Форвард «Авангарда» Буше забил 36-й гол в сезоне КХЛ. До рекорда Мозякина – 12 шайб
Рид Буше забил 36-й гол в сезоне КХЛ.
Нападающий «Авангарда» забросил шайбу в ворота «Спартака» (3:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Рид Буше по-прежнему является лидером гонки снайперов чемпионата КХЛ, опережая Николая Голдобина из «Спартака», в активе которого 31 гол.
Рекорд лиги по количеству голов за регулярный чемпионат принадлежит Сергею Мозякину – 48 шайб в сезоне-2016/17.
Буше набрал 63 (36+27) очка в 49 играх чемпионата.
«Авангард» сыграл 52 из 68 матчей в этом регулярном чемпионате КХЛ.