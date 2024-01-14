Терещенко о позиции НХЛ по сборной Израиля: «Просто слов нет. Они совсем все с ума сошли? Почему за Россию не беспокоятся? Все давно всем понятно»

Алексей Терещенко высказался о позиции НХЛ по отстранению сборной Израиля.

11 января ИИХФ по соображениям безопасности временно отстранила сборную Израиля от участия в своих турнирах. В апреле израильтяне должны были сыграть на чемпионате мира во втором дивизионе.

НХЛ опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность в связи с отстранением сборной Израиля и призвала ИИХФ как можно скорее решить вопрос с ее участием в предстоящих турнирах.

«У них то одна позиция, то другая. У меня просто слов нет. Они там совсем все с ума сошли?

Какое отношение НХЛ вообще к ИИХФ имеет? Они беспокоятся за сборную Израиля, но почему они за Россию не беспокоятся? Они сами никогда на этот вопрос не ответят.

Все уже давно всем понятно», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.