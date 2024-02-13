ИИХФ рассмотрит вопрос участия России в Олимпиаде в феврале-марте 2025 года
Вопрос об участии России в Олимпиаде будет решаться в феврале-марте 2025 года.
Об этом сообщил глава ИИХФ Люк Тардиф.
Ранее Международная федерация хоккея сообщила, что сборные России и Беларуси пропустят международный сезон-2024/25. Это решение распространяется на участие белорусской команды в квалификации на Олимпиаду-2026.
«Как обычно, мы принимаем решение год за годом. Сборная России не зависит от рейтинга так, как команда Беларуси.
Вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх будет решаться в феврале-марте 2025 года», – сказал президент ИИХФ Тардиф.
И чем мы с Европой так диаметрально разные? Религией? Вроде, нет, большинство стран Восточной Европы православные. Языком? Большинство славян себя от Европы не отделяют. Культурой? Вся русская поэзия 19 века начиналась с подражания лорду Байрону и изучения французского в лицеях и с гувернерами. Тогда чем?
1. Кого гонял Суворов в Альпах?
2. Когда в Европе начались Наполеоновские войны?
3. Кого до июня 1941 года в Европе завоевал Гитлер и его союзники?
Когда ответишь на эти вопросы, будет понятнее, что произошло в 1812 и 1941 годах.
И еще тебе приоткрою страшную тайну: нашими союзниками и в 1812, и в 1914 и в 1941 году были... англосаксы