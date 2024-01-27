Егор Зайцев: «Ковальчук – ценное приобретение для «Спартака». Он лидер и авторитет, постоянно подсказывает ребятам»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Егор Зайцев 1998 Хоккей

Егор Зайцев рассказал о влиянии 40-летнего Ильи Ковальчука на «Спартак».

– Каково вам находиться с Ильей Ковальчуком на льду и в раздевалке?

– В любом случае это значимая фигура в хоккее для нас всех. Это лидер и авторитет. В раздевалке и на скамейке он постоянно подсказывает ребятам, как стоит действовать в тех или иных ситуациях. Считаю, что это было очень ценное приобретение для «Спартака», – сказал защитник московского клуба.

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