Терещенко о позиции НХЛ по сборной Израиля: «Просто слов нет. Они совсем все с ума сошли? Почему за Россию не беспокоятся? Все давно всем понятно»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Алексей Терещенко НХЛ КХЛ сборная Израиля Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Терещенко высказался о позиции НХЛ по отстранению сборной Израиля.

11 января ИИХФ по соображениям безопасности временно отстранила сборную Израиля от участия в своих турнирах. В апреле израильтяне должны были сыграть на чемпионате мира во втором дивизионе.

НХЛ опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность в связи с отстранением сборной Израиля и призвала ИИХФ как можно скорее решить вопрос с ее участием в предстоящих турнирах.

«У них то одна позиция, то другая. У меня просто слов нет. Они там совсем все с ума сошли?

Какое отношение НХЛ вообще к ИИХФ имеет? Они беспокоятся за сборную Израиля, но почему они за Россию не беспокоятся? Они сами никогда на этот вопрос не ответят.

Все уже давно всем понятно», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

5 комментариев
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Интересно, а Терещенко в курсе, чем он должен заниматься
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Ответ Операция Ы
В НХЛ очень много евреев, как и во всём в сшыа/канадЕ, неудивительно беспокойство)
Любители Малкина и пр. минусят, шалом)
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Благодаря ИИХФ узнал, что у сборной Израиля есть хоккейная команда ))
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Терещенко прав!!!
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