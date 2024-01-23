Форвард «Авангарда» Буше забил 38-й гол в сезоне: он лучший снайпер и 2-й бомбардир КХЛ. До рекорда Мозякина – 10 шайб

Теги Авангард Северсталь Сергей Мозякин видео КХЛ Рид Буше Хоккей

Рид Буше забил 38-й гол в сезоне КХЛ.

Нападающий «Авангарда» реализовал буллит во втором периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ против «Северстали».

Также в этой игре форвард отметился результативной передачей.

Буше набрал 66 (38+28) очков в 51 игре чемпионата. Он опередил Николая Голдобина и вышел на второе место в гонке бомбардиров КХЛ, уступая только Никите Гусеву (71 балл).

Буше по-прежнему является лидером гонки снайперов чемпионата КХЛ, опережая Голдобина, в активе которого 31 гол.

Рекорд лиги по количеству голов за регулярный чемпионат принадлежит Сергею Мозякину – 48 шайб в сезоне-2016/17.

7 комментариев
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Ответ spartak_1988
Какой Буше... Там Цыплаков творит)))
38 забил?
+13
-3
+10
ай молодца...
+3
0
+3
догнать и перегнать!
+4
-2
+2
Какой Буше... Там Цыплаков творит)))
+4
-4
0
Ждём рекорда!
+1
-1
0
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