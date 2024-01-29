Александр Кожевников: «На месте «Сибири» сделал бы ставку на Рябыкина, он способен вытянуть их из болота. Сейчас он в «Витязе», оживил его, но команда уперлась в потолок»

Александр Кожевников поделился мыслями о ситуации в «Сибири».

– Что скажете о «Сибири»?

– Там сами себя перехитрили с тренерами. Я так и не понял, зачем приглашали Немировски, после пяти-десяти матчей его все стало угнетать, это проявлялось даже по его внешнему виду. Подозреваю, что внутри команды было сильное давление, чего стоит одна история с и братьями Климовичами.

Сейчас на тренерскую лавочку запустили Сергея Кривокрасова, но это очередной сомнительный эксперимент от «Сибири», что видим по результату. В таких клубах нужен сильный тренер, у которого есть большой авторитет в регионе и который возьмет власть в свои руки. или Криковрасов, которых дергают за ниточки, там не сработают.

– Кого предложите?

– Повторюсь, нужны сибирские легенды. Там по соседству – в Омске – много лет играл и работал . Сейчас он в «Витязе», оживил его, поднял с последнего места, но команда уперлась в потолок. Плюс он внес свой вклад и в формирование нынешнего « ».

На месте «Сибири» сделал бы ставку на Рябыкина, он способен эту команду вытянуть из болота. Это вариант.

– «Сибирь» выбил из равновесия и штраф от ?

– Мутная история. Если бы у «Сибири» отняли очки за лишнего легионера сразу после тех матчей, в которых он сыграл, я бы все понял. Но тут лига подождала несколько месяцев – и вдруг команду наказала. Не вижу логики, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.