«Матч ТВ» поздравил Миллера с днем рождения: «Алексей Борисович – большой любитель спорта. При его поддержке развиваются многие клубы и федерации в России, а мы воплощаем самые смелые идеи»

«Матч ТВ» поздравил Алексея Миллера с днем рождения.

Председателю правления ПАО « » сегодня исполнилось 62 года.

«Сегодня день рождения у председателя правления ПАО «Газпром» 🎂.

Алексей Борисович – большой любитель спорта. При его поддержке развиваются многие клубы и федерации в нашей стране, проводятся спортивные фестивали и марафоны, открываются общедоступные спортивные центры и площадки, а на «Матч ТВ» мы совершенствуем технологическую базу и имеем возможность воплощать самые смелые идеи, чтобы спорт привлекал еще больше зрителей!

Поздравляем с праздником и желаем новых профессиональных успехов, крепкого здоровья и сил на воплощение задуманных идей!» – говорится в сообщении федерального спортивного телеканала « ».