Кучеров сказал, что без России Олимпиада-2026 не будет турниром лучших из лучших

Никита Кучеров сказал, что Олимпиада без России не будет турниром лучших.

Форвард « » высказался о том, что игроки примут участие в олимпийских турнирах 2026 и 2030 года.

30-летний Кучеров ни разу не выступал на Олимпиадах. Игры 2026 года пройдут в Италии (в Милане и Кортина-д’Ампеццо). Участие сборной России находится под вопросом.

« сказал, что хочет сыграть на . Он считает, что она не будет турниром лучших из лучших, если сборную России не пригласят», – написал журналист Люк Фокс в соцсети.