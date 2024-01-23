Форвард «Авангарда» Буше забил 38-й гол в сезоне: он лучший снайпер и 2-й бомбардир КХЛ. До рекорда Мозякина – 10 шайб
Рид Буше забил 38-й гол в сезоне КХЛ.
Нападающий «Авангарда» реализовал буллит во втором периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ против «Северстали».
Также в этой игре форвард отметился результативной передачей.
Буше набрал 66 (38+28) очков в 51 игре чемпионата. Он опередил Николая Голдобина и вышел на второе место в гонке бомбардиров КХЛ, уступая только Никите Гусеву (71 балл).
Буше по-прежнему является лидером гонки снайперов чемпионата КХЛ, опережая Голдобина, в активе которого 31 гол.
Рекорд лиги по количеству голов за регулярный чемпионат принадлежит Сергею Мозякину – 48 шайб в сезоне-2016/17.