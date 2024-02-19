Вячеслав Фетисов: «Ранние переходы ребят в столичные команды – проблема. Чем болельщики в Челябинске, Владивостоке хуже, чем в Москве? Нужен лимит: сыграл лет 6-8 за свой клуб – переходи»

Вячеслав Фетисов против ранних переходов воспитанников в столичные команды.

«Есть еще проблема в хоккее – ранние переходы воспитанников клубов, юных ребят забирают столичные команды, за свой город они сыграть вообще не успевают.

А чем болельщики в Челябинске или Владивостоке хуже, чем в Москве? Понятно, они идут за деньгами. Но ты сначала отыграй, порадуй свою публику. Спортсмены моего поколения по 10-15-20 лет за родную команду отыграли.

И сейчас нужен лимит: сыграл лет шесть или восемь за свой клуб – можешь переходить. Чтобы фанаты ходили на тебя смотреть, мальчишки учились и гордились.

Да много еще о чем говорили [с президентом ]. Хоккеисты – ребята самодостаточные, у них тоже свои темы были», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.