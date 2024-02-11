Ротенберг о хите против Толчинского: «Миллиметры решают судьбу, это тонкая грань. Мы эту грязь уберем из хоккея. За удары исподтишка надо наказывать»

Теги Авангард СКА КХЛ Роман Ротенберг Сергей Толчинский Никита Задоров Матч ТВ Никита Холодилин Хоккей

Роман Ротенберг призвал убрать грязь из хоккея на фоне хита против Толчинского.

«Авангард» обыграл СКА (9:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде форвард «Авангарда» Никита Холодилин совершил силовой прием против Сергея Толчинского. В результате нападающий СКА получил травму.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ решил не накладывать санкции на нападающего «Авангарда» за этот хит.

– Сергей Толчинский сыграет против «Сочи». Как удалось его так быстро поставить на ноги?

– Сергей – очень талантливый и трудолюбивый парень. И он держит удар! Слава богу так получилось, что он обошелся без травмы. Ведь миллиметры всегда решают судьбу. Это тонкая грань.

Мы много тренируемся для того, чтобы держать удар в таких ситуациях. И это пойдет на пользу всем. Мы эту грязь уберем окончательно из хоккея. И ребята будут тоже более собранные. Где‑то надо держать удар, где‑то наносить упреждающий удар.

Но все должно быть по правилам! Удар исподтишка не допускается в любом виде спорта. Ни в боксе, ни в боях без правил. И в хоккее за удары исподтишка надо наказывать. Такого быть не должно!

Мы все этой ночью видели, как защитник «Ванкувера» Никита Задоров ударил в голову человека, который его вообще не видел. Это удар исподтишка. И ему сразу же дали два матча дисквалификации. В следующий раз дадут 10 матчей. А потом, в случае рецидива – вообще пожизненно.

Потому что в НХЛ понимают: такого не должно быть в хоккее. Если бьешь, то видишь соперника глаза в глаза. Нам нужна жесткая, бескомпромиссная, честная, мужская игра. А всю грязь убираем. Тогда будут полные трибуны на всех аренах КХЛ. Все рады, детишки записываются в хоккейные школы. Техничный яркий хоккей, все получаем удовольствие.

И главное – в этом хоккее будут развиваться игроки. И тогда, вернувшись на Кубок мира, Олимпиаду и чемпионат мира, сборная России точно победит Канаду, США и любую сборную, без разницы, – заявил главный тренер СКА.

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грязь, которая рассуждает о грязи
+52
-2
+50
Надеюсь за удар клюшкой соперника его тоже уберут из хоккея. или это не грязь
+32
0
+32
Как бы тебя, Г###ь, убрать
+29
0
+29
У Ромы знатно подгорает, всё играл в реального пацана, а тут от чистого силового приёма скатился до уровня психованной бабки на лавочке...
+17
-1
+16
Ромка придумал новое нарушение: "удар изподтишка".)
+13
-1
+12
Надо убрать эту грязь из хоккея, сказал Ротен и ударил клюшкой журналиста)
+10
0
+10
Я устал считать, в ска за сезон двое чуть не погибли во время матчей, или уже больше?
+10
0
+10
... но я пожалуюсь папе, а он через свои связи накажет!
+9
0
+9
Ответ fewral
Ромка придумал новое нарушение: "удар изподтишка".)
Чуть обидят Ротенберга –
Слышен плач ребёнка,
Про удар исподтишка
Орёт Ромашка громко.

"Миллиметры тут решают!" –
Слышно со скамейки.
Роману встречу намечают –
Ползёт Ромашка змейкой.

"Мы письмо будем писать!" –
Вступились ветераны.
Ромка вновь давай кричать:
"КХЛ – НЕ ПРАВЫ!".

Хиты, óфсайды его
Сильно раздражают!
Но фолы своих игроков
Он не замечает!

Чуть не в милости игрок
У Ротенберга Ромки,
Его мигом он сошлёт
На хоккейные задворки:)
+11
-3
+8
Спортс: вот вам новое высказывание Ротенберга. Накидаете сотню комментариев для статистики?
Юзеры: сцукин ты сын, я в деле!
+6
0
+6
Все эти тезисы мы слышим в каждом интервью Ротенберга. Это точно он даёт интервью или за него отвечает нейросеть?
+4
0
+4
Во неадекват... 😳
+4
0
+4
как долго он. ещё будет плакаться,достал.
+4
0
+4
Ответ Russ Ivan
У Ромы знатно подгорает, всё играл в реального пацана, а тут от чистого силового приёма скатился до уровня психованной бабки на лавочке...
трудно быть, а не казаться
+3
0
+3
Вот так логика у Йозе! Если сборная будет развиваться в бесконтактном хоккеет, то, когда вернётся, победит Канаду, США и вообще всех, всех, всех........Остапа несло
+3
0
+3
Трус и нытик не играют в хоккей!!!
+3
0
+3
Убийства, пожизненные шрамы, письма ветеранов, всевидящий народ, самолётные ноги . Материала не на один диагноз....
+3
0
+3
Петиция о канонизации Романа Марино в Святого Йозефа должна быть создана ….
+3
-1
+2
Не он ли клюкой по горбу окрестил соперника?
+2
0
+2
Система она такая
+2
0
+2
Он точно матчи канадского хоккея смотрел? Особенно до 2000 года.

Такое чувство что по Геленджикским баталиям только судит, где фигурное катание с клюшкой.
+2
0
+2
🚑🚑🚑
+2
0
+2
Я понял бы если бы ему удар пришелся в голову. Но силовой был тело в тело, а сереженька показал что он симулянт каких свет не видовал. И то что он рассказывает об этом моменте, он ищит жалости у людей которые не разбираются в хоккее и не видели момента. Очередная позорная политика спб.
+1
0
+1
Надо еще это заодно детишкам пояснить за грязь --- Ротенберг сорвался на игроках минского «Динамо». Он стоял возле открытой скамейки СКА и практически на льду – повернулся в сторону скамейки «Динамо» и обматерил игроков. Ротенберг несколько раз выкрикнул всем известное ругательство на английском, послав их в понятном направлении, и продолжал еще что-то яростно выговаривать им.
+1
0
+1
До Романа дошло, что албанцам надо было говорить мы, тогда кроссовки остались бы у него.
+1
0
+1
Ну вообще-то любой командный спорт травмоопасен, а тем более хоккей. К этому нужно быть готовым ментально, если выбрал такую стезю в профессиональном спорте. Хорошо, что обошлось, но и вешать на соперника всех собак, клеймить позором и жаловаться - это неуместно и глупо, как мне кажется. Эта игра впринципе подразумевает силовую борьбу. В этом суть. Роману пора успокоиться.
+1
0
+1
Сколько дней будет продолжаться этот плач? Почему СДК не наказал Толчка за симуляцию?
+1
0
+1
жуткое мракобесие ....
0
0
0
Ответ barbarian1991
Я устал считать, в ска за сезон двое чуть не погибли во время матчей, или уже больше?
Причём оба с авангардом
0
0
0
Ответ Сергей
Не он ли клюкой по горбу окрестил соперника?
Кстати, где Педан? Как он лихо по приказу ротена летел убивать Морозова, но промазал на какой то миллиметр и до сих пор сидит на больничке. Но вы ничего не понимаете, это другое..
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий