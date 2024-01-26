Кравец о 4:2 с «Ак Барсом»: «Ребята выстояли втроем, вчетвером, в очень тяжелых ситуациях. В 3-м периоде дожали соперника за счет движения, правильных действий»
Михаил Кравец прокомментировал победу в матче против «Ак Барса» (4:2).
«Сегодня была наша лучшая игра с «Ак Барсом» в сезоне. Не только из-за победы, а потому, что была видна игра команды, было видно все четыре звена, ребята все силы отдали для выполнения игрового задания.
Да, первый период проиграли 0:2, но у нас уже тогда были моменты, чтобы сравнять счет до перерыва. Я рад, что выиграли второй период, для нас это очень важно. Ребята выстояли втроем, вчетвером, в очень тяжелых ситуациях – это укрепляет веру парней друг в друга.
Ну а в третьем просто дожали соперника за счет движения, правильных действий, большого количества бросков по воротам. И, конечно, снова отмечу игру вратаря», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
У вас есть яйца, что за беспредел суди?