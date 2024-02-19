Вячеслав Фетисов: «Ранние переходы ребят в столичные команды – проблема. Чем болельщики в Челябинске, Владивостоке хуже, чем в Москве? Нужен лимит: сыграл лет 6-8 за свой клуб – переходи»
Вячеслав Фетисов против ранних переходов воспитанников в столичные команды.
«Есть еще проблема в хоккее – ранние переходы воспитанников клубов, юных ребят забирают столичные команды, за свой город они сыграть вообще не успевают.
А чем болельщики в Челябинске или Владивостоке хуже, чем в Москве? Понятно, они идут за деньгами. Но ты сначала отыграй, порадуй свою публику. Спортсмены моего поколения по 10-15-20 лет за родную команду отыграли.
И сейчас нужен лимит: сыграл лет шесть или восемь за свой клуб – можешь переходить. Чтобы фанаты ходили на тебя смотреть, мальчишки учились и гордились.
Да много еще о чем говорили [с президентом Владимиром Путиным]. Хоккеисты – ребята самодостаточные, у них тоже свои темы были», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.
Человек захотел и ушел! Нравится город, родные там, друзей больше, менталитет и темп жизни подходит. Нужно у кого-то спросить, как своей жизнью распоряжаться? Идиот, простите уж.
Национализация, крепостное право, Юрьев День.
Чушь не несите
Запретить приезжать в Москву 👍
Ну а вообще, ещё какая резиновая, судя по территории Новой Москвы))
Создайте по всей РФ такие же условия, для подготовки молодых хоккеистов, как в Москве и Питере. Обеспечьте качественными тренерскими кадрами (за счет соответствующих зарплат), качественным инвентарем и амуницией. Тогда никто никуда уезжать не будет. И деньги за переход тут вообще не причем.
Уж Фетисов то это точно знает.
Ввели бы какой нибудь лимит на не москвичей