Форвард «Авангарда» Буше забил 38-й гол в сезоне: он лучший снайпер и 2-й бомбардир КХЛ. До рекорда Мозякина – 10 шайб

Рид Буше забил 38-й гол в сезоне КХЛ.

Нападающий « » реализовал буллит во втором периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ против « ».

Также в этой игре форвард отметился результативной передачей.

Буше набрал 66 (38+28) очков в 51 игре чемпионата. Он опередил Николая Голдобина и вышел на второе место в гонке бомбардиров , уступая только Никите Гусеву (71 балл).

по-прежнему является лидером гонки снайперов чемпионата КХЛ, опережая Голдобина, в активе которого 31 гол.

Рекорд лиги по количеству голов за регулярный чемпионат принадлежит Сергею Мозякину – 48 шайб в сезоне-2016/17.