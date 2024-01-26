Ротенберг о 5:1 с ЦСКА: «Посвящаем победу блокадникам Ленинграда, благодаря которым мы имеем возможность играть»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что посвящает победу над ЦСКА блокадникам Ленинграда.

СКА обыграл ЦСКА со счетом 5:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

27 января исполнится 80 лет с момента полного освобождения Ленинграда от блокады.

«Серьезно готовились к игре, понимали настрой соперника. В преддверии большого праздника, прорыва блокады Ленинграда, нам было важно победить. Мы посвящаем нашу победу блокадникам, благодаря которым мы имеем возможность играть.

Ребята молодцы, бились друг за друга. Нам необходимо улучшить дисциплину, убрать удаления. Вышли на первое место. Для нас это важно.

Мы много играем с ЦСКА. Это сильный соперник. Серьезно готовимся к этим играм. Мы отталкиваемся от своей игры, мы должны играть грамотно.

Хоккей – интеллектуальная игра, здесь нужно думать головой. Выигрываем за счет работы, вариативности тактики», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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9 комментариев
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Молодец. Победил красную армию, снял блокаду с Ленинграда!
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Очередные штампы , которые можно было сказать 20 матчей назад и через 10 матчей впереди .
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А почему не тысячелетию крещения Руси ? Или обрезание не позволяет финско - британскому гражданину за всю Русь говорить ?
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А если бы СКА не выиграл, что сказал бы Ротенберг?
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Это кощунство , или шизофрения?
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этот финн не хочет припомнить маннергейма? столько тупости и лицемерия...
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Как же он *надоел*
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Ответ CrazyRamm
Молодец. Победил красную армию, снял блокаду с Ленинграда!
кстати да. на экстремизм бы его вяколо проверить
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