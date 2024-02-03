Ротенберг заявил, что Россия в случае допуска на Олимпиаду привезет сильнейших: «Кучеров и Панарин рвут НХЛ. А какие у нас замечательные вратари!»

Роман Ротенберг высказался об Олимпиаде.

Ране стало известно, что игроки НХЛ примут участие в двух ближайших зимних Олимпиадах – в 2026 и 2030 годах.

Решение об участии сборной России в пока не принято.

– Сможет ли сборная России побороться за золото Олимпиады, если нас допустят?

– У сборной России всегда хорошие шансы на победу – и с участием игроков НХЛ, и без них. Мы всегда готовы к любому сценарию. Вы же помните, как на Олимпиаду‑2014 в Сочи приехали ребята из НХЛ, но не смогли выиграть золото для России.

А вот на Олимпиаду‑2018 в Пхенчхан поехали ребята из КХЛ – и они это золото завоевали. Самое главное, что нельзя разделять наших парней на НХЛ и КХЛ. Надо смотреть на то, кто лучший на сегодняшний момент. Тот и будет играть.

Нам нужно всем работать вместе. А когда у тренера есть возможность выбора, то это очень здорово. А у России очень большой выбор из лучших в мире – например, , , другие ребята рвут сейчас , эту сильнейшую лигу. А какие у нас замечательные вратари! Да и классных защитников хватает. И я уверяю вас, будут играть лучшие, – сказал главный тренер СКА и первый вице‑президент .