Ротенберг заявил, что Россия в случае допуска на Олимпиаду привезет сильнейших: «Кучеров и Панарин рвут НХЛ. А какие у нас замечательные вратари!»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Олимпиада-2026 Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался об Олимпиаде.

Ране стало известно, что игроки НХЛ примут участие в двух ближайших зимних Олимпиадах – в 2026 и 2030 годах.

Решение об участии сборной России в Олимпиаде пока не принято.

– Сможет ли сборная России побороться за золото Олимпиады, если нас допустят?

– У сборной России всегда хорошие шансы на победу – и с участием игроков НХЛ, и без них. Мы всегда готовы к любому сценарию. Вы же помните, как на Олимпиаду‑2014 в Сочи приехали ребята из НХЛ, но не смогли выиграть золото для России.

А вот на Олимпиаду‑2018 в Пхенчхан поехали ребята из КХЛ – и они это золото завоевали. Самое главное, что нельзя разделять наших парней на НХЛ и КХЛ. Надо смотреть на то, кто лучший на сегодняшний момент. Тот и будет играть.

Нам нужно всем работать вместе. А когда у тренера есть возможность выбора, то это очень здорово. А у России очень большой выбор из лучших в мире – например, Никита Кучеров, Артемий Панарин, другие ребята рвут сейчас НХЛ, эту сильнейшую лигу. А какие у нас замечательные вратари! Да и классных защитников хватает. И я уверяю вас, будут играть лучшие, – сказал главный тренер СКА и первый вице‑президент ФХР.

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39 комментариев
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Я хочу Олимпиаду с участием лучших игроков из России, но я также понимаю, что в таком случае сборной будут управлять «лучшие» специалисты. А это уже не так воодушевляет…
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А уж про тренера и говорить не стоит, скромно улыбнулся Роман😏
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Слишком много непрофессионалом в руководстве страной,они всюду пролезают,типичный пример когда филолог Рогозин уничтожил Роскосмос и полез дальше руководить….это беда…и этот выходец из семьи жуликов такой же—- ведь ничего не понимает в хоккее ,а учит нас всех…..
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+12
Он понимает что когда Россию допустят до Олимпиады он будет очень далеко от хоккея и, собственно, сборной?
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+7
Ответ AERN
Кучеров, Панарин, Капризов - ни у одной сборной нет таких игроков. Поэтому мы лучшая сборная Европы.
лучшая сборная России
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Только не эту чепуху на тренера, только не его
.
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Звёздных центральных нападающих в прайме у нас конечно нет. Стареющий Малкин, никакущий Кузнецов... Хотя два добротных двусторонних центра имеется - Барбашев, Наместников.
Отличные крайние нападающие.
Лучшие в мире вратари. Но средние защитники. Сборная крайне не сбалансированная.
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топовых дефов нет, топовых центров нет. Стабильно на высоком уровне играют Кучеров, Панарин, Капризов...ну и киперы
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У других сборных тоже есть "рвачи", а больше одного вратаря в ворота не поставишь. США с Канадой сейчас выглядят на голову сильнее. А шведы и финнны - более сбалансированы, хотя с ними сборная России примерно одного уровня.
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У Сборной нет ни одного центра хотя бы европейского уровня, не говоря уже о мировом. От силы худо-бедно можем наскресбти на одну пару средних (по сравнению с канадцами, финнами и американцами) защитников. Да, есть три очень сильных вратаря, входящих в число 5-7 лучших вратарей на данный момент. И есть Капризов, Кучеров, Панарин. А дальше ничего. Даже если чудо произойдет и Коммитетчиков допустят до турнира, потолок нашей сборной - четвертьфинал, где нас обыграют Канадцы, перетерпят и на классе обкатают финны, за счет силы пройдут СШП. Ну, окей, шведов и чехов еще обыграть можем.
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Ага рвут , а в итоге сборную России порвут🤣
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Что по центрам и защитникам?)
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Рома явно хочет порулить Кучом и Панарой...
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Ответ Anton!o :)
Он понимает что когда Россию допустят до Олимпиады он будет очень далеко от хоккея и, собственно, сборной?
Кто ж его посадит, он же памятник ©
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Да тут на все случаи жизни припасено как громогласных обещаний, так и убедительных отговорок.
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Я надеюсь игроки его на *** пошлют. Это в КХЛ он имеет влияние, а в НХЛ он никто
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Рома, если, не дай бог, ты будешь тренером, то Панарин, кучеров и другие даже не захотят своей отпуск тратить
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И не одного воспитанного системой ска игрока там нет 😁
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Ответ Prokuror Prokurorov
У Сборной нет ни одного центра хотя бы европейского уровня, не говоря уже о мировом. От силы худо-бедно можем наскресбти на одну пару средних (по сравнению с канадцами, финнами и американцами) защитников. Да, есть три очень сильных вратаря, входящих в число 5-7 лучших вратарей на данный момент. И есть Капризов, Кучеров, Панарин. А дальше ничего. Даже если чудо произойдет и Коммитетчиков допустят до турнира, потолок нашей сборной - четвертьфинал, где нас обыграют Канадцы, перетерпят и на классе обкатают финны, за счет силы пройдут СШП. Ну, окей, шведов и чехов еще обыграть можем.
это в каком месте обыграют США да еще и Швецию , которая по сбалансированности состава на голову выше России, что не раз уже было доказано в сильнейших составах, а не на каких то водокачках, о которых распинается этот клоун
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А как же парни из России-25? А великая победа в суперсерии над белорусами?
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А что по центральным нападающим?!
Где они?!
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Система то работает, Ром?
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А какая у нас системная система!
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Представляю как уссывается тренерский штаб ска.
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Ответ PatologoanatoM
Валера и Буч еще, это топовые двусторонние на уровне НХЛ, но это тоже края, но меньшинство закроют на раз
но вряд ли они лучше того же Стоуна
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Ответ alex1382
топовых дефов нет, топовых центров нет. Стабильно на высоком уровне играют Кучеров, Панарин, Капризов...ну и киперы
Валера и Буч еще, это топовые двусторонние на уровне НХЛ, но это тоже края, но меньшинство закроют на раз
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Ответ AERN
Кучеров, Панарин, Капризов - ни у одной сборной нет таких игроков. Поэтому мы лучшая сборная Европы.
Комментарий удален модератором
Ответ Caniball
А что по центральным нападающим?! Где они?!
В С. И. С. Т. Е. М. Е.
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Задолбал сравнивать Олимпиаду 2014 и 2018.
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Конечно при условии что рома возглавит эту сборную вот только при таких условиях мы станем ЧМ и ОИ.
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