Агент Вольски заявил об увеличении лимита на легионеров в КХЛ до 5 игроков со следующего сезона

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Хоккейный агент заявил об увеличении лимита на легионеров в КХЛ.

Агент Дэррил Вольски сообщил, что количество иностранных хоккеистов на одну команду составит пять игроков.

Таким лимит в лиге был в предыдущие чемпионаты, но перед сезоном-2023/24 он был сокращен и составил три игрока на команду.

«КХЛ увеличивает лимит на легионеров с трех до пяти в следующем сезоне. В следующем сезоне КХЛ может пополнить еще около 50 иностранцев», – написал Вольски.

5 комментариев
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Надеюсь,что так и будет. Чем больше конкуренции(а увеличение количество легионеров заставляет местных игроков не снижать планку,да и сами варяги дают качество),тем лучше!
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Типичная российская лига: лимит увеличили, лимит снизили, лимит снова увеличили…
Хорошо, хотя бы не по ходу сезона.
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колхоз как обычно шатается туда-сюда, никакого планирования хотя бы на пару лет вперед)
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Не увеличат лимит,в каждой команде будет по пять канадцев с российским паспортом
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