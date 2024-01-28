«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Барыс Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Барыс» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это четвертая победа команды тренера Зинэтулы Билялетдинова в пяти последних играх.

На данный момент «Ак Барс» занимает шестое место в таблице Востока, набрав 68 очков в 56 играх.

В следующем матче, 30 января, команда сыграет с «Сибирью».

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2 комментария
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Но у всех понимающих и адекватных людей нет иллюзий на этот счет…
Ак барс играет ужасно и отвратительно, при всей любви к этой команде…
Даже не знаю что ждать от Казани в ПО
В любом случае болеем за команду, но как будет так будет…
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