Роман Ротенберг сравнил с Олимпиадой победу над «Звездами и ВХЛ».

Сборная «России 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче Кубка Первого канала.

«Важная игра с этой точки зрения. Вспоминаю, как мы готовились на Олимпиаде в Корее, играли перед турниром.

А на Олимпиаде только семь матчей, каждый надо выигрывать. Здесь такая же ситуация – каждую [встречу] надо выигрывать, и это непростая задача.

Там мы играли после сборов с Кореей, но до этого у нас было две недели сборов.

Сплотить команду, запустить все механизмы – непростая задача для любого коллектива. У нас дружная команда, все бьются друг за друга.

Будем только добавлять», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?