«Матч ТВ» поздравил Миллера с днем рождения: «Алексей Борисович – большой любитель спорта. При его поддержке развиваются многие клубы и федерации в России, а мы воплощаем самые смелые идеи»
«Матч ТВ» поздравил Алексея Миллера с днем рождения.
Председателю правления ПАО «Газпром» сегодня исполнилось 62 года.
«Сегодня день рождения у председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера 🎂.
Алексей Борисович – большой любитель спорта. При его поддержке развиваются многие клубы и федерации в нашей стране, проводятся спортивные фестивали и марафоны, открываются общедоступные спортивные центры и площадки, а на «Матч ТВ» мы совершенствуем технологическую базу и имеем возможность воплощать самые смелые идеи, чтобы спорт привлекал еще больше зрителей!
Поздравляем с праздником и желаем новых профессиональных успехов, крепкого здоровья и сил на воплощение задуманных идей!» – говорится в сообщении федерального спортивного телеканала «Матч ТВ».
Обидется же
Не за свои деньги, конечно, а Газпрома.