Кучерова освистали на конкурсах Матча звезд НХЛ. Никита отреагировал: «Мне понравилось. Было весело»

Теги болельщики Тампа-Бэй Матч звезд НХЛ НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никиту Кучерова освистали на конкурсах Матча звезд НХЛ.

Зрители на арене освистали форварда «Тампы» за нежелание стараться в конкурсах на Матче звезд.

Кучеров занял последнее место в многоборье, набрав 0,5 очка.

Россиянин принял участие в 4 конкурсах и вошел в топ-5 только по броскам с ходу. В конкурсах владения клюшкой и точности передач он стал последним. 

«Это было хорошо. Мне понравилось. Я не ожидал ничего другого или лучшего. Было весело», – сказал Кучеров о свисте.

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80 комментариев
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Матчи всех звёзд пережиток прошлого
+82
-15
+67
Ответ TR1
Комментарий скрыт
Ну да, не дадут ему Арт Росса если больше всех очков наберет))
+51
-3
+48
Не очень уважительно к болельщикам получилось . Некрасиво
+56
-12
+44
Извините,но это плевок в лицо зрителям
+53
-18
+35
Ответ Сергей Галынский
Извините,но это плевок в лицо зрителям
Соглашусь. Всегда топлю за Никиту и радуюсь его успехов, но такого отношения не очень понимаю. Как-никак, это шоу, и раз уж ты его часть, то почему бы не сделать красиво.
+37
-4
+33
Ответ uralets46
Матчи всех звёзд пережиток прошлого
Поддерживаю. Уже лет двадцать никто не хочет в этом участвовать, несмотря на разные нововведения, хокков туда всё равно тащат против воли. Вот на турнир сборных 2025 будет интересно посмотреть
+21
-6
+15
Ответ Valentin Efimenko
Не очень уважительно к болельщикам получилось . Некрасиво
Очевидно Куч, не хотел туда ехать. Но если не ошибаюсь за отказ получаешь дискву на 2 матча. А в нынешнем положении Тампы это не вариант. Думаю болельщикам Тампы пофиг, а остальные Куча не должны волновать
+19
-6
+13
Ответ uralets46
Матчи всех звёзд пережиток прошлого
Полная шляпа, если честно. Еще и останавливать сезон из-за такого. Хорошо хоть в футболе такую клоунаду не устраивают.
+17
-4
+13
Не нравится не надо ехать на матч звёзд. Откажись получи дисквалификацию на пару матчей и всё. Люди тратят деньги на билеты чтоб смотреть на такое .....
+40
-29
+11
Ответ Oviovionfly
Очевидно Куч, не хотел туда ехать. Но если не ошибаюсь за отказ получаешь дискву на 2 матча. А в нынешнем положении Тампы это не вариант. Думаю болельщикам Тампы пофиг, а остальные Куча не должны волновать
Ну раз уж так сложились обстоятельства, то всё равно хоть как-нибудь покажи заинтересованность для вида...
+14
-4
+10
В очередной раз показал себя свиньёй.
Меня забавляют идиоты, которые пишут о бессмысленности данного мероприятия.
Сам хоккей не имеет никакого смысла.
Это просто чуваки с палками, которые занимаются какой то херней.
Как и любой другой профессиональный спорт.
Это просто шоу, которое должно веселить людей.
Без зрительского интереса любой профессиональный спорт не имеет никакого смысла.
Сейчас мы видим, что интерес зрителей к матчу звезд есть.
Кучеров - профессиональный спортсмен. Ему ежегодно платят миллионы долларов. "Хачу-нихачу" - нужно засунуть в одно место. Это твоя работа. Не нравится - иди в другое место.
И последнее, банальное уважение к зрителям. Раз уж ты притащил свою задницу - играй, покажи, что ты настоящий профессионал.
Поставьте себя на место зрителей:
Вы приходите на мероприятие, неважно какого толка: спортивное мероприятие или быть может культурное, тратите свои деньги, тратите свое время, в надежде повеселиться. И вот вы видите, что спортсмен/актер/кто либо ещё совсем не хочет выполнять свою работу по тем или иным причинам (настроение у него плохое, или ему лень, или он считает, что данное мероприятие не имеет смысла), будет ли ВАМ это приятно?
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Ответ sk0208827
Не нравится не надо ехать на матч звёзд. Откажись получи дисквалификацию на пару матчей и всё. Люди тратят деньги на билеты чтоб смотреть на такое .....
Зачем ему дисквалификация? Тампе нужны очки, Никите тоже. Адекватные люди должны понимать нулевую значимость этого мероприятия для хоккеистов, оно изжило себя очень давно.
+11
-2
+9
Ответ Пацаны дайте пробить
Соглашусь. Всегда топлю за Никиту и радуюсь его успехов, но такого отношения не очень понимаю. Как-никак, это шоу, и раз уж ты его часть, то почему бы не сделать красиво.
Ну так он и сделал это шоу еще более обсуждаемым,все добились своей цели
+14
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есть стойкое ощущение что никитос был синим=)))
+11
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+7
Ответ TR1
Комментарий скрыт
Душновато, открою форточку
+6
-1
+5
Ответ Gleboff
Это он в знак протеста, что теперь наши мимо кассы со следующего года
Скорее всего, я тоже об этом подумал
+6
-1
+5
Ответ zaurarhestov07@icloud.com
Зачем его приглашать на матч звёзд, если он не хочет .
Приглашавшие не знали о таких нстроениях Кучерова. Скорее, зачем он поехал "на матч звёзд, если он не хочет"...
+4
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+4
Две недели потери игр в чемпе НХЛ на никому не нужное развлечение. Лучше бы чуть разгрузили календарь, чтобы уменьшить кол. травм и игроки были свежее в ПО
+5
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+3
Ответ topsatan
Реально офигел от него, так нельзя, раз приехал будь добр выложить, без зрителей ты никому не нужен и небыло бы твоих зарплат. Я вот проснулся может тоже посмотреть на это шоу ради того что тут был ты, и это не только плевок зрителям на трибунах но и зрителей из России тоже и остальных
Я реально офигеваю что вы на серьёзных щах чего-то ждёте от этого шоу, где хоккеисты уже давно дурака валяют и им это не интересно. Всё что они умеют показывают зрителю в регулярке и плей офф
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+3
Ответ AlexZhano__
Вполне нормально. Я так понимаю это чуть ли не обязаловка. Если бы мне заставили присутствовать на мероприятии, где я быть не хочу, я бы отнёсся похожим образом.
Эта часть работы - нравится и улыбаться зрителям.
Хотя, как сказал Мэттьюс, лучшему бомбардиру все прощается))
+3
0
+3
Ответ sk0208827
Не нравится не надо ехать на матч звёзд. Откажись получи дисквалификацию на пару матчей и всё. Люди тратят деньги на билеты чтоб смотреть на такое .....
Возможно решил оставить своё шоу на саму игру
+3
0
+3
Весело ему было…Не знал, что Куч так не уважает болельщиков.Не хочешь-отказывайся от такого.По-хамски поступил
+6
-4
+2
Это он в знак протеста, что теперь наши мимо кассы со следующего года
+8
-6
+2
Ответ Russ Ivan
Сидят, жрут, пьют, свистят - типичная амерская аудитория с низким iq...
Ну разреши у нас на трибунах есть-пить, также будет. Свистят у нас постоянно, а еще кое-где монетами закидывают лед и болельщики дерутся прямо перед бортами)
+2
0
+2
Ответ Antagonist
Ну так он и сделал это шоу еще более обсуждаемым,все добились своей цели
Это конечно так, но не так. Обсуждаемым может и сделал, но в плане качества шоу от этого потеряло. Это же хоккей, а не Дом-2, туда люди не за треш-контентом идут, а за красивой игрой и эмоциями.
+3
-2
+1
Ответ Al561
Как-то не проникся Никита атмосферой мероприятия, хотя уже не первый год участвует. Выглядел каким-то зажатым, неуклюжим и растерянным. Толи свойство характера, толи намек организаторам, что на такие мероприятия его приглашать не стоит))
Да Никита примерно так же себя ведёт на камеру в раздевалке: такой же как будто зажатый, угрюмый и немногословный)
+1
0
+1
Ответ Al561
Как-то не проникся Никита атмосферой мероприятия, хотя уже не первый год участвует. Выглядел каким-то зажатым, неуклюжим и растерянным. Толи свойство характера, толи намек организаторам, что на такие мероприятия его приглашать не стоит))
Вполне нормально. Я так понимаю это чуть ли не обязаловка. Если бы мне заставили присутствовать на мероприятии, где я быть не хочу, я бы отнёсся похожим образом.
+3
-2
+1
Ответ Clarkson
Скорее всего, я тоже об этом подумал
Бумажки зелёные он тоже в знак протеста принимает?И вообще,зачем протестовать в Америке?Велком ту колхоз)
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-1
+1
Ответ Al561
Эта часть работы - нравится и улыбаться зрителям. Хотя, как сказал Мэттьюс, лучшему бомбардиру все прощается))
Мэттьюс просто, в отличие от фанатиков 4y4еlova, решил проявить гостеприимство. В Торонто его слово имеет вес.
+2
-1
+1
Реально офигел от него, так нельзя, раз приехал будь добр выложить, без зрителей ты никому не нужен и небыло бы твоих зарплат. Я вот проснулся может тоже посмотреть на это шоу ради того что тут был ты, и это не только плевок зрителям на трибунах но и зрителей из России тоже и остальных
+3
-2
+1
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