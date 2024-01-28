Босер с 3+1, Харли с дублем и Макдэвид с 1+3 – звезды дня в НХЛ

Брок Босер, Томас Харли и Коннор Макдэвид – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 4 (1+3) очками в матче с «Нэшвиллом» (4:1).

Вторая звезда – защитник «Далласа» Томас Харли с дублем в игре против «Вашингтона» (5:4 ОТ). Он забросил победную шайбу в овертайме во втором матче НХЛ подряд.

Первая звезда – нападающий «Ванкувера» Брок Босер с 4 (3+1) очками в игре против «Коламбуса» (5:4 ОТ).