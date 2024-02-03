Ротенберг об Олимпиаде: «Участие сборной России под вопросом. Но завтра закончится СВО, и ситуация изменится. Должны быть готовы, что вернемся в любой момент»
Роман Ротенберг высказался о возвращении НХЛ на Олимпиады.
Лига объявила, что ее игроки примут участие в олимпийских турнирах 2026 и 2030 года.
Игры 2026 года пройдут в Италии (в Милане и Кортина-д’Ампеццо). Участие сборной России находится под вопросом.
– НХЛ официально объявила, что едет на Олимпиаду. Какая реакция российской стороны?
– Сегодня объявили так. Участие сборной России под вопросом. Но завтра закончится СВО, и ситуация изменится. Мы продолжаем делать свою работу. На международных чиновников мы повлиять не можем. Это их решение на сегодняшний день.
А завтра все может быть по‑другому. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что вернемся в любой момент и покажем свою лучшую игру, – сказал тренер СКА и первый вице‑президент ФХР.
Всё идет к тому, что будет в один момент сказано, не я вас туда отправлял.
А пока отставить разговоры, олимпиаду они хотят.😅
Но по сути вопроса: плюс-минус так и будет. В хоккее Россию быстро вернут.
Опять же вопрос — как закончится СВО? От этого тоже многое будет зависеть.