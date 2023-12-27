Ротенберг об отношениях ФХР с ИИХФ: «Когда СВО закончится, будем обсуждать наше возвращение. Пока просто дружеские отношения. С праздниками друг друга поздравляем»

Роман Ротенберг высказался об отношениях ФХР с ИИХФ.

«Мы общаемся со всеми постоянно. У нас хорошие отношения, но сейчас много политики. Мы политику не обсуждаем.

Когда СВО закончится, мы будем обсуждать более конкретные вещи и наше возвращение. До этого пока просто дружеские отношения. С праздниками друг друга поздравляем», — сказал первый вице-президент .

В марте Международная федерация хоккея продлила отстранение команд из России от участия в международных турнирах на сезон-2023/24.