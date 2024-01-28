Макдэвид сделал 3+ передачи за матч в 42-й раз в карьере и вышел на 2-е место в истории «Эдмонтона», обойдя Мессье

Теги рейтинги Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Марк Мессье Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид сделал 3 передачи за матч в 42-й раз в карьере.

Нападающий «Эдмонтона» набрал 4 (1+3) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:1).

Теперь на счету Коннора Макдэвида 42 игры с 3 или более передачами.

Он превзошел достижение Марка Мессье (41 матч с 3 или более ассистами в составе «Ойлерс») и вышел на единоличное второе место по этому показателю в истории клуба.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (143).

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3 комментария
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да , до грецки ему ещё далеко...
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мастерство
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До Грецки по 3+ передачам так же далеко, как до Овечкину до Грецки по голам )
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