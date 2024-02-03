Ротенберг об Олимпиаде: «Участие сборной России под вопросом. Но завтра закончится СВО, и ситуация изменится. Должны быть готовы, что вернемся в любой момент»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Олимпиада-2026 Политика Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о возвращении НХЛ на Олимпиады.

Лига объявила, что ее игроки примут участие в олимпийских турнирах 2026 и 2030 года. 

Игры 2026 года пройдут в Италии (в Милане и Кортина-д’Ампеццо). Участие сборной России находится под вопросом.  

– НХЛ официально объявила, что едет на Олимпиаду. Какая реакция российской стороны?

– Сегодня объявили так. Участие сборной России под вопросом. Но завтра закончится СВО, и ситуация изменится. Мы продолжаем делать свою работу. На международных чиновников мы повлиять не можем. Это их решение на сегодняшний день.

А завтра все может быть по‑другому. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что вернемся в любой момент и покажем свою лучшую игру, – сказал тренер СКА и первый вице‑президент ФХР.

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24 комментария
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Этот поставщик обуви албанцам думает, что если завтра СВО закончится, то прям послезавтра везде позовут?
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Ответ Михаил Опякин
Роман возглавит сборную Финляндии
Надеюсь, когда закончится сво, он будет тренировать сборную зеков где-нибудь в сибири
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Каким образом это завтра война закончится? И если она закончится завтра, неужели этот мультигражданин думает, что на следующий день Россия будет везде возвращена?
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Страшно представить, какие мы были бы дряхлыми, если бы не начали отжимать территории с не гниющей картошкой.
Всё идет к тому, что будет в один момент сказано, не я вас туда отправлял.
А пока отставить разговоры, олимпиаду они хотят.😅
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Вернут нас только после смены власти в стране, а когда это произойдёт, неизвестно
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Завтра закончится СВО? каким образом?
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Роман возглавит сборную Финляндии
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Ответ den258
Надеюсь, когда закончится сво, он будет тренировать сборную зеков где-нибудь в сибири
вся Россия на это надеется
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Ротенберг как тренер НХЛовцев на Олимпиаде тупо потому что он сам захотел и ему можно- это было бы эпично. Покруче всяких Ревизоров и Горя от ума
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Пока всем материком не завладеем СВО не закончится.
+4
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Ответ AERN
Пока всем материком не завладеем СВО не закончится.
Эх, а я думал на бывшем ссср остановимся
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Ответ Nikolay_exp
вся Россия на это надеется
Главное, чтоб в компании дружков, команда слаженная будет
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Уже сам себя назначил ГТ сборной России. Скромный парень.
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Ответ Verhovn
Не нужно питать иллюзий, Роман. Завтра не закончится. И послезавтра тоже, по понятным причинам..
Он как никто это знает, но повесточку держать надо
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Ответ Bartez1986
Этот поставщик обуви албанцам думает, что если завтра СВО закончится, то прям послезавтра везде позовут?
Поставил плюс за поставщика обуви.
Но по сути вопроса: плюс-минус так и будет. В хоккее Россию быстро вернут.
Опять же вопрос — как закончится СВО? От этого тоже многое будет зависеть.
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Заканчивался второй год "завтра"...
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Олимпиада по извинениям, отговоркам, скоростному переобуванию и переводу стрелок. Олимпийская деревня в Гааге. Вы к такому не готовитесь, Роман? А что, блин, если нет?
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Интересно будет посмотреть как он будет работать с НХЛовцами
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Трамп,Трамп,Трамп это наше все.
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А почему это должно произойти?
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Не нужно питать иллюзий, Роман. Завтра не закончится. И послезавтра тоже, по понятным причинам..
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(...) ’это завтра, а сегодня -- я тебя поцеловала.
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