Вячеслав Фетисов высказался об игре Владимира Путина в хоккей.

– Вы периодически играете с человеком, который встал на коньки в очень зрелом возрасте – президентом .

– Это дорогого стоит, когда человек, который никогда не катался на коньках, а в 60 лет пообещал научиться – и научился, табуретку катал по льду, чтобы поймать баланс, играет в хоккей.

А хоккей – это игра интеллекта, чтобы забить гол, надо оказаться в нужное время и в нужном месте. И наш президент это делает.

Мы перед Новым годом играли, полтора часа отбегали, потом сидели, долго общались, – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.