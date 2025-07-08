Дэлпи завершил карьеру в 35 лет. Форвард провел 167 матчей в НХЛ и выходил в финал Кубка Стэнли с «Флоридой» в 2023 году

Экс-форвард «Флориды» Зак Дэлпи завершил карьеру в 35 лет.

В последние 4 сезона он был капитаном фарм-клуба «Пантерс» в АХЛ – «Шарлотт Чекерс». В минувшем сезоне нападающий провел только 9 игр из-за травмы.

За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ канадец провел 167 игр (за «Каролину», «Ванкувер », «Баффало », «Миннесоту», «Коламбус » и «Флориду»), набрав 32 (16+16) очка.

В 16 играх в плей-офф на его счету 1 гол. В 2023 году Дэлпи дошел до финала Кубка Стэнли вместе с «Пантерс», проведя 13 матчей в розыгрыше.

В АХЛ у Зака 574 игры в регулярках и 392 (220+172) очка. В Кубке Колдера – 47 игр и 31 (19+12) балл.