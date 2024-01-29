Александр Кожевников: «За «Амуром» Епанчинцева было интересно следить. Зачем поменяли тренера и сделали ставку на ветеранов – загадка. Теперь команда играет натужно, идет на спад»

Теги Сибирь Амур Вадим Епанчинцев КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Андрей Мартемьянов Иван Николишин Адмирал Ярослав Лихачев Сергей Дубакин Никита Гребенкин Хоккей

Александр Кожевников поделился мнением о выступлении «Амура».

– Событие недели в КХЛ – по вашей версии?

– Матчи в Восточной конференции, которые, к сожалению, принесли безрадостные результаты. 

Меня огорчает, что нет конкуренции за последние места в плей-офф от Западной конференции, восьмерка была ясна уже в конце осени. Так тут еще и на Востоке кубковая гонка разваливается.

У «Амура» – девять поражений подряд, слабо играет и «Сибирь», у которой к тому же отняли очки за лишнего легионера.

Как итог, впервые за последние годы у нас нет борьбы за последние путевки в плей-офф. Посмотрите, какая плотность среди лидеров конференций, как все запутано. И – на контрасте – безнадега вслед за кубковыми восьмерками. Середняки подкачали, это большой минус для всего чемпионата.

– В чем причины развала кубковой гонки?

– Мне нравился прошлогодний «Амур» Вадима Епанчинцева. Он делал ставку на молодежь, которая звенела – Гребенкин, Лихачев, Дубакин, Николишин. За этой командой было интересно следить, она прибавляла с каждым матчем.

Зачем Хабаровск поменял тренера и сделал ставку на ветеранов – загадка. Теперь команда играет от обороны, натужно. В отличие от прошлогодней версии не прибавляет, а, наоборот, идет на спад. Получили на Дальнем Востоке второй «Адмирал». Тягостная картина, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Амур» проиграл 9-й матч подряд. До зоны плей-офф – 4 очка

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