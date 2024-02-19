Фетисов об игре с Путиным: «Хоккей – игра интеллекта, чтобы забить гол, надо оказаться в нужное время, в нужном месте. И президент это делает»

Теги Вячеслав Фетисов Владимир Путин любительский хоккей Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался об игре Владимира Путина в хоккей.

– Вы периодически играете с человеком, который встал на коньки в очень зрелом возрасте – президентом Путиным.

– Это дорогого стоит, когда человек, который никогда не катался на коньках, а в 60 лет пообещал научиться – и научился, табуретку катал по льду, чтобы поймать баланс, играет в хоккей.

А хоккей – это игра интеллекта, чтобы забить гол, надо оказаться в нужное время и в нужном месте. И наш президент это делает.

Мы перед Новым годом играли, полтора часа отбегали, потом сидели, долго общались, – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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59 комментариев
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Сперва с Собчаком оказался в нужном месте и в нужное время, а потом и с Ельциным через его людей. Результаты всего этого пожинаем по сей день!
+118
-7
+111
"Чтобы забить гол надо чтобы все расступились перед тобой! ну правда, я сто раз так делал"
+63
-3
+60
Ответ Чёрный тюльпан
Сперва с Собчаком оказался в нужном месте и в нужное время, а потом и с Ельциным через его людей. Результаты всего этого пожинаем по сей день!
Это ж какая проницательность нужна, чтобы нужный чемоданчик таскать, вы не представляете
+39
-2
+37
Настоящий патриот чья дочь обороняет пентхаус в Нью-Йорке
+31
0
+31
Представляю, чтобы было, если бы его Рома Ротенберг тренировал
+31
-2
+29
По самые гланды (с)
+25
-2
+23
Если бы Путин изначально стал играть за команду политиков - никто бы слова не сказал .
Но то что играет за команду профессионалов и является там главным бомбардиром не выглядит ничем иным как Цирком
+24
-1
+23
Вячеслав совсем шутом стал, жаль, его выбор
+19
-2
+17
Ответ Александр Митраков
Это ж какая проницательность нужна, чтобы нужный чемоданчик таскать, вы не представляете
Да у них там целая "банда портфеленосильщиков" образовалась в 90-е. Сейчас все на руководящих позициях либо в правительстве, либо в госкорпорациях.
+17
-2
+15
Ответ lenson
Настоящий патриот чья дочь обороняет пентхаус в Нью-Йорке
Если бы не она - там бы жили солдаты НАТО
+14
0
+14
Ответ burefan
"Чтобы забить гол надо чтобы все расступились перед тобой! ну правда, я сто раз так делал"
Деревья расступаются, и на поляну выезжают королевские сани. (с)
+13
-1
+12
Фетисов - о себе:
«Политика – игра интеллекта: чтобы глубоко лизнуть, надо оказаться в нужное время в нужном месте. И я это делаю»
+12
0
+12
Слава завязывай, не смешно.
+12
-2
+10
Читал стоя.
+12
-4
+8
Странное дело,великий Путин и умный и спортивный и дальновидный и в шашки хорошо играет наверное,но почему в России жизнь по качеству слабая?Вроде,все карты -козыри на руках . И,углероды тебе и пшеница лучшая рождается. Бананасы может и не растут ,но вы видели свекла какая? Непонятно. Это всё америкосы виноваты,Я думаю.
+11
-4
+7
Ответ Rollan Qerey
Странное дело,великий Путин и умный и спортивный и дальновидный и в шашки хорошо играет наверное,но почему в России жизнь по качеству слабая?Вроде,все карты -козыри на руках . И,углероды тебе и пшеница лучшая рождается. Бананасы может и не растут ,но вы видели свекла какая? Непонятно. Это всё америкосы виноваты,Я думаю.
Выхожу утром в подъезд, смотрю - а там опять Байден ссыт. Скорей бы уж Трампа выбрали, глядишь, этот не будет
+7
-1
+6
Думаю если бы Фетисов образца 1989 г. увидел себя образца 2024 г. - он бы сильно удивился. Хотя... может он также и про Брежнева говорил, в те годы просто интернета не было.
+7
-1
+6
по хоккеистам не скажешь, что они интеллектуалы!
+6
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+5
В словах "хоккей" и "холуй" много общих букв. Но как жаль, что великий хоккеист стал великим холуистом.
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да уж, бве видели как вы перед ним стелитесь а вратари через шайбу прыгают. И не стыдно перед детьми.. своими то хоть?
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+5
а какого героя лепили из этого приспособленца, "борец с системой", а по факту лизоблюд обыкновенный
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0
+4
видели мы его игру: едет по центру с шайбой на ворота, перед ним все разъезжаются
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-1
+2
Ответ Crenk
Если бы Путин изначально стал играть за команду политиков - никто бы слова не сказал . Но то что играет за команду профессионалов и является там главным бомбардиром не выглядит ничем иным как Цирком
Цирк, но слова ему все равно никто не сказал)
+2
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Президент наделал уже немало
+2
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Язык чиновника должен оказаться в нужное время в нужном месте. И Фетисов это делает...
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Ответ bolt_thrower
А ведь был в США, жил там... Бежал с родины. Жаль Вячеслава. Видимо где-то припасена видео кассета где он обезьяну жарит, теперь вот приходится вертеться...
Так он бежал в конце 80-х, там уже бежать то не трудно было вот если бы он сбежал чуть раньше года на пять, тогда можно было что нибудь говорить
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А как он идет по льду?! Именно идет, а не катится. Это надо уметь. И вратари соперников будто парализованные не в силах отбить его бросок. Талантливый нападающий. Надоест быть Президентом, уверен, сразу будет подписан ведущим клубом НХЛ на рекордный контракт. ИГРОЧИЩЕ!
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Чтобы забить гол, не нужно иметь мастерство, просто нужно быть путиным
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Ответ Anton Novikov
Выхожу утром в подъезд, смотрю - а там опять Байден ссыт. Скорей бы уж Трампа выбрали, глядишь, этот не будет
у вас в подъезде была с 2016 по 2020 году чистота и ароматы ванили? Если нет, то и избрание Трампа не поможет. У них в распорядке дня по должности положено с 12 до 14 часов дня по вашингтонскому времени писать в наших подъездах же.
+1
0
+1
Фетисов в лизоблюдстве очень многим мастер-класс даст.
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