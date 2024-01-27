Ротенберг о прогрессе Грицюка: «Обсудили с ним те вещи, которые ему необходимо улучшить. Рады, что игроки у нас развиваются – это приносит СКА результат»

Роман Ротенберг высказался о результативной игре Арсения Грицюка.

22-летний форвард сделал дубль в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с (5:1). В 12 последних играх на его счету 20 (9+11) очков.

– Вас удивляет феноменальная игра ?

– Это командный вид спорта. Наша совместная работа, тренировочный процесс, его желание развиваться. Желание играть как мы требуем. Мы с Арсением находимся в диалоге с первого дня его нахождения в команде.

Обсудили с ним те вещи, которые ему необходимо улучшить. Он прогрессирует каждый день — мы требуем этого от каждого нашего хоккеиста. Рады, что игроки у нас развиваются – это приносит нам результат. Но есть над чем работать, он может играть еще лучше, – сказал главный тренер СКА.