«Сибирь» проиграла 4 из 5 последних матчей. Отставание от 8-го места на Востоке – 3 балла

«Сибирь» уступила «Северстали» (0:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 4-е поражение команды тренера Сергея Кривокрасова в 5 последних играх.

На данный момент « » занимает 9-е место в таблице Востока, набрав 53 очка после 56 игр.

Отставание от 8-й строчки, на которой располагается «Нефтехимик» (56 очков в 56 матчах), составляет 3 балла.

Напомним, 17 января присудила «Сибири» 4 технических поражения из-за нарушения регламента по лимиту на легионеров, из-за чего новосибирцы потеряли 4 очка.