Малкин про отстранение России: «Надеюсь, это последний год бана, и все вернется к нормальной жизни. Посмотрите на ЧМ по футболу, это круто, а насколько крут матч Канады и России?»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Питтсбург Евгений Малкин Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ Хоккей

Евгений Малкин высказался про отстранение России от хоккейных турниров ИИХФ.

Международная федерация хоккея сообщила, что сборные России и Беларуси пропустят международный сезон-2024/25.

«Это плохо [для молодых российских игроков], потому что они уже пропустили одну Олимпиаду и пару чемпионатов мира. Это нелегко.

Каждый игрок хочет носить форму национальной сборной. Посмотрите на футбол – насколько масштабен чемпионат мира, сколько людей его смотрят.

В хоккее, если Канада сыграет против России в финале или полуфинале, – насколько это круто? У нас хорошие молодые ребята, и они жаждут победы.

Это немного сложно понять, потому что мы играем здесь [в НХЛ], но мы не можем играть за сборную – это немного тяжело. Конечно, я хочу, чтобы молодые ребята играли.

Поэтому я надеюсь, что это последний год [бана]. Это просто спорт. Мы хотим играть, чтобы выиграть международный турнир.

Я надеюсь, что все вернется к нормальной жизни для всех и у каждого будет шанс сыграть», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в интервью The Athletic.

43 комментария
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В финале ЧМ России не хватало. Что Франция, что Аргентина там лишние были. Эх такую традицию испортили.
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Может им особо не понимающим создать группу, позвать историков, политологов, может им удастся донести до них, в чем дело!
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Ответ Oleg Olegov
Ну вот Канада играла с Россией в полуфинале последнего Кубка Мира, и я уверен, что 99% россиян не вспомнят счет. Да и результат тоже. Да и тогда вряд ли особо в курсе были. Вот такая она масштабность. Хотя матчи крутые, конечно.
5:3 в пользу Канады,любители хоккея вспомнят
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такие это странные попытки деполитизироваться еще больше, когда наоборот стоило бы хоть чуть чуть политизироваться. может быть тогда бы мировое сообщество и сделало шаг навстречу хотя бы в спорте. А то заучили как мантру «спорт вне политики» и продолжают на разный лад ее ретранслировать. Кек спорт национальных сборных вне политики. Ну да.
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Патриот РФ, путинтимовец и по совместительству гражданин враждебного США печалится о молодых российских игроках, дескать как же так нехорошо, что не дают им играть в международных турнирах. А почему не дают он забыл конечно добавить.
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+12
Ну вот Канада играла с Россией в полуфинале последнего Кубка Мира, и я уверен, что 99% россиян не вспомнят счет. Да и результат тоже. Да и тогда вряд ли особо в курсе были. Вот такая она масштабность. Хотя матчи крутые, конечно.
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Сука, живёт в США, но какую чушь несёт
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Оказывается, что у хрупкой блондинки Марлен Дитрих яйц в своё время оказалось побольше чем у этих лбов.
+4
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Ответ Сергей Григорьев
5:3 в пользу Канады,любители хоккея вспомнят
Ну то что любители хоккея вспомнят и счет, и много разных деталей матча и турнира, я не сомневаюсь) я к тому, что таких любителей у нас в общей массе не так много, к сожалению.
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Ответ naPmu3aH
Комментарий удален модератором
С языка снял.
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Ответ Коля Липовой
Тогда я пожалуй останусь
Придется отстреливаться... Я дам вам парабеллум.
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Чем он обоснует свои надежды ? И какое вообще дело гражданину США до российских проблем ?
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Малкин когда последний раз жил в РФ хотя бы месяца два?
+5
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+2
Ответ Dizzod
В финале ЧМ России не хватало. Что Франция, что Аргентина там лишние были. Эх такую традицию испортили.
И в Евротуре вместо словаков каких-то швейцарцев поставили
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Ответ inga_7z@tut.by
дружок, не сливайтесь, пожалуйста. ответьте на вопрос
Так я не тот с кем вы общались. Просто интересует, что/кто по вашему мнению может заставить Россию платить репарации.
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Ответ Dark.Babysitter
Понимаю, что минусов будет сейчас немерено)) Но! Малкин, как и Овечкин и Дацюк и Ковальчук вроде как образец спортсмена! Его у нас очень любят и считают прекрасным хоккеистом. Но сейчас он играет в Америке. Миллионер. Всё в жизни у него прекрасно. И ему больше ни о чём думать особо не надо. Теперь что? Скажут, что продался? Путин его купил? Ахахахахах)))) Да вы в своём уме?)
дружок, вопрос в том, что есть спортсмены, а есть атлеты. чуешь нюанс, "Петька"?
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Ответ Vasily Ivanov
У нас длинные руки....
Тогда я пожалуй останусь
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Комментарий удален модератором
Ответ Dark.Babysitter
Понимаю, что минусов будет сейчас немерено)) Но! Малкин, как и Овечкин и Дацюк и Ковальчук вроде как образец спортсмена! Его у нас очень любят и считают прекрасным хоккеистом. Но сейчас он играет в Америке. Миллионер. Всё в жизни у него прекрасно. И ему больше ни о чём думать особо не надо. Теперь что? Скажут, что продался? Путин его купил? Ахахахахах)))) Да вы в своём уме?)
У нас длинные руки....
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Ответ Max Volkov
неа не придется. нам свифт забанили аахахах
простите - вы на самом деле недалекий, или выпили? - чтоб понять - стоит ли продолжать беседу
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Ответ Pigmalion
Так я не тот с кем вы общались. Просто интересует, что/кто по вашему мнению может заставить Россию платить репарации.
ойц, извините. я подожду, пока он ответит, и тогда поговорим
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Ответ inga_7z@tut.by
не надо тут кадыровщину насаждать, пожалуйста. а репарации вы думаете не придется платить? расскажите, пожалуйста, подробнее
неа не придется. нам свифт забанили аахахах
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Ответ Pigmalion
А кто может заставить Россию платить репарации?
дружок, не сливайтесь, пожалуйста. ответьте на вопрос
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Ответ inga_7z@tut.by
не надо тут кадыровщину насаждать, пожалуйста. а репарации вы думаете не придется платить? расскажите, пожалуйста, подробнее
А кто может заставить Россию платить репарации?
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Ответ Max Volkov
ну и де бан израиля тогда?
а где whataboutизма поменьше? Но тут отчасти соглашусь, глобальный север каким бы прекрасным не был на словах на деле люто исламофобен.
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Ответ Олег Пашинин
и как ему надо политизироваться? извиться за то что он Русский и начать платить репарации?
пф, извиняться за то, что за пределами твоего влияния — бессмысленно. А вопросы финансов, в т.ч. благотворительности и больших спортивных звезд думаю решаются не в публичном пространстве.
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Ответ Oleg Olegov
Ну то что любители хоккея вспомнят и счет, и много разных деталей матча и турнира, я не сомневаюсь) я к тому, что таких любителей у нас в общей массе не так много, к сожалению.
1 то процент наберется наверняка - 1,4 миллиона. или нет?
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Ответ Oleg Olegov
Ну вот Канада играла с Россией в полуфинале последнего Кубка Мира, и я уверен, что 99% россиян не вспомнят счет. Да и результат тоже. Да и тогда вряд ли особо в курсе были. Вот такая она масштабность. Хотя матчи крутые, конечно.
Да ЧМ по хоккею вроде второсортный турнир, если не ошибаюсь
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Ответ Сергей Григорьев
5:3 в пользу Канады,любители хоккея вспомнят
Ну то что любители хоккея вспомнят и счет, и много разных деталей матча и турнира, я не сомневаюсь) я к тому, что таких любителей у нас в общей массе не так много, к сожалению.
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А что случилось? (с) Женя Малкин, 8 годиков
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