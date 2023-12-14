«Каждый матч на Олимпиаде надо выигрывать. Здесь – так же, и это непростая задача». Ротенберг о победе над «Звездами и ВХЛ»
Роман Ротенберг сравнил с Олимпиадой победу над «Звездами и ВХЛ».
Сборная «России 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче Кубка Первого канала.
«Важная игра с этой точки зрения. Вспоминаю, как мы готовились на Олимпиаде в Корее, играли перед турниром.
А на Олимпиаде только семь матчей, каждый надо выигрывать. Здесь такая же ситуация – каждую [встречу] надо выигрывать, и это непростая задача.
Там мы играли после сборов с Кореей, но до этого у нас было две недели сборов.
Сплотить команду, запустить все механизмы – непростая задача для любого коллектива. У нас дружная команда, все бьются друг за друга.
Будем только добавлять», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?
зачем вы все это комментируете и делаете ему и спортсу, жадному до негатива, траффик?
п.с. кстати, информация для размышления - у меня коммент с роботом на Е не пропускали, пока не убрал именно его ник