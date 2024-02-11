Ротенберг о хите против Толчинского: «Миллиметры решают судьбу, это тонкая грань. Мы эту грязь уберем из хоккея. За удары исподтишка надо наказывать»
Роман Ротенберг призвал убрать грязь из хоккея на фоне хита против Толчинского.
«Авангард» обыграл СКА (9:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде форвард «Авангарда» Никита Холодилин совершил силовой прием против Сергея Толчинского. В результате нападающий СКА получил травму.
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ решил не накладывать санкции на нападающего «Авангарда» за этот хит.
– Сергей Толчинский сыграет против «Сочи». Как удалось его так быстро поставить на ноги?
– Сергей – очень талантливый и трудолюбивый парень. И он держит удар! Слава богу так получилось, что он обошелся без травмы. Ведь миллиметры всегда решают судьбу. Это тонкая грань.
Мы много тренируемся для того, чтобы держать удар в таких ситуациях. И это пойдет на пользу всем. Мы эту грязь уберем окончательно из хоккея. И ребята будут тоже более собранные. Где‑то надо держать удар, где‑то наносить упреждающий удар.
Но все должно быть по правилам! Удар исподтишка не допускается в любом виде спорта. Ни в боксе, ни в боях без правил. И в хоккее за удары исподтишка надо наказывать. Такого быть не должно!
Мы все этой ночью видели, как защитник «Ванкувера» Никита Задоров ударил в голову человека, который его вообще не видел. Это удар исподтишка. И ему сразу же дали два матча дисквалификации. В следующий раз дадут 10 матчей. А потом, в случае рецидива – вообще пожизненно.
Потому что в НХЛ понимают: такого не должно быть в хоккее. Если бьешь, то видишь соперника глаза в глаза. Нам нужна жесткая, бескомпромиссная, честная, мужская игра. А всю грязь убираем. Тогда будут полные трибуны на всех аренах КХЛ. Все рады, детишки записываются в хоккейные школы. Техничный яркий хоккей, все получаем удовольствие.
И главное – в этом хоккее будут развиваться игроки. И тогда, вернувшись на Кубок мира, Олимпиаду и чемпионат мира, сборная России точно победит Канаду, США и любую сборную, без разницы, – заявил главный тренер СКА.
Слышен плач ребёнка,
Про удар исподтишка
Орёт Ромашка громко.
"Миллиметры тут решают!" –
Слышно со скамейки.
Роману встречу намечают –
Ползёт Ромашка змейкой.
"Мы письмо будем писать!" –
Вступились ветераны.
Ромка вновь давай кричать:
"КХЛ – НЕ ПРАВЫ!".
Хиты, óфсайды его
Сильно раздражают!
Но фолы своих игроков
Он не замечает!
Чуть не в милости игрок
У Ротенберга Ромки,
Его мигом он сошлёт
На хоккейные задворки:)
Юзеры: сцукин ты сын, я в деле!
Такое чувство что по Геленджикским баталиям только судит, где фигурное катание с клюшкой.