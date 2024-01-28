«Эдмонтон» выиграл 16 матчей подряд. До повторения рекорда НХЛ – 1 победа, следующая игра – с «Вегасом»

«Эдмонтон» выиграл 16 матчей подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Сегодня «Ойлерс» победили « » (4:1). В тройку звезд вошли вратарь Стюарт Скиннер (28 сэйвов после 29 бросков, 12-я победа подряд), форварды (4 очка – гол и 3 результативные передачи) и (3 очка – гол и 2 передачи).

Клуб из Альберты занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе с 59 очками в 45 играх.

Победная серия «нефтяников» вошла в топ-3 в истории . Ранее 16 или более побед подряд в рамках одной регулярки одержали « » (17, 1992/93) и «Коламбус» (16, 2016/17).

При этом рекорд по числу побед подряд в основное время принадлежит «Айлендерс» (15, 1981/82).

В следующем матче «Эдмонтон» сыграет с «Вегасом» в гостях уже после перерыва на Матч звезд НХЛ. Игра состоится 7 февраля в 06:00 по московскому времени.