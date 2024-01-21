Форвард «Авангарда» Буше забил 37-й гол в сезоне КХЛ. До рекорда Мозякина – 11 шайб

Теги Авангард Локомотив Сергей Мозякин видео КХЛ Рид Буше Хоккей

Рид Буше забил 37-й гол в сезоне КХЛ.

Нападающий «Авангарда» забросил шайбу в ворота «Локомотива» (1:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Рид Буше по-прежнему является лидером гонки снайперов чемпионата КХЛ, опережая Николая Голдобина из «Спартака», в активе которого 31 гол.

Рекорд лиги по количеству голов за регулярный чемпионат принадлежит Сергею Мозякину – 48 шайб в сезоне-2016/17.

Буше набрал 64 (37+27) очка в 50 играх чемпионата.

«Авангард» сыграл 53 из 68 матчей в этом регулярном чемпионате КХЛ.

17 комментариев
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Ответ Сергей Бакин
Блин такая игра с лидерами показывает уровень тренерской работы Кравеца! Просто полный ноль ,пихает этого Пьянова большинстве мёртвого, неможет выиграть сбрасывания. Игумнова во 2 тройку. поставил зачем ? Выйти немогут из зоны нету паса ничего нету.выбросы тупые бесполезные и всё что я увидел в этой унылой игре Авангарда. Хомченко нормально стоял а толку если люди пас немогут отдать.
видимо ты достаточно плохо смотрел матч ,с Локомотивом игра априори никогда простой не бывает ,здесь просто железнодорожники были сильней, признаем это
третий период неплохо играли, однако за обрез наказали
был бы Кравец полный ноль,то наверное не кусались с Магниткой за первое место Востока
просто когда мы проигрываем ,учитесь признавать,а не слёзки лить,и все будет хорошо
+21
-6
+15
Ещё достаточно игр для нового рекорда, надеюсь Риду по силам его обновить
+15
-7
+8
Буше - реально красавчик . Если бы остался в Локомотиве , то шансы на чемпионство команды значительно увеличились ( профессионал , который не опускается ниже определённого - высокого уровня). Должен побить , казалось - бы вечным рекорд Мозякина !
+2
0
+2
Ответ Сергей Бакин
ты посмотри игры с лидерами дивизионов)) потом полей слёзки....сперва помой глаза чтоб потом писать
с Локомотивом сыграли 4:1 и 1:4 соответственно, у Металлурга выиграли 4:1 , 4:3 и уступили 2:3 , выиграли у Салавата 1:0 и потом дважды уступили 1:3 и 2:4 ,проиграли Динамо 0:6 и выиграли 3:0,, выиграли у ЦСКА 6:4 и 4:1 , выиграли у СКА 5:4 и 5:3

меня все устраивает вполне,может ты глазки протрёшь и углубишься в статистику,прежде о чем то тут скулить?)
+4
-2
+2
Ответ Вячеслав Лобачев
видимо ты достаточно плохо смотрел матч ,с Локомотивом игра априори никогда простой не бывает ,здесь просто железнодорожники были сильней, признаем это третий период неплохо играли, однако за обрез наказали был бы Кравец полный ноль,то наверное не кусались с Магниткой за первое место Востока просто когда мы проигрываем ,учитесь признавать,а не слёзки лить,и все будет хорошо
Ну Кравец не полный ноль, но Витязь его потолок, надо признать. Разин сожрёт в плове, да и тот же Никитин, если встретятся
+3
-2
+1
Ответ Booligan
Ну Кравец не полный ноль, но Витязь его потолок, надо признать. Разин сожрёт в плове, да и тот же Никитин, если встретятся
Как ты можешь в утвердительном тоне говорить за то,чего никто не знает?)
в начале сезона тоже хейтеров было много,особенно когда от автомобилиста отлетели в Екб,а потом что-то все замолчали)
+2
-1
+1
Ответ Болельщик МГ
В Локомотиве не особо любят насильников малолеток. В Авангарде такие как раз к месту!
Пишет, видимо, одна из этих малолеток)))
+2
-1
+1
Блин такая игра с лидерами показывает уровень тренерской работы Кравеца! Просто полный ноль ,пихает этого Пьянова большинстве мёртвого, неможет выиграть сбрасывания. Игумнова во 2 тройку. поставил зачем ? Выйти немогут из зоны нету паса ничего нету.выбросы тупые бесполезные и всё что я увидел в этой унылой игре Авангарда. Хомченко нормально стоял а толку если люди пас немогут отдать.
+8
-8
0
Ответ Вячеслав Лобачев
Как ты можешь в утвердительном тоне говорить за то,чего никто не знает?) в начале сезона тоже хейтеров было много,особенно когда от автомобилиста отлетели в Екб,а потом что-то все замолчали)
за серию с Ак Барсом слитую надо было гнать нафиг
0
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0
Ответ Angryslon
🤡, ты считаешь, что Кравец должен учить игроков делать пасы?
Дэвид Блатт в баскетболе объяснял вообще всё. как давать пасы, куда, кто где открывается, заслоняет и так далее. В итоге бронза олимпиады чумовая с Хряпой, Моней и Фридзоном в составе.
Хартли рассказывал азы, как держать клюшку, голову, плечи. Всё то, что профакапили детские тренеры. Результат напомнить?
А Кравец это медведь в спячке. команда будет гореть, а он даже тайм-аут не возьмёт
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Ответ Booligan
Дэвид Блатт в баскетболе объяснял вообще всё. как давать пасы, куда, кто где открывается, заслоняет и так далее. В итоге бронза олимпиады чумовая с Хряпой, Моней и Фридзоном в составе. Хартли рассказывал азы, как держать клюшку, голову, плечи. Всё то, что профакапили детские тренеры. Результат напомнить? А Кравец это медведь в спячке. команда будет гореть, а он даже тайм-аут не возьмёт
Речь идёт не о том, куда и как, а о самом умении игрока отдать пас. Этим даже Хартли не занимался. Потому что уже поздно взрослого игрока этому обучать.
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