ИИХФ рассмотрит вопрос участия России в Олимпиаде в феврале-марте 2025 года

Вопрос об участии России в Олимпиаде будет решаться в феврале-марте 2025 года.

Об этом сообщил глава ИИХФ Люк Тардиф.

Ранее Международная федерация хоккея сообщила, что сборные России и пропустят международный сезон-2024/25. Это решение распространяется на участие белорусской команды в квалификации на Олимпиаду-2026.

«Как обычно, мы принимаем решение год за годом. не зависит от рейтинга так, как команда Беларуси.

Вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх будет решаться в феврале-марте 2025 года», – сказал президент ИИХФ Тардиф.