Форвард «Авангарда» Буше забил 37-й гол в сезоне КХЛ. До рекорда Мозякина – 11 шайб

Рид Буше забил 37-й гол в сезоне КХЛ.

Нападающий « » забросил шайбу в ворота « » (1:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

по-прежнему является лидером гонки снайперов чемпионата КХЛ, опережая Николая Голдобина из «Спартака», в активе которого 31 гол.

Рекорд лиги по количеству голов за регулярный чемпионат принадлежит Сергею Мозякину – 48 шайб в сезоне-2016/17.

Буше набрал 64 (37+27) очка в 50 играх чемпионата.

«Авангард» сыграл 53 из 68 матчей в этом регулярном чемпионате .