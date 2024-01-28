«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей
«Ак Барс» обыграл «Барыс» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это четвертая победа команды тренера Зинэтулы Билялетдинова в пяти последних играх.
На данный момент «Ак Барс» занимает шестое место в таблице Востока, набрав 68 очков в 56 играх.
В следующем матче, 30 января, команда сыграет с «Сибирью».
Ак барс играет ужасно и отвратительно, при всей любви к этой команде…
Даже не знаю что ждать от Казани в ПО
В любом случае болеем за команду, но как будет так будет…