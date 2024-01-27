Ротенберг о 80-летии снятия блокады Ленинграда: «Никогда не забудем подвиг. В истории СКА блокада тоже оставила след»

Роман Ротенберг высказался о 80-летии снятия блокады Ленинграда.

«27 января 1944 года – один из самых важных дней в истории нашего города – Ленинградский День Победы. Ровно 80 лет назад город на Неве был полностью освобожден от фашистской блокады и понемногу стал возвращаться к мирной жизни.

Тяжелые воспоминания о блокадных днях есть в памяти каждого человека, родившегося в Ленинграде. Даже у тех детей, которые появились на свет много лет спустя после войны.

Каждый ленинградский ребенок помнит своих бабушек и дедушек, никогда не выбрасывавших крошки, знает, как стучит метроном, и точно читал стихи Ольги Берггольц в школе.

На фото мой дедушка Роман Аронович – лениградец, спортсмен, блокадник. Всю жизнь он посвятил честному труду на заводе «Красная Заря», и суровые годы блокады провел в нашем городе.

В истории СКА война и блокада тоже оставили глубокий след. Первые ленинградские хоккеисты были фронтовиками, а следующее поколение — детьми блокады. Автор первого гола нашего клуба — Геннадий Дмитриев с 1941 года служил в народном ополчении, был тяжело ранен, защищая Ленинград.

Первый вратарь ленинградских армейцев Николай Аракчеев воевал на танке, был награжден медалью «За отвагу». Легендарный снайпер Беляй Бекяшев подростком дежурил на ленинградских крышах по время немецких бомбежек. Таких историй очень много. Важно их знать и помнить!

Мы никогда не забудем подвиг Ленинграда и ленинградцев! С Ленинградским Днем Победы!» – написал главный тренер СКА в телеграм-канале.