСКА Могильный СКА Хабаровск в 15 лет забрали в ЦСКА, Федоров играл за Динамо Минск в 16 или 17 лет перешёл в ЦСКА, может потому и сбежали из страны что 8 лет отыграли за свои первые команды?
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Вячеслав, в ваше время ЦСКА забирал любого в "армию" с 18ти лет
Чушь не несите
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Ответ daniil_35
Как изо всех сил они мочат свободу на всех уровнях. Человек захотел и ушел! Нравится город, родные там, друзей больше, менталитет и темп жизни подходит. Нужно у кого-то спросить, как своей жизнью распоряжаться? Идиот, простите уж.
хочешь перейти в "5"? - отработай 6 лет в системе "магнит"! порадуй своих покупателей!
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Лишь бы лимиты разные вводить.
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Посидел 6 лет в госдуре, уходи.!
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Не нужен никакой лимит. Нужно убрать государство из спорта.
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Проблема в другом. Ротенберг без всякого опыта, стал рулить всем нашим хоккем, и творит, что хотите. А вы все рты закрыли.
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С каждым высказыванием великий в прошлом хоккеист все и больше и больше показывает, что он очень и очень глуп.
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К 40 можно и в НХЛ поехать
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Не читаю Фетисова, пока не увижу, как Йозе Марино 1001 броском с передачи Ди Каприо на льду Байкала забивает в ворота Гашека :)
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В твои годы как раз и забирали всех в столицу. Кого в армию, кого в милицию служить. Лицемер.
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Ответ Denis_VD
Нужно крепостное право
Так сказать - традиционная ценность.
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Ответ Борис Калашников
Фетисов куда-то баллотируется? Создайте по всей РФ такие же условия, для подготовки молодых хоккеистов, как в Москве и Питере. Обеспечьте качественными тренерскими кадрами (за счет соответствующих зарплат), качественным инвентарем и амуницией. Тогда никто никуда уезжать не будет. И деньги за переход тут вообще не причем. Уж Фетисов то это точно знает.
В Кащенко он баллотируется. Основные его конкуренты: Третьяк, Назаров и Кожевников.
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Паспорта отнять и отдавать через 6-8 лет.
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Правильное решение. Такое не только в хоккее надо вводить,а повсеместно. Отработал в родном колхозе 25лет и свободен.
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А пока они играют за свои клубы, то можно платить им минималку. Всё равно никуда не уйдут.
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Ответ Титюля
Прут и прут в Москву, как будто она резиновая.
Развивать регионы ⛔
Запретить приезжать в Москву 👍

Ну а вообще, ещё какая резиновая, судя по территории Новой Москвы))
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А может быть города развивать? Чтобы людям не хотелось уезжать в Москву/Питер. Об этом Слава конечно не подумал, ему бы лимит какой-нибудь ввести, он же лимитчик)
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Вот бы ввести лимит на чиновников всяких...
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Фетисов куда-то баллотируется?
Создайте по всей РФ такие же условия, для подготовки молодых хоккеистов, как в Москве и Питере. Обеспечьте качественными тренерскими кадрами (за счет соответствующих зарплат), качественным инвентарем и амуницией. Тогда никто никуда уезжать не будет. И деньги за переход тут вообще не причем.
Уж Фетисов то это точно знает.
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Лимиты и потолки зарплат как раз для этого и вводят. Но у нас это не работает.
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На самом деле, такое нужно по детям ввести, регионы загибаются к 18 годам в командах остается по 10 человек, только зашевелился- сразу в Москву в третью группу или на скамейке сидеть!
Ввели бы какой нибудь лимит на не москвичей
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Фетисов изобрел драфт и контракт новичка?
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6-8 мало будет. Предлагаю закрепостить пацанов в возрасте от 18 до 30.
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