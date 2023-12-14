«Каждый матч на Олимпиаде надо выигрывать. Здесь – так же, и это непростая задача». Ротенберг о победе над «Звездами и ВХЛ»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Кубок Первого канала КХЛ олимпийский хоккейный турнир ВХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг сравнил с Олимпиадой победу над «Звездами и ВХЛ».

Сборная «России 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче Кубка Первого канала.

«Важная игра с этой точки зрения. Вспоминаю, как мы готовились на Олимпиаде в Корее, играли перед турниром.

А на Олимпиаде только семь матчей, каждый надо выигрывать. Здесь такая же ситуация – каждую [встречу] надо выигрывать, и это непростая задача.

Там мы играли после сборов с Кореей, но до этого у нас было две недели сборов.

Сплотить команду, запустить все механизмы – непростая задача для любого коллектива. У нас дружная команда, все бьются друг за друга.

Будем только добавлять», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?

9 комментариев
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Рамочка фейк тренер, который участвовал в фейк хоккейной Олимпиаде и фейк Евротуре сейчас.
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+4
как вы утомили свои Ротенбергом, вся хоккейная лента в нем...
зачем вы все это комментируете и делаете ему и спортсу, жадному до негатива, траффик?
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Ответ Ебздрогыч
Ну после сравнения матча с блокадным Ленинградом тут еще так, с легонца
о, вылезло на охоту за плюсиками 🤣
+3
-1
+2
Какой же он олень
+2
-1
+1
Ну после сравнения матча с блокадным Ленинградом тут еще так, с легонца
+2
-2
0
Дайте ему уже героя России за этот матч,может гляди чуточку успокоится.
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ vendigo
как вы утомили свои Ротенбергом, вся хоккейная лента в нем... зачем вы все это комментируете и делаете ему и спортсу, жадному до негатива, траффик?
ебздрогычи и бартезы только рады, рейтинг на нем набивать
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Ответ El Cazador
ебздрогычи и бартезы только рады, рейтинг на нем набивать
угу, вот именно... и прочим роботам для плюсиков
п.с. кстати, информация для размышления - у меня коммент с роботом на Е не пропускали, пока не убрал именно его ник
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