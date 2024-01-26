Ротенберг о 5:1 с ЦСКА: «Посвящаем победу блокадникам Ленинграда, благодаря которым мы имеем возможность играть»

Роман Ротенберг заявил, что посвящает победу над ЦСКА блокадникам Ленинграда.

СКА обыграл со счетом 5:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

27 января исполнится 80 лет с момента полного освобождения Ленинграда от блокады.

«Серьезно готовились к игре, понимали настрой соперника. В преддверии большого праздника, прорыва блокады Ленинграда, нам было важно победить. Мы посвящаем нашу победу блокадникам, благодаря которым мы имеем возможность играть.

Ребята молодцы, бились друг за друга. Нам необходимо улучшить дисциплину, убрать удаления. Вышли на первое место. Для нас это важно.

Мы много играем с ЦСКА. Это сильный соперник. Серьезно готовимся к этим играм. Мы отталкиваемся от своей игры, мы должны играть грамотно.

Хоккей – интеллектуальная игра, здесь нужно думать головой. Выигрываем за счет работы, вариативности тактики», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.