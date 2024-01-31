«Матч ТВ» поздравил Миллера с днем рождения: «Алексей Борисович – большой любитель спорта. При его поддержке развиваются многие клубы и федерации в России, а мы воплощаем самые смелые идеи»

Теги премьер-лига Россия телевидение Газпром Алексей Миллер КХЛ Матч ТВ Хоккей

«Матч ТВ» поздравил Алексея Миллера с днем рождения.

Председателю правления ПАО «Газпром» сегодня исполнилось 62 года.

«Сегодня день рождения у председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера 🎂.

Алексей Борисович – большой любитель спорта. При его поддержке развиваются многие клубы и федерации в нашей стране, проводятся спортивные фестивали и марафоны, открываются общедоступные спортивные центры и площадки, а на «Матч ТВ» мы совершенствуем технологическую базу и имеем возможность воплощать самые смелые идеи, чтобы спорт привлекал еще больше зрителей!

Поздравляем с праздником и желаем новых профессиональных успехов, крепкого здоровья и сил на воплощение задуманных идей!» – говорится в сообщении федерального спортивного телеканала «Матч ТВ».

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90 комментариев
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Ахаха больше всего ору, когда Зенит гол забивает почти всегда радостного Миллера показывают, правда он ещё так радуется как женщина, что вдвойне уморительно выглядит, зато когда Зенит получает, то камеры почему-то забывают про хозяина)))) Но матч ТВ не ручной канал, неееет, что вы))
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Сочи и оренбургу еще осталось поздравить и все в сборе будут, вся футбольная мафия
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Я понимаю, хочется подлизаться, но хотя бы упомянули для приличия "многие клубы, федерации" и тд, что б это совсем вяло не выглядело
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а мы воплощаем самые смелые идеи - это цензура и запрет критиковать клубы из Питера? Действительно, очень смело!
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Ну а как хозяина не поздравить)
Обидется же
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За госсчет очень хорошо быть шедрым
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Сейчас поздравления таким персонажам, выглядит и смехотворно и жалко и противно.
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Ответ Злодей Спб
Комментарий скрыт
Молодец!)) Сам того не понимая, ты подтвердил известный тезис, что без мешка государственных денег, зенит - просто пустое место
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Алексей Борисович большой любитель режима Путина
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Ответ Verhovn
Комментарий скрыт
Во многих населенных пунктах благодаря этому достоянию даже газ не проведен, не то что площадки. Зато гонору и бравады хоть отбавляй.
+15
-2
+13
Ответ Сергей Анохин
Я понимаю, хочется подлизаться, но хотя бы упомянули для приличия "многие клубы, федерации" и тд, что б это совсем вяло не выглядело
матч тв принадлежит газпром медиа, который в свою очередь принадлежит пао газпром, где председательствует миллер
+13
-1
+12
Алексей Борисович – большой любитель денег.
+12
-1
+11
Ответ barcelonistas
Если не секрет, а что значит радоваться как женщина?
Выражение эмоций чуть другое, сложно описать словами) Ну крч манерно как люди нетрадиционной ориентации, вот Миллер очень похоже реагирует)
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0
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Ручной канал газпрома
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-1
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Нормально лизнули
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+9
Ответ Сергей Анохин
Я понимаю, хочется подлизаться, но хотя бы упомянули для приличия "многие клубы, федерации" и тд, что б это совсем вяло не выглядело
Вроде лошадки, даже МатчТВ целый ТВ канал ради хобби Миллера держал.
Не за свои деньги, конечно, а Газпрома.
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Смелые идеи это откровенные наряды девушек ведущих? Тогда хочу разочаровать, в Латинских странах это уже давно в ходу.
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на помнило фильм "наша раша , яйца судьбы " Олег Альбертович , директора "алмазгазпромбанка" . к которому все на поклонения ходили , и Цыкало и Познер / Так и тут так , ничего не меняется , Сталин умер а культ личности никуда не делся
+7
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Спортс, хорош!!!Зачем мне вообще знать эти дни рождения всяких воров?
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Рожа противная у него, но не удивительно, учитывая кем он является
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Подлиз засчитан!
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Миллер не столько большой любитель спорта, как богатый...
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Прямо в шоколадный глаз
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Поздравили... Как можно винить собаку за преданность хозяину? Она же собака!
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Как выпадет свободный час, прохожусь по спортивным сайтам от Скай спортса до Киккера в поисках интересных новостей. Сюда зайдешь, а тут вечно кто то лижет, бздит и под себя ходит со страха. Ладно кто вываливает подобное, но находятся ведь те кто комментирует с задором. Не надоело(?)
+5
-2
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Страна рабов , страна господ и вы мундиры голубые и ты им преданный народ
+7
-4
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Герой труда, чего уж там. 😂
+3
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Отлизано
+2
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Лизнуть - выполнено. Молодцы, верной дорогой)
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