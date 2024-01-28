Макдэвид набрал 1+3 с «Нэшвиллом» и идет на 4-м месте в гонке бомбардиров. У него 67 очков в 43 играх

Теги рейтинги Нэшвилл Эдмонтон Сидни Кросби НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 1+3 с «Нэшвиллом» и идет на 4-м месте в гонке бомбардиров.

Капитан «Эдмонтона» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Предаторс» (4:1). 

В активе 27-летнего канадца 67 (20+47) очков в 43 играх.

Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» идет на 4-м месте в гонке бомбардиров, уступая Никите Кучерову («Тампа», 85 очков в 49 играх), Нэтану Маккиннону («Колорадо», 84 в 49) и Давиду Пастрняку («Бостон», 72 в 49). 

Матч с 4+ очками стал для Макдэвида 36-м за карьеру в рамках регулярок. Он занимает 2-е место по их числу среди действующих игроков, уступая лишь Сидни Кросби из «Питтсбурга» (38). 

В топ-5 в истории лиги входят Уэйн Гретцки (217), Марио Лемье (124), Фил Эспозито (70), Марсель Дионн (63) и Майк Босси (60). 

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3 комментария
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Его роль в схеме игры поменялась. Он перестал вихрем носиться и тащить команду вместе с немцем. Теперь он часть механизма единого и для цели выиграть кубок это благо, а вот для очередного Арта не очень, но у него их пять в 27 лет. Можно взять перерыв на годик ради КС.
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2 игр 7 очков
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