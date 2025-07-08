Тайлер Джонсон завершил карьеру в 34 года. С «Тампой» он дважды выигрывал Кубок Стэнли

Тайлер Джонсон объявил о завершении игровой карьеры.

34-летний форвард провел свой последний матч 13 декабря 2024 года – в составе «Бостона » против «Сиэтла» (1:5). В прошедшем сезоне он провел 9 игр и сделал 2 результативные передачи.

Тайлер Джонсон является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй » (2020, 2021). Он выступал за клуб на протяжении 9 сезонов.

В НХЛ он также провел 3 сезона в составе «Чикаго ». Всего за карьеру на счету Джонсона 433 (193+240) очка в 747 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ .

В плей-офф он набрал 65 (32+33) очков в 116 играх в составе «Тампы».