Тайлер Джонсон завершил карьеру в 34 года. С «Тампой» он дважды выигрывал Кубок Стэнли
Тайлер Джонсон объявил о завершении игровой карьеры.
34-летний форвард провел свой последний матч 13 декабря 2024 года – в составе «Бостона» против «Сиэтла» (1:5). В прошедшем сезоне он провел 9 игр и сделал 2 результативные передачи.
Тайлер Джонсон является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй» (2020, 2021). Он выступал за клуб на протяжении 9 сезонов.
В НХЛ он также провел 3 сезона в составе «Чикаго». Всего за карьеру на счету Джонсона 433 (193+240) очка в 747 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.
В плей-офф он набрал 65 (32+33) очков в 116 играх в составе «Тампы».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Тайлера Джонсона
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