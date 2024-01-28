«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей

«Ак Барс» обыграл «Барыс» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это четвертая победа команды тренера в пяти последних играх.

На данный момент « » занимает шестое место в таблице Востока, набрав 68 очков в 56 играх.

В следующем матче, 30 января, команда сыграет с «Сибирью».