Форвард «Авангарда» Буше забил 37-й гол в сезоне КХЛ. До рекорда Мозякина – 11 шайб
Рид Буше забил 37-й гол в сезоне КХЛ.
Нападающий «Авангарда» забросил шайбу в ворота «Локомотива» (1:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Рид Буше по-прежнему является лидером гонки снайперов чемпионата КХЛ, опережая Николая Голдобина из «Спартака», в активе которого 31 гол.
Рекорд лиги по количеству голов за регулярный чемпионат принадлежит Сергею Мозякину – 48 шайб в сезоне-2016/17.
Буше набрал 64 (37+27) очка в 50 играх чемпионата.
«Авангард» сыграл 53 из 68 матчей в этом регулярном чемпионате КХЛ.
третий период неплохо играли, однако за обрез наказали
был бы Кравец полный ноль,то наверное не кусались с Магниткой за первое место Востока
просто когда мы проигрываем ,учитесь признавать,а не слёзки лить,и все будет хорошо
меня все устраивает вполне,может ты глазки протрёшь и углубишься в статистику,прежде о чем то тут скулить?)
в начале сезона тоже хейтеров было много,особенно когда от автомобилиста отлетели в Екб,а потом что-то все замолчали)
Хартли рассказывал азы, как держать клюшку, голову, плечи. Всё то, что профакапили детские тренеры. Результат напомнить?
А Кравец это медведь в спячке. команда будет гореть, а он даже тайм-аут не возьмёт