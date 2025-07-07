Михалев и Дашкевич вошли в штаб Квартальнова в «Динамо» Минск. Ковалев и Горбенко продолжат работать ассистентами

«Динамо» Минск представило тренерский штаб на сезон-2025/26.

«Возглавлять команду продолжит Дмитрий Квартальнов . Его помощниками будут Андрей Ковалев и Игорь Горбенко.

Также работать с командой продолжат тренер по индивидуальному развитию Дмитрий Астапенко, тренеры вратарей Степан Горячевских и Дмитрий Журавский, тренер Владимир Чебатуркин и тренер-видеоаналитик Борис Король.

К стану «зубров» присоединились тренер Андрей Михалев и тренер по ОФП Алексей Дашкевич», – говорится в заявлении минского клуба.