Кучерова освистали на конкурсах Матча звезд НХЛ. Никита отреагировал: «Мне понравилось. Было весело»

Никиту Кучерова освистали на конкурсах Матча звезд НХЛ.

Зрители на арене освистали форварда « » за нежелание стараться в конкурсах на Матче звезд.

Кучеров занял последнее место в многоборье, набрав 0,5 очка.

Россиянин принял участие в 4 конкурсах и вошел в топ-5 только по броскам с ходу. В конкурсах владения клюшкой и точности передач он стал последним.

«Это было хорошо. Мне понравилось. Я не ожидал ничего другого или лучшего. Было весело», – сказал о свисте.