«Эдмонтон» выиграл 16 матчей подряд. До повторения рекорда НХЛ – 1 победа, следующая игра – с «Вегасом»

Теги рейтинги Питтсбург Нэшвилл Коламбус Эдмонтон НХЛ Вегас Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Стюарт Скиннер Крис Кноблаух Хоккей

«Эдмонтон» выиграл 16 матчей подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Сегодня «Ойлерс» победили «Нэшвилл» (4:1). В тройку звезд вошли вратарь Стюарт Скиннер (28 сэйвов после 29 бросков, 12-я победа подряд), форварды Коннор Макдэвид (4 очка – гол и 3 результативные передачи) и Леон Драйзайтль (3 очка – гол и 2 передачи). 

Клуб из Альберты занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе с 59 очками в 45 играх.

Победная серия «нефтяников» вошла в топ-3 в истории НХЛ. Ранее 16 или более побед подряд в рамках одной регулярки одержали «Питтсбург» (17, 1992/93) и  «Коламбус» (16, 2016/17).

При этом рекорд по числу побед подряд в основное время принадлежит «Айлендерс» (15, 1981/82). 

В следующем матче «Эдмонтон» сыграет с «Вегасом» в гостях уже после перерыва на Матч звезд НХЛ. Игра состоится 7 февраля в 06:00 по московскому времени. 

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
7 февраля? Полторы недели перерыв? Или это пауза на all-star game?
+3
0
+3
Вперед Золотые ночи!
+3
-2
+1
Обычно такие перерывы расслабляют)
+1
0
+1
Ответ Сергей Носков
7 февраля? Полторы недели перерыв? Или это пауза на all-star game?
Второе
+1
0
+1
под рекорд с обидчиками прошлогоднего плова, весело будет
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий