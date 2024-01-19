Форвард «Авангарда» Буше забил 36-й гол в сезоне КХЛ. До рекорда Мозякина – 12 шайб

Рид Буше забил 36-й гол в сезоне КХЛ.

Нападающий « » забросил шайбу в ворота «Спартака» (3:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

по-прежнему является лидером гонки снайперов чемпионата КХЛ, опережая Николая Голдобина из «Спартака», в активе которого 31 гол.

Рекорд лиги по количеству голов за регулярный чемпионат принадлежит Сергею Мозякину – 48 шайб в сезоне-2016/17.

Буше набрал 63 (36+27) очка в 49 играх чемпионата.

«Авангард» сыграл 52 из 68 матчей в этом регулярном чемпионате .