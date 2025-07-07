Михалев и Дашкевич вошли в штаб Квартальнова в «Динамо» Минск. Ковалев и Горбенко продолжат работать ассистентами
«Динамо» Минск представило тренерский штаб на сезон-2025/26.
«Возглавлять команду продолжит Дмитрий Квартальнов. Его помощниками будут Андрей Ковалев и Игорь Горбенко.
Также работать с командой продолжат тренер по индивидуальному развитию Дмитрий Астапенко, тренеры вратарей Степан Горячевских и Дмитрий Журавский, тренер Владимир Чебатуркин и тренер-видеоаналитик Борис Король.
К стану «зубров» присоединились тренер Андрей Михалев и тренер по ОФП Алексей Дашкевич», – говорится в заявлении минского клуба.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Динамо» Минск
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