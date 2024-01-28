Макдэвид набрал 1+3 с «Нэшвиллом» и идет на 4-м месте в гонке бомбардиров. У него 67 очков в 43 играх

Коннор Макдэвид набрал 1+3 с «Нэшвиллом» и идет на 4-м месте в гонке бомбардиров.

Капитан « » был признан второй звездой матча регулярного чемпионата с «Предаторс» (4:1).

В активе 27-летнего канадца 67 (20+47) очков в 43 играх.

Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» идет на 4-м месте в гонке бомбардиров, уступая Никите Кучерову («Тампа», 85 очков в 49 играх), Нэтану Маккиннону («Колорадо», 84 в 49) и Давиду Пастрняку («Бостон», 72 в 49).

Матч с 4+ очками стал для 36-м за карьеру в рамках регулярок. Он занимает 2-е место по их числу среди действующих игроков, уступая лишь из «Питтсбурга» (38).

В топ-5 в истории лиги входят Уэйн Гретцки (217), Марио Лемье (124), Фил Эспозито (70), Марсель Дионн (63) и Майк Босси (60).