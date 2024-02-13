ИИХФ рассмотрит вопрос участия России в Олимпиаде в феврале-марте 2025 года

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 ТАСС Люк Тардиф Хоккей

Вопрос об участии России в Олимпиаде будет решаться в феврале-марте 2025 года.

Об этом сообщил глава ИИХФ Люк Тардиф.

Ранее Международная федерация хоккея сообщила, что сборные России и Беларуси пропустят международный сезон-2024/25. Это решение распространяется на участие белорусской команды в квалификации на Олимпиаду-2026.

«Как обычно, мы принимаем решение год за годом. Сборная России не зависит от рейтинга так, как команда Беларуси.

Вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх будет решаться в феврале-марте 2025 года», – сказал президент ИИХФ Тардиф.

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22 комментария
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могут даже не собирать, решение и так понятно
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С Европой мы никогда не дружили и не надо себя обманывать. Мы хоть и часть Европы, но совсем разные. А когда мы почему то считали что мы такие как они, расслаблялись, и нас тут же начинали дербанить по полной программе. Увы не будем мы вместе, брак с ними невозможен. Или мы или они, силу они уважают, а как только чувствуют нашу слабость, раскрываются, получив отпор замолкают и начинают улыбаться.
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Ответ Egorkriv71
И что принципиально изменится в отношении к рф в мире через год? В 2036 приходите
Всё будет зависеть от того, насколько сильно Европу выбесит Украина - а очевидно, надо ещё сильнее, чем сейчас - ну и как будут дела на фронте у России.
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Ответ Классный руководитель
могут даже не собирать, решение и так понятно
а кофе-брейк? а фуршет?
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Ответ Николай Игнатьев
С Европой мы никогда не дружили и не надо себя обманывать. Мы хоть и часть Европы, но совсем разные. А когда мы почему то считали что мы такие как они, расслаблялись, и нас тут же начинали дербанить по полной программе. Увы не будем мы вместе, брак с ними невозможен. Или мы или они, силу они уважают, а как только чувствуют нашу слабость, раскрываются, получив отпор замолкают и начинают улыбаться.
Россия прекрасно была частью Европы со времен Петра до 1917 года. Что касается войн, то в Европе всегда воевали все со всеми.
И чем мы с Европой так диаметрально разные? Религией? Вроде, нет, большинство стран Восточной Европы православные. Языком? Большинство славян себя от Европы не отделяют. Культурой? Вся русская поэзия 19 века начиналась с подражания лорду Байрону и изучения французского в лицеях и с гувернерами. Тогда чем?
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Белорусы тогда причем ?)
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Люк Тардиф, почему вы не озабочены всеми войнами по всему миру?
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Чтобы не выглядеть совсем уж обоссаными , нужно выдвинуть встречный ультиматум. Мы готовы принять участие в ОИ , но только в случае дисквалификации стран, поддержавших наше остранение : Чехия , Финляндия, Швеция и Латвия . Само собой нас пошлют. Нас в любом случае пошлют, но тут хотя бы получиться сохранить какую никакую гордость .
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Стараются чтобы про них не забывали.😂🤣
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Ответ BearS
Мне интересно, как люди пишущие такое представляют себе реальность? Ну, то есть, вот, допустим, захватила Европа/Запад все нефтегазовые ебеня РФ. Кто будет там по 9 месяцев в году жопу морозить и копать эту нефть с газом? Вы понимаете, что даже беднейшие итальянцы или португальцы с греками туда не поедут батрачить и помирать в бесконечном холоде? А если поедут, то только за крайне высокие зарплаты. Отсюда вопрос: а зачем Западу что-то там захватывать в РФ, когда РФ эти ресурсы сама спокойно за копейки добывает и предоставляет Западу в обмен на фантики, которые Запад печатает? Нарратив российской госпропаганды банально разбивается примитивнейшей логикой.
Вы как раз и описали современную форму дербания. Приватизация ей яркий пример. Еще бы прошло немного времени и договорились бы до разделения России на «независимые государства» и скрепили бы это американскими военными базами для нашей с вами безопасности.
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Ответ Юквэл
А что тогда в 1812 и 1941 нужно было ей от России/СССР? Не такая как они?
Историю в школе учил? Если да, то ответь на три вопроса:
1. Кого гонял Суворов в Альпах?
2. Когда в Европе начались Наполеоновские войны?
3. Кого до июня 1941 года в Европе завоевал Гитлер и его союзники?
Когда ответишь на эти вопросы, будет понятнее, что произошло в 1812 и 1941 годах.
И еще тебе приоткрою страшную тайну: нашими союзниками и в 1812, и в 1914 и в 1941 году были... англосаксы
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