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Дэлпи завершил карьеру в 35 лет. Форвард провел 167 матчей в НХЛ и выходил в финал Кубка Стэнли с «Флоридой» в 2023 году

Экс-форвард «Флориды» Зак Дэлпи завершил карьеру в 35 лет.

В последние 4 сезона он был капитаном фарм-клуба «Пантерс» в АХЛ – «Шарлотт Чекерс». В минувшем сезоне нападающий провел только 9 игр из-за травмы. 

За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ канадец провел 167 игр (за «Каролину», «Ванкувер», «Баффало», «Миннесоту», «Коламбус» и «Флориду»), набрав 32 (16+16) очка. 

В 16 играх в плей-офф на его счету 1 гол. В 2023 году Дэлпи дошел до финала Кубка Стэнли вместе с «Пантерс», проведя 13 матчей в розыгрыше. 

В АХЛ у Зака 574 игры в регулярках и 392 (220+172) очка. В Кубке Колдера – 47 игр и 31 (19+12) балл. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Flo Hockey
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