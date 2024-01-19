Форвард «Авангарда» Буше забил 36-й гол в сезоне КХЛ. До рекорда Мозякина – 12 шайб

Теги Спартак Авангард Сергей Мозякин видео КХЛ Рид Буше Хоккей

Рид Буше забил 36-й гол в сезоне КХЛ.

Нападающий «Авангарда» забросил шайбу в ворота «Спартака» (3:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Рид Буше по-прежнему является лидером гонки снайперов чемпионата КХЛ, опережая Николая Голдобина из «Спартака», в активе которого 31 гол.

Рекорд лиги по количеству голов за регулярный чемпионат принадлежит Сергею Мозякину – 48 шайб в сезоне-2016/17.

Буше набрал 63 (36+27) очка в 49 играх чемпионата.

«Авангард» сыграл 52 из 68 матчей в этом регулярном чемпионате КХЛ.

9 комментариев
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Всем привет! Чисто теоретические шансы для того, чтобы побить долговечный рекорд Сергея Мозякина у Рида Буше все-таки имеет место быть, пару классных дублей и хотя бы один хет-трик в ближайших играх, отставание от легенды российского хоккея станет уже не таким большим, как прежде. Будет очень трудно забросить 45-50 шайб за текущий чемпионат, но вполне возможно, надежда всегда умирает последней.
+7
0
+7
Ответ Xell
Комментарий скрыт
Буше сыграл всего 49 игр, это его сезон, и думаю без разницы будет за сколько матчей он побьет рекорд по голам
+7
-1
+6
Ответ Максим Викторович
Всем привет! Чисто теоретические шансы для того, чтобы побить долговечный рекорд Сергея Мозякина у Рида Буше все-таки имеет место быть, пару классных дублей и хотя бы один хет-трик в ближайших играх, отставание от легенды российского хоккея станет уже не таким большим, как прежде. Будет очень трудно забросить 45-50 шайб за текущий чемпионат, но вполне возможно, надежда всегда умирает последней.
видно же, что Буш и Спунер уже не играют на полную силу как было месяц-полтора назад. готовятся к по, а личная стата - дело второе
+7
-1
+6
12 шайб за 16 игр? Буше вполне по силам сделать.
+3
0
+3
Буш 🔥🔥🔥
+4
-2
+2
Ответ Xell
Комментарий скрыт
эй нытик ,херню всякую не неси , вообще что забыл на этой ветке?!
+2
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+2
Побьет-хорошо, не побьёт- тоже нормально, оба суперфорварды в любом случае.
+1
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Ещё немного осталось до рекорда Мозякина...
+2
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