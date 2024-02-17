Задоров удивлен, что никто не заступился за Рэймонда после его хита: «Даже немного грустно, потому что лига изменилась»

Теги Детройт Ванкувер НХЛ Никита Задоров Лукас Рэймонд Хоккей

Никита Задоров вспомнил момент с ударом в голову Лукасу Рэймонду.

Эпизод произошел во втором периоде матча «Детройт» – «Ванкувер» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Российский защитник «Кэнакс» был удален до конца игры, а затем дисквалифицирован на 2 матча.

Первым матчем россиянина после отбытия дисквалификации стала новая встреча с «Ред Уингс» (4:1). Он отметился заброшенной шайбой. 

«Прежде всего, я шокирован тем, что никто не бросил мне вызов. И мне даже грустно, потому что лига изменилась.

Если молодой парень из моей команды получает удар по голове, а соперника удаляют или что-то еще, то ты все равно должен ответить. Меня шокировало, что никто не бросил мне вызов или что-то в этом роде. Я был готов.

Я был готов отвечать, потому что это грязный удар. Да, хит неудачный, и я не делал его специально. Но он был грязным по отношению к одному из их лучших молодых игроков. Так что я был шокирован реакцией.

Я немного более старой закалки, поэтому считаю, что следовало послать сигнал», – сказал защитник «Ванкувера».

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22 комментария
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Сначала выходит на раскатку в лгбт-джерси, а потом сетует, что "лига изменилась"🤣
+72
-12
+60
Ответ Барин
эх, не было ума и не будет)
Про эту ситуацию всё верно он сказал. При чём тут ум?
+56
-11
+45
Судя по комментарию, Задоров себя этаким ветераном НХЛовских заруб и файтов ощущает, прямо ностальгирует, мол лига изменилась....
+28
-3
+25
эх, не было ума и не будет)
+59
-37
+22
Ответ Барин
эх, не было ума и не будет)
зачем ты все карты о себе раскрыл?
+29
-15
+14
Ответ НеПотерплю!
Про эту ситуацию всё верно он сказал. При чём тут ум?
При том, что за любой поступок придется отвечать. Вот и сейчас, он прыгнул на маленького и сокрушается типа нет последствий... Почему-то я не видел, чтобы он прыгал на Ривза, Жанно, Маккейба.
Почувствовал себя безнаказанным. А наказание будет, вот поэтому я и говорю про ум.
+23
-9
+14
Ответ Fantico
Комментарий удален модератором
о том и речь
+9
-2
+7
Ответ Alex the brave
зачем ты все карты о себе раскрыл?
хоспади, а ты то кто такой? и откуда вы берётесь, почкованием размножаетесь)
+16
-12
+4
Ответ Fantico
Комментарий удален модератором
Раньше и игровики могли спросить, особенно среди канадцев. Да были Гретцки, Лемье, которые выше этого, но постоять за себя и за партнеров старался каждый. Что касается разбитого лица, то, как показывает пример Каспарайтиса, это не мешало играть. Он тоже драться не умел, отгребать приходилось, но стилистика игры у него все равно не менялась.
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0
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Мудрость всё время преследовала меня, но я был быстрее..
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Здорова конечно сложно назвать интеллектуалом, но он мне всегда нравился своей прямотой, честностью и верностью своим убеждениям
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Да, помню, как ты смело сражался, когда тебе Лучич вызов бросил)
+2
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+2
Ответ severchanin
Судя по комментарию, Задоров себя этаким ветераном НХЛовских заруб и файтов ощущает, прямо ностальгирует, мол лига изменилась....
Последним из могикан) а если по делу, то всё правильно он сказал, но и у Детройта особо нет тех кто мог бы ответить. Лига действительно изменилась. Панара вот не побоялся на Уилсона наброситься. Так и здесь любой бы мог и я думаю Задоров не стал бы в полную силу драться, осознавая неудачный приём
+2
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"никто не посмел бросить вызов мне, лучшему защитнику лиги"
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Может слишком много нетрадиционных появилось. Нежными, толерантными, осторожными стали.
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Комментарий удален модератором
Ответ Барин
При том, что за любой поступок придется отвечать. Вот и сейчас, он прыгнул на маленького и сокрушается типа нет последствий... Почему-то я не видел, чтобы он прыгал на Ривза, Жанно, Маккейба. Почувствовал себя безнаказанным. А наказание будет, вот поэтому я и говорю про ум.
Зачем ему прыгать на них? Ему нужен психологический эффект, а не бой.
И кто такой "Макнейб"? Твой друг?
+5
-5
0
Ответ Барин
эх, не было ума и не будет)
Сочувствую
+4
-4
0
Ответ Барин
При том, что за любой поступок придется отвечать. Вот и сейчас, он прыгнул на маленького и сокрушается типа нет последствий... Почему-то я не видел, чтобы он прыгал на Ривза, Жанно, Маккейба. Почувствовал себя безнаказанным. А наказание будет, вот поэтому я и говорю про ум.
Он и на Рэймонда не прыгнул и вообще не должен на кого-либо прыгать, не путайте игрока силового плана и полицейского.
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Ответ Серый
Да, помню, как ты смело сражался, когда тебе Лучич вызов бросил)
Тоже помню,но и сам Лучич от Брашира бегал!
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Ответ Андрей Валерьевич
Тоже помню,но и сам Лучич от Брашира бегал!
От Ларака. Но это же не одно и то же. Милан не позиционировал себя как тафгай супертяж, да и редко с такими дрался. Помню только, как Орр его без шансов размотал. А Никита позиционирует себя как жёсткого парня, с Лучичем должен был драться.
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