Кучеров сказал, что без России Олимпиада-2026 не будет турниром лучших из лучших

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Политика Хоккей

Никита Кучеров сказал, что Олимпиада без России не будет турниром лучших.

Форвард «Тампы» высказался о том, что игроки НХЛ примут участие в олимпийских турнирах 2026 и 2030 года. 

30-летний Кучеров ни разу не выступал на Олимпиадах. Игры 2026 года пройдут в Италии (в Милане и Кортина-д’Ампеццо). Участие сборной России находится под вопросом. 

«Кучеров сказал, что хочет сыграть на Олимпиаде. Он считает, что она не будет турниром лучших из лучших, если сборную России не пригласят», – написал журналист Люк Фокс в соцсети. 

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57 комментариев
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это все понимают
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+53
Ответ MaaRek
кто же мог подумать, что ОИ-2014 был последним топовым турниром на уровне сборных, где могли увидеть всех топовых игроков Не беру в рассчет коммерческий КМ, непонятный турнир - где сборная солянка дошла до финала.
Сборная то солянка, но игроки то там играли звездные и сильные. Какая от этого разница, что у тебя на свитере изображено ? Что от этого меняется ? Матчи все супер. Это главное. Ну да , коммерческий турнир и что ? Игроки то по полной играют , рубятся, режутся и т.д.
+46
-10
+36
кто же мог подумать, что ОИ-2014 был последним топовым турниром на уровне сборных, где могли увидеть всех топовых игроков

Не беру в рассчет коммерческий КМ, непонятный турнир - где сборная солянка дошла до финала.
+39
-14
+25
Правильно сказал. А что делать?
За два года ничего не изменится. Куч как и многие другие так и не сыграет на ОИ.
Мрачно всё и никакой перспективы дальше.
+18
-5
+13
Ответ PolarBear
Я почему то уверен, Россия по хоккею сыграет на Олимпиаде 2026. Правда , это сделают в последний момент ,за неделю доя начала игр , и сыграться сборная, естественно, не сможет. Это будет главная потом отмазка тренеров
Времени сыграться не будет ни у кого) Они прилетят в Италию за 3 дня до начала турнира.
+12
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+12
Ответ hhlg
Комментарий скрыт
а без нхл это были дворовые старты? )
+9
-2
+7
Ответ besik
После того турнира уже многие игроки рассказали как они " по полной играли и рубились"
Ну не знаю, до сих пор перед глазами матч наших против молодых американских звёзд - рубилово адское было, Боборовский как белка в колесе крутился
+7
0
+7
То ли дело олимпиады 2018 и 2022. Уровнем 2026 явно будет выше тех недотурниров даже без россии
+13
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+5
Ну естественно, все понимают это
+8
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+4
Удивительно, что такой хоккеист как Кучеров ещё ни разу не сыграл на Олимпиаде
+4
-1
+3
СССР выиграл ОИ -72 и 76 без Канады, радовались, и не вспоминали
да и предыдущие Олимпиады (и последующие 84, 88, и 2018) без участия сильнейших из НХЛ - ничего, гордятся же)
+2
0
+2
Олимпиада без России это плохо,но Россия без олимпиады это очень плохо
+3
-1
+2
Красавец👍
+3
-1
+2
Кучка забил на конкурсы в ответ на турнир четырех сборных.
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Ответ Евгений Мешков
ну как тебе сказать - вот это тоже самое, что на кубке мира будут не Россия, Канада, Швеция, США, а команда Кучерова, команда Макдэвида, команда Паштрняка. причем например в команде Макдэвида пусть будет Бобровский, Макар, Линдхольм, а в остальных такие же рандомные составы. --------- да звезды, да сильнейшие, но есть нюанс..
На Кубке мира были Канада, Швеция, Россия, США, Финляндия, Чехия - все в сильнейших составах, только канадцы с американцами чуть ослаблены из-за наличия Сборной Молодых звёзд.
Турнир был шикарный, ничего общего с МВЗ и «командами Кучерова» там не было
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Ответ besik
"Я бы хотел выступить на Олимпиаде. Но это право нужно заработать. Это не данность. Честь представлять страну нужно заслужить." Кросби лукавит?
А на Кубке Мира он прямо дурака валяет и ему неинтересно представлять честь страны
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Тут не поспоришь, в пятерку претендентов потенциальная сборная России на таком коротком турнире скорее всего входит.
Есть несколько российских игроков, входящих в число лучших в своем амплуа.
Так что это будет турнир лучших из лучших, не считая России.
Кому сказать "спасибо" за такое "счастье" пусть каждый выбирает сам, имхо, рос. "царю"((
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Ответ Michael1969
Да, не будет, но спорт для тех, кто признает правила
Какие правила7
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Ответ old folk
На Кубке мира были Канада, Швеция, Россия, США, Финляндия, Чехия - все в сильнейших составах, только канадцы с американцами чуть ослаблены из-за наличия Сборной Молодых звёзд. Турнир был шикарный, ничего общего с МВЗ и «командами Кучерова» там не было
там была какая то сборная евпропы - матчасть надо знать
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Ответ Артем Зырянов
Времени сыграться не будет ни у кого) Они прилетят в Италию за 3 дня до начала турнира.
сыграются на турнире в феврале 2025, составы на 99% такие же будут
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Ответ sd4fmwrvz8
ОИ игры в Сочи тоже были не лучшими и не с лучшими игроками,однако звание олимпийских медалей это не отменяет
А кого не было?
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Ответ sd4fmwrvz8
ОИ игры в Сочи тоже были не лучшими и не с лучшими игроками,однако звание олимпийских медалей это не отменяет
В Сочи как раз все нормально было с лучшими, а вот в Пхенчане было уже не ахти.
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Ответ Melnikov1968
В Сочи как раз все нормально было с лучшими, а вот в Пхенчане было уже не ахти.
Да точно запамятовал пардон
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Ответ titov-and-trubach
Нхл продавит участие РФ. Нет им смысла тормозить чемпионат, чтобы 1 из 5 топовых сборных не была допущена. Сша, Канада, Швеция, с натяжкой Финляндия/Чехия - этого мало.
Если НХЛ исключила Россию из своего турнира, то это признак, что продавит на ОИ? Может тебе со школы начать, а уж потом на публику писать комменты, чтобы как-то логики добавить в текст?)
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Ответ PolarBear
А вы так уверены, что на Олимпиадах прямо все рубиться будут на все 100 и считать это главный турнир своей жизни ? Там тоже наверняка многие берегут себя , чтобы травмы избежать , контракт не потерять и т.д.
Просто тот турнир проводился летом, когда игроки с пляжей на него собрались. В 25-м прямо по среди сезона, турнир будет выше уровнем
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Ответ PolarBear
А вы так уверены, что на Олимпиадах прямо все рубиться будут на все 100 и считать это главный турнир своей жизни ? Там тоже наверняка многие берегут себя , чтобы травмы избежать , контракт не потерять и т.д.
Ну после ОИ я не читал такое от хоккеистов, а вот после непонятного КМ таких интервью было много
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Ответ besik
После того турнира уже многие игроки рассказали как они " по полной играли и рубились"
А вы так уверены, что на Олимпиадах прямо все рубиться будут на все 100 и считать это главный турнир своей жизни ? Там тоже наверняка многие берегут себя , чтобы травмы избежать , контракт не потерять и т.д.
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Ответ Лорд раздевалки 1
Ну раз кучеров сказал.. Сказать не бросить по тарелочке в конкурсе мастерства
Идти в лидерах лиги по очкам - не тарелочки сбивать :)
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По пути Овечкина похоже пошел.
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Конечно не будет! Но, всё идёт по плану!
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