Фетисов об игре с Путиным: «Хоккей – игра интеллекта, чтобы забить гол, надо оказаться в нужное время, в нужном месте. И президент это делает»
Вячеслав Фетисов высказался об игре Владимира Путина в хоккей.
– Вы периодически играете с человеком, который встал на коньки в очень зрелом возрасте – президентом Путиным.
– Это дорогого стоит, когда человек, который никогда не катался на коньках, а в 60 лет пообещал научиться – и научился, табуретку катал по льду, чтобы поймать баланс, играет в хоккей.
А хоккей – это игра интеллекта, чтобы забить гол, надо оказаться в нужное время и в нужном месте. И наш президент это делает.
Мы перед Новым годом играли, полтора часа отбегали, потом сидели, долго общались, – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Но то что играет за команду профессионалов и является там главным бомбардиром не выглядит ничем иным как Цирком
«Политика – игра интеллекта: чтобы глубоко лизнуть, надо оказаться в нужное время в нужном месте. И я это делаю»