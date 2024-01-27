Ротенберг о прогрессе Грицюка: «Обсудили с ним те вещи, которые ему необходимо улучшить. Рады, что игроки у нас развиваются – это приносит СКА результат»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Роман Ротенберг Арсений Грицюк Хоккей

Роман Ротенберг высказался о результативной игре Арсения Грицюка.

22-летний форвард сделал дубль в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:1). В 12 последних играх на его счету 20 (9+11) очков. 

– Вас удивляет феноменальная игра Арсения Грицюка?

– Это командный вид спорта. Наша совместная работа, тренировочный процесс, его желание развиваться. Желание играть как мы требуем. Мы с Арсением находимся в диалоге с первого дня его нахождения в команде.

Обсудили с ним те вещи, которые ему необходимо улучшить. Он прогрессирует каждый день — мы требуем этого от каждого нашего хоккеиста. Рады, что игроки у нас развиваются – это приносит нам результат. Но есть над чем работать, он может играть еще лучше, – сказал главный тренер СКА. 

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3 комментария
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Зашëл в вику почитать о Ротенберге. Личность уникальная - три гражданства, бизнес в Россииии в Финляндии, занимает только в России 12 !!! должностей. Образование институт кинематографии. Как он попал на должность главного тренера СКА - ответ прост, близкая дружба с Медведевым.
P. S. Жду удаления комментария.
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"У нас есть тактика, и мы её придерживаемся". Слова другие, суть одна.
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Что то в игре с Минским Динамо от Грицука в игре никакого прогресса не увидели -"сухим " без голевым ушёл после игры ! А, во вчерашнем матче у Цска защита оказалась просто проходная, вот и забил!
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