Задоров удивлен, что никто не заступился за Рэймонда после его хита: «Даже немного грустно, потому что лига изменилась»
Никита Задоров вспомнил момент с ударом в голову Лукасу Рэймонду.
Эпизод произошел во втором периоде матча «Детройт» – «Ванкувер» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Российский защитник «Кэнакс» был удален до конца игры, а затем дисквалифицирован на 2 матча.
Первым матчем россиянина после отбытия дисквалификации стала новая встреча с «Ред Уингс» (4:1). Он отметился заброшенной шайбой.
«Прежде всего, я шокирован тем, что никто не бросил мне вызов. И мне даже грустно, потому что лига изменилась.
Если молодой парень из моей команды получает удар по голове, а соперника удаляют или что-то еще, то ты все равно должен ответить. Меня шокировало, что никто не бросил мне вызов или что-то в этом роде. Я был готов.
Я был готов отвечать, потому что это грязный удар. Да, хит неудачный, и я не делал его специально. Но он был грязным по отношению к одному из их лучших молодых игроков. Так что я был шокирован реакцией.
Я немного более старой закалки, поэтому считаю, что следовало послать сигнал», – сказал защитник «Ванкувера».
Почувствовал себя безнаказанным. А наказание будет, вот поэтому я и говорю про ум.
И кто такой "Макнейб"? Твой друг?