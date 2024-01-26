«Сибирь» проиграла 4 из 5 последних матчей. Отставание от 8-го места на Востоке – 3 балла

Теги Сибирь Северсталь Сергей Кривокрасов КХЛ Хоккей

«Сибирь» уступила «Северстали» (0:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 4-е поражение команды тренера Сергея Кривокрасова в 5 последних играх. 

На данный момент «Сибирь» занимает 9-е место в таблице Востока, набрав 53 очка после 56 игр.

Отставание от 8-й строчки, на которой располагается «Нефтехимик» (56 очков в 56 матчах), составляет 3 балла.

Напомним, 17 января КХЛ присудила «Сибири» 4 технических поражения из-за нарушения регламента по лимиту на легионеров, из-за чего новосибирцы потеряли 4 очка.

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