Шарипзянов о победе «Авангарда» над «Ак Барсом»: «В таких играх закаляется коллектив и характер»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Дамир Шарипзянов Хоккей

Дамир Шарипзянов оценил победу над «Ак Барсом» (4:2).

«Пропустили, наверное, нелогичные голы в первом периоде, где-то отскоки нелогичные были, неправильные решения, которые нельзя допускать с такой командой. Хорошо, что команда не сдалась, в таких играх закаляется коллектив и характер.

Ключ к воротам Билялова был в трафике на пятачке? Да естественно, в принципе любому вратарю тяжело, когда он шайбу не видит. Билялов – очень хороший голкипер, многое читает, и хорошо, что залезли, забили ему», – сказал капитан «Авангарда».

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