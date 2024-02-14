Малкин про отстранение России: «Надеюсь, это последний год бана, и все вернется к нормальной жизни. Посмотрите на ЧМ по футболу, это круто, а насколько крут матч Канады и России?»

Евгений Малкин высказался про отстранение России от хоккейных турниров ИИХФ.

Международная федерация хоккея сообщила, что сборные России и Беларуси пропустят международный сезон-2024/25.

«Это плохо [для молодых российских игроков], потому что они уже пропустили одну Олимпиаду и пару чемпионатов мира. Это нелегко.

Каждый игрок хочет носить форму национальной сборной. Посмотрите на футбол – насколько масштабен чемпионат мира, сколько людей его смотрят.

В хоккее, если Канада сыграет против России в финале или полуфинале, – насколько это круто? У нас хорошие молодые ребята, и они жаждут победы.

Это немного сложно понять, потому что мы играем здесь [в ], но мы не можем играть за сборную – это немного тяжело. Конечно, я хочу, чтобы молодые ребята играли.

Поэтому я надеюсь, что это последний год [бана]. Это просто спорт. Мы хотим играть, чтобы выиграть международный турнир.

Я надеюсь, что все вернется к нормальной жизни для всех и у каждого будет шанс сыграть», – сказал нападающий « » в интервью The Athletic.