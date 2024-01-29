Александр Кожевников: «За «Амуром» Епанчинцева было интересно следить. Зачем поменяли тренера и сделали ставку на ветеранов – загадка. Теперь команда играет натужно, идет на спад»

Александр Кожевников поделился мнением о выступлении «Амура».

– Событие недели в – по вашей версии?

– Матчи в Восточной конференции, которые, к сожалению, принесли безрадостные результаты.

Меня огорчает, что нет конкуренции за последние места в плей-офф от Западной конференции, восьмерка была ясна уже в конце осени. Так тут еще и на Востоке кубковая гонка разваливается.

У « » – девять поражений подряд, слабо играет и « », у которой к тому же отняли очки за лишнего легионера.

Как итог, впервые за последние годы у нас нет борьбы за последние путевки в плей-офф. Посмотрите, какая плотность среди лидеров конференций, как все запутано. И – на контрасте – безнадега вслед за кубковыми восьмерками. Середняки подкачали, это большой минус для всего чемпионата.

– В чем причины развала кубковой гонки?

– Мне нравился прошлогодний «Амур» . Он делал ставку на молодежь, которая звенела – , Лихачев, Дубакин, Николишин. За этой командой было интересно следить, она прибавляла с каждым матчем.

Зачем Хабаровск поменял тренера и сделал ставку на ветеранов – загадка. Теперь команда играет от обороны, натужно. В отличие от прошлогодней версии не прибавляет, а, наоборот, идет на спад. Получили на Дальнем Востоке второй «Адмирал». Тягостная картина, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Амур» проиграл 9-й матч подряд. До зоны плей-офф – 4 очка