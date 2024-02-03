Кучерова освистали на конкурсах Матча звезд НХЛ. Никита отреагировал: «Мне понравилось. Было весело»
Никиту Кучерова освистали на конкурсах Матча звезд НХЛ.
Зрители на арене освистали форварда «Тампы» за нежелание стараться в конкурсах на Матче звезд.
Кучеров занял последнее место в многоборье, набрав 0,5 очка.
Россиянин принял участие в 4 конкурсах и вошел в топ-5 только по броскам с ходу. В конкурсах владения клюшкой и точности передач он стал последним.
«Это было хорошо. Мне понравилось. Я не ожидал ничего другого или лучшего. Было весело», – сказал Кучеров о свисте.
Меня забавляют идиоты, которые пишут о бессмысленности данного мероприятия.
Сам хоккей не имеет никакого смысла.
Это просто чуваки с палками, которые занимаются какой то херней.
Как и любой другой профессиональный спорт.
Это просто шоу, которое должно веселить людей.
Без зрительского интереса любой профессиональный спорт не имеет никакого смысла.
Сейчас мы видим, что интерес зрителей к матчу звезд есть.
Кучеров - профессиональный спортсмен. Ему ежегодно платят миллионы долларов. "Хачу-нихачу" - нужно засунуть в одно место. Это твоя работа. Не нравится - иди в другое место.
И последнее, банальное уважение к зрителям. Раз уж ты притащил свою задницу - играй, покажи, что ты настоящий профессионал.
Поставьте себя на место зрителей:
Вы приходите на мероприятие, неважно какого толка: спортивное мероприятие или быть может культурное, тратите свои деньги, тратите свое время, в надежде повеселиться. И вот вы видите, что спортсмен/актер/кто либо ещё совсем не хочет выполнять свою работу по тем или иным причинам (настроение у него плохое, или ему лень, или он считает, что данное мероприятие не имеет смысла), будет ли ВАМ это приятно?
Хотя, как сказал Мэттьюс, лучшему бомбардиру все прощается))