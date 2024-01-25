Агент Вольски заявил об увеличении лимита на легионеров в КХЛ до 5 игроков со следующего сезона

Хоккейный агент заявил об увеличении лимита на легионеров в КХЛ.

Агент Дэррил Вольски сообщил, что количество иностранных хоккеистов на одну команду составит пять игроков.

Таким лимит в лиге был в предыдущие чемпионаты, но перед сезоном-2023/24 он был сокращен и составил три игрока на команду.

«КХЛ увеличивает лимит на легионеров с трех до пяти в следующем сезоне. В следующем сезоне КХЛ может пополнить еще около 50 иностранцев», – написал Вольски.