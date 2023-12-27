Ротенберг об отношениях ФХР с ИИХФ: «Когда СВО закончится, будем обсуждать наше возвращение. Пока просто дружеские отношения. С праздниками друг друга поздравляем»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Роман Ротенберг Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг высказался об отношениях ФХР с ИИХФ.

«Мы общаемся со всеми постоянно. У нас хорошие отношения, но сейчас много политики. Мы политику не обсуждаем.

Когда СВО закончится, мы будем обсуждать более конкретные вещи и наше возвращение. До этого пока просто дружеские отношения. С праздниками друг друга поздравляем», — сказал первый вице-президент ФХР.

В марте Международная федерация хоккея продлила отстранение команд из России от участия в международных турнирах на сезон-2023/24.

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16 комментариев
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Коллективный запад желает нам распада! (По логике ротенбергов и Ко) После СВО он перестанет этого хотеть? О каких возвращениях речь? У нас свой путь! Это иноагентский спич гражданина страны НАТО! Хуже одежки Киркорова!
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Дружеские?)))
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Когда СВО закончится, с тобой никто и разговаривать не станет, на виселицу пойдешь, оптимист)
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по моему в своем мире живёт этот человек с шрамом в голове и прической детсадовской
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Пришёл поздравить друзей с Новым Годом, меня выперли, но я все равно с ними в хороших отношениях, регулярно общаюсь, поздравляю с праздниками и днями рождениями😊😊😊
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Вы определитесь - враги или друзья, мечетесь всё время
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Дружба с врагами страны? Поздравления??? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!
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России одни враги вокруг мерещатся, но она продолжает поздравлять всех с праздником … ракетами Кинжал
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Надеюсь, про дружеские отношения, он соврал.
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А "Кузьмичей" когда поздравишь?..Ромашка..
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Офигенные у тебя Друзья) а за такие высказывания под статью нельзя?) иноагент там и тд. Может быть коллективный иск в прокуратуру накатаем, пусть там разбираются и проверяют его
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Ответ Серый
Когда СВО закончится, с тобой никто и разговаривать не станет, на виселицу пойдешь, оптимист)
ротенберг конечно убогий кринжмастер, но ты 1000% ждешь под фразой "когда сво закончится" - нашего поражения. Надеюсь ты туда пойдешь
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