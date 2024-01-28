Билялетдинов о 3:1 с «Барысом»: «Было сложно, но ребята выстояли. Они играли самоотверженно, ловили на себя шайбы. Я доволен»

Теги Ак Барс травмы Зинэтула Билялетдинов КХЛ Барыс Вадим Шипачев Амир Мифтахов Дмитрий Кателевский Хоккей

Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча «Ак Барса» против «Барыса» (3:1).

– Я считаю, что у нас игра сложилась сегодня – ребята хорошо отработали, хотя было очень сложно, особенно в последние минуты. Но ребята выстояли, они играли самоотверженно, ловили на себя шайбы, потому что мы играли на результат.

Поэтому я доволен и ребятами, и результатами.

– «Ак Барс» в каждом сезоне претендует на высокие позиции, но пока команда на седьмом месте Востока. Что такого необычного предложили соперники в этом сезоне?

– Конечно, все меняется с каждым годом, сейчас хоккей сам по себе очень быстрый, еще быстрее, чем в прошлом сезоне. Поэтому надо перестраиваться, надо уметь играть против быстрых команд, тогда все будет нормально.

– Что с Вадимом Шипачевым?

– У него небольшая травма.

– Как вы настраивали игроков на «Барыс»? Что конкретно выделяли у соперника?

– Не только на «Барыс», мы на всех настраиваем своих игроков, проходных матчей ведь нет. Играть очень сложно, у всех большая отдача. Каких-то особенностей нет, мы стараемся держать свою игру, не более того.

– Звено Дмитрия Кателевского чаще выходит на меньшинство, но сегодня они вышли в большинстве. В чем причина такого решения?

– Мы решили кое-что поменять.

Амир Мифтахов впервые за месяц вышел в стартовом составе, почему он так давно не играл?

– Мы так считали нужным. Сейчас он готов играть, и сегодня выступил здорово, молодец, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей

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