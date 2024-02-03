Кучеров сказал, что без России Олимпиада-2026 не будет турниром лучших из лучших
Никита Кучеров сказал, что Олимпиада без России не будет турниром лучших.
Форвард «Тампы» высказался о том, что игроки НХЛ примут участие в олимпийских турнирах 2026 и 2030 года.
30-летний Кучеров ни разу не выступал на Олимпиадах. Игры 2026 года пройдут в Италии (в Милане и Кортина-д’Ампеццо). Участие сборной России находится под вопросом.
«Кучеров сказал, что хочет сыграть на Олимпиаде. Он считает, что она не будет турниром лучших из лучших, если сборную России не пригласят», – написал журналист Люк Фокс в соцсети.
Не беру в рассчет коммерческий КМ, непонятный турнир - где сборная солянка дошла до финала.
За два года ничего не изменится. Куч как и многие другие так и не сыграет на ОИ.
Мрачно всё и никакой перспективы дальше.
да и предыдущие Олимпиады (и последующие 84, 88, и 2018) без участия сильнейших из НХЛ - ничего, гордятся же)
Турнир был шикарный, ничего общего с МВЗ и «командами Кучерова» там не было
Есть несколько российских игроков, входящих в число лучших в своем амплуа.
Так что это будет турнир лучших из лучших, не считая России.
Кому сказать "спасибо" за такое "счастье" пусть каждый выбирает сам, имхо, рос. "царю"((